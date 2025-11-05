Drones au parc de la tête d’Or, hommage à la gastronomie lyonnaise aux Terreaux : la Fête des Lumières 2025 se dévoile

Que va nous réserver la Fête des Lumières cette année ? Les réponses ont été dévoilées ce mercredi en fin de matinée à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse de présentation du programme.

Ce sont en tout 23 œuvres qui seront à découvrir lors de l’évènement qui se déroulera du 5 au 8 décembre. La grande nouveauté est l’arrivée des drones dans la programmation. Un spectacle intitulé "L'éveil des lumières" aura lieu au parc de la Tête d'Or avec la présence de 500 drones pour un show d'une dizaine de minutes. Un premier essai avec 80 drones a déjà été réalisé, et c'était "déjà impressionnant" selon le maire Grégory Doucet.

"Ça sera quelque chose de très surprenant et fédérateur pour les Lyonnais et les visiteurs", promet-il.

On notera également un hommage à la gastronomie lyonnaise sur la place des Terreaux ou encore une œuvre inspirée de la série Stranger Things sur la place Sathonay. Le skateboard sera également à l'honneur sur la place Louis Pradel.

On retrouvera aussi un spectacle intitulé Lumina sur la façade de la cathédrale Saint-Jean ainsi que l'œuvre des Lumignons du Cœur sur la place des Jacobins dédiée cette année à l'association Singa, "qui favorise l’inclusion des personnes réfugiées en créant des liens durables avec la société d’accueil".

Lee 8 décembre, les TCL seront gratuits à partir de 16h. "Ça sera le lundi donc potentiellement le jour le plus propice pour que les Lyonnais puissent en profiter", souligne le maire écologiste.

Comme prévu, le budget de l'évènement a été raboté cette année : 800 000 euros ont été économisés par rapport à l'année dernière.

Le jardin des Lumières place Antonin Poncet

Le lundi c'est Ravioli place des Terreaux

L'Île des Jacobins - Les Lumignons du Coeur

Les Malles Persanes - Quais de Saône

Lumina - Cathédrale Saint-Jean

Journey of a Lamp Post - Parc de la Tête d'Or