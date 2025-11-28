Lyon Politiques : Alliance avec Véronique Sarselli, débat refusé, Aulas futur baron ? - 28/11/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et l'élu de La Mulatière Maxime Bost interviennent sur les sujets suivants :

- Alliance Sarselli-Aulas : le suspense a-t-il été tué avec cette annonce ?

- Jean-Michel Aulas maire et vice-président de la Métropole de Lyon : le futur baron de Lyon ?

- Débat proposé par Grégory Doucet mais refusé par Jean-Michel Aulas : un aveu de faiblesse ?

