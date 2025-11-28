Lyon Politiques : Alliance avec Véronique Sarselli, débat refusé, Aulas futur baron ? - 28/11/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et l'élu de La Mulatière Maxime Bost interviennent sur les sujets suivants :
- Alliance Sarselli-Aulas : le suspense a-t-il été tué avec cette annonce ?
- Jean-Michel Aulas maire et vice-président de la Métropole de Lyon : le futur baron de Lyon ?
- Débat proposé par Grégory Doucet mais refusé par Jean-Michel Aulas : un aveu de faiblesse ?
Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.
Soit, le désir de connaissance est un signe d' intelligence. L accumulation de connaissances n est cependant qu une capacité à absorber de l information. L intelligence c est de partager ces connaissances et de les rendre audibles par tout un chacun. Au cas particulier, les programmes suffisent a se faire une opinion, a moins de cacher des éléments.......ou de mentir.Signaler Répondre
Doucet recherche en permanence la conflictualité et le buzz.Signaler Répondre
Toutes ses sorties médiatiques comme le tour de France ou la patrouille de France ont pour objectif de créer de l'agitation médiatique.
Intelligence et connaissance sont deux choses différentesSignaler Répondre
J ose croire que vos propos ont dépassé votre pensee. Pourquoi ne pas miser sur l'intelligence des gens ? 🤔😁Signaler Répondre
❤️❤️❤️
Baron , c’est la classe !!Signaler Répondre
Faudrait d’abord que les uns et les autres proposent un programme…Signaler Répondre
Après même quand on propose un programme, sans débat contradictoire ça se transforme en “je rase gratis” (parce qu’il n’y a personne pour pointer les incohérences, que l’électeur moyen n’a pas forcément la connaissance pour identifier).
Pourquoi feraient-ils un débat ? Je ne vois pas de faiblesse, juste quelque chose d'inutile. Ils proposent leur programme et on choisit, pourquoi créer un conflit ?Signaler Répondre