Politique

Métropolitaines : Renaud Payre sera le directeur de campagne de Bruno Bernard

Métropolitaines : Renaud Payre sera le directeur de campagne de Bruno Bernard
Métropolitaines : Renaud Payre sera le directeur de campagne de Bruno Bernard - LyonMag

Pour tenter de conserver son siège de président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard sait qu'il devra batailler.

L'écologiste fait face à Véronique Sarselli, renforcée par le soutien de Jean-Michel Aulas, et le RN de Tiffany Joncour, de plus en plus fort dans certains territoires comme l'Est lyonnais. Sans oublier LFI qui fait cavalier seul au 1er tour des élections métropolitaines et municipales.

Bruno Bernard a donc décidé de confier les rênes de sa campagne à Renaud Payre. L'actuel vice-président chargé de l'Habitat sera son directeur de campagne comme le révèle L'Arrière-Cour. Un rôle qu'il partagera avec Lisa Deshautel, qui faisait partie du cabinet du président de la Métropole et qui a démissionné pour la campagne.

Renaud Payre, ancien directeur de Science Po Lyon aujourd'hui à la tête du micro-parti Voix Commune, trouvera-t-il la recette adéquate pour empêcher la défaite de l'union de la gauche en mars prochain ?

Tags :

renaud payre

métropolitaines 2026

Bruno Bernard

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.