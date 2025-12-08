Métropolitaines : Renaud Payre sera le directeur de campagne de Bruno Bernard

L'écologiste fait face à Véronique Sarselli, renforcée par le soutien de Jean-Michel Aulas, et le RN de Tiffany Joncour, de plus en plus fort dans certains territoires comme l'Est lyonnais. Sans oublier LFI qui fait cavalier seul au 1er tour des élections métropolitaines et municipales.

Bruno Bernard a donc décidé de confier les rênes de sa campagne à Renaud Payre. L'actuel vice-président chargé de l'Habitat sera son directeur de campagne comme le révèle L'Arrière-Cour. Un rôle qu'il partagera avec Lisa Deshautel, qui faisait partie du cabinet du président de la Métropole et qui a démissionné pour la campagne.

Renaud Payre, ancien directeur de Science Po Lyon aujourd'hui à la tête du micro-parti Voix Commune, trouvera-t-il la recette adéquate pour empêcher la défaite de l'union de la gauche en mars prochain ?