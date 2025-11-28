Lyon Politiques

Lyon Politiques : Alliance avec Véronique Sarselli, débat refusé, Aulas futur baron ? - 28/11/25

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et l'élu de La Mulatière Maxime Bost interviennent sur les sujets suivants :

- Alliance Sarselli-Aulas : le suspense a-t-il été tué avec cette annonce ?
- Jean-Michel Aulas maire et vice-président de la Métropole de Lyon : le futur baron de Lyon ?
- Débat proposé par Grégory Doucet mais refusé par Jean-Michel Aulas : un aveu de faiblesse ?

Lyon2026revient le 28/11/2025 à 18:47
nim a écrit le 28/11/2025 à 18h22

Intelligence et connaissance sont deux choses différentes

Soit, le désir de connaissance est un signe d' intelligence. L accumulation de connaissances n est cependant qu une capacité à absorber de l information. L intelligence c est de partager ces connaissances et de les rendre audibles par tout un chacun. Au cas particulier, les programmes suffisent a se faire une opinion, a moins de cacher des éléments.......ou de mentir.

Doucet aime le clash le 28/11/2025 à 18:39
Jacques1 a écrit le 28/11/2025 à 16h48

Pourquoi feraient-ils un débat ? Je ne vois pas de faiblesse, juste quelque chose d'inutile. Ils proposent leur programme et on choisit, pourquoi créer un conflit ?

Doucet recherche en permanence la conflictualité et le buzz.

Toutes ses sorties médiatiques comme le tour de France ou la patrouille de France ont pour objectif de créer de l'agitation médiatique.

nim le 28/11/2025 à 18:22
Lyon2026revient a écrit le 28/11/2025 à 18h13

J ose croire que vos propos ont dépassé votre pensee. Pourquoi ne pas miser sur l'intelligence des gens ? 🤔😁
❤️❤️❤️

Intelligence et connaissance sont deux choses différentes

Lyon2026revient le 28/11/2025 à 18:13
nim a écrit le 28/11/2025 à 17h12

Faudrait d’abord que les uns et les autres proposent un programme…

Après même quand on propose un programme, sans débat contradictoire ça se transforme en “je rase gratis” (parce qu’il n’y a personne pour pointer les incohérences, que l’électeur moyen n’a pas forcément la connaissance pour identifier).

J ose croire que vos propos ont dépassé votre pensee. Pourquoi ne pas miser sur l'intelligence des gens ? 🤔😁
❤️❤️❤️

Gerard et Roland de Lyon le 28/11/2025 à 17:53

Baron , c’est la classe !!

nim le 28/11/2025 à 17:12
Jacques1 a écrit le 28/11/2025 à 16h48

Pourquoi feraient-ils un débat ? Je ne vois pas de faiblesse, juste quelque chose d'inutile. Ils proposent leur programme et on choisit, pourquoi créer un conflit ?

Faudrait d’abord que les uns et les autres proposent un programme…

Après même quand on propose un programme, sans débat contradictoire ça se transforme en “je rase gratis” (parce qu’il n’y a personne pour pointer les incohérences, que l’électeur moyen n’a pas forcément la connaissance pour identifier).

Jacques1 le 28/11/2025 à 16:48

Pourquoi feraient-ils un débat ? Je ne vois pas de faiblesse, juste quelque chose d'inutile. Ils proposent leur programme et on choisit, pourquoi créer un conflit ?

