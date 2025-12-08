Les Coulisses du Grand Lyon

Antoine Jobert : "Une belle Fête des Lumières dans une ambiance bon enfant"

Antoine Jobert, co-secrétaire des Ecologistes à Lyon, est l'invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Antoine Jobert : "Une belle Fête des Lumières dans une ambiance bon enfant"
Antoine Jobert : "Une belle Fête des Lumières dans une ambiance bon enfant" - LyonMag

Ce lundi soir, la Fête des Lumières s'achève. Si les avis sont plutôt partagés sur les réseaux sociaux, Antoine Jobert salue "une belle Fête des Lumières dans une ambiance bon enfant". Le co-secrétaire des Ecologistes à Lyon salue notamment le spectacle de la place des Terreaux : "Je l'ai trouvé irrévérencieux, beau visuellement. Il fallait le prendre avec un peu de second degré, c'était difficile pour ces personnes-là (l'extrême-droite furieuse de voir des projections de couscous et de harissa ndlr)".

Concernant le piratage de l’œuvre avec des slogans anti-police et anti-RN, Antoine Jobert tempère : "Je ne condamne pas les Soulèvements de la Terre en général. Il y a eu une action que nous ne partageons pas et que nous avons condamné. C'est très clair".

La campagne des écologistes et de leur union de la gauche s'intensifie. Pour l'élu du 9e arrondissement, il y a le "souhait d'amener un nouveau souffle, de se focaliser sur de nouvelles thématiques. Mais ce projet ne niera pas notre bilan". Il promet ainsi "un programme renouvelé et ambitieux, qui correspond aux attentes des Lyonnais".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Fête des Lumières
06:17 Projet pour 2026
08:26 Sondages
10:43 Sécurité
12:04 Crèches

X

Tags :

les coulisses du Grand Lyon

Antoine Jobert

municipales 2026 à Lyon

fete des lumières 2025

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.