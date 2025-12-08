Antoine Jobert : "Une belle Fête des Lumières dans une ambiance bon enfant"

Ce lundi soir, la Fête des Lumières s'achève. Si les avis sont plutôt partagés sur les réseaux sociaux, Antoine Jobert salue "une belle Fête des Lumières dans une ambiance bon enfant". Le co-secrétaire des Ecologistes à Lyon salue notamment le spectacle de la place des Terreaux : "Je l'ai trouvé irrévérencieux, beau visuellement. Il fallait le prendre avec un peu de second degré, c'était difficile pour ces personnes-là (l'extrême-droite furieuse de voir des projections de couscous et de harissa ndlr)".

Concernant le piratage de l’œuvre avec des slogans anti-police et anti-RN, Antoine Jobert tempère : "Je ne condamne pas les Soulèvements de la Terre en général. Il y a eu une action que nous ne partageons pas et que nous avons condamné. C'est très clair".

La campagne des écologistes et de leur union de la gauche s'intensifie. Pour l'élu du 9e arrondissement, il y a le "souhait d'amener un nouveau souffle, de se focaliser sur de nouvelles thématiques. Mais ce projet ne niera pas notre bilan". Il promet ainsi "un programme renouvelé et ambitieux, qui correspond aux attentes des Lyonnais".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Fête des Lumières

06:17 Projet pour 2026

08:26 Sondages

10:43 Sécurité

12:04 Crèches