Lyon Politiques : Aulas vs. Rue89Lyon, sondage et soutiens de Bruno Bernard - 21/11/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le politologue Romain Blachier et l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa interviennent sur les sujets suivants :
- Jean-Michel Aulas vs. Rue89Lyon : un procès inquiétant pour la suite ?
- Nouveau sondage municipales à Lyon : le flop de l'union de la gauche
- Appel des 100 derrière Bruno Bernard : aussi insignifiant que celui des 30 maires avec Véronique Sarselli ?
00:00 Introduction/Sommaire
00:33 Aulas vs. Rue89Lyon
13:00 Nouveau sondage municipales
22:24 Appel des 100 derrière Bruno Bernard
Ses propos "dérangent" ?? Non, ce qu'il dit est juste inintéressant. Un fauteur de trouble en somme.Signaler Répondre
Alors qu'il a d'habitude des propos très équilibrés avec beaucoup de hauteur et d'analyse, ses commentaires sur les sondages ont mis en évidence son souhait de faire vivre le match Aulas-Doucet le plus longtemps possible. Ça ressemble même à une petite faute déontologique sur ce coup...Signaler Répondre
Les sondages de second tour n'ont pas de fonction prédictive s'il subsiste des incertitudes sur le premier tour, mais en l'occurrence le premier tour fait très clairement apparaître un duel, et le sondage de second tour est donc particulièrement éclairant et informatif.
Votre contradicteur évoquait évidemment un rôle d'animateur ou d'encadrement, et non pas de mineur incarcéré...Signaler Répondre
Vos propos reflètent une visio bien étriqué de victimisation permanente.
Farid, visiblement vu les posts tu agaces beaucoup de gens… Eh bien continues, c’est la preuve que tu as tapé dans le mille!Signaler Répondre
Avoir un franc parler ne veut pas dire qu'il respire l'intelligence. Et non il ne parle pas des "banlieues lyonnaise depuis l'intérieur", c'est juste un pro Aulas béni oui oui.Signaler Répondre
virons Bernard qui avec la complicité de Bagnon et la duplicité de Doucet et Lugenstrass ont détérioré la ville de Lyon.Fini la dictature écoloSignaler Répondre
En quoi a-t-il sa place en détention ? Être d’origine maghrébine n’est pas un délit. Le racisme, en revanche oui.Signaler Répondre
Il n'y a personne d'autre en banlieue lyonnaise, pour parler des quartiers et des gens au RSA ?Signaler Répondre
Arrêtez de critiquer Farid il a son Franc parler et n'hésite pas à parler des banlieues lyonnaise depuis l'intérieur. Ça change des elements de langage sur ces zones. L'émission est trop courte et tourne souvent autour des mêmes sujets depuis Aulas. Ce serait intéressant d avoir des débats sur l'urbanisme, les décisions passées et futures concernant la métropole.Signaler Répondre
A quel moment vous mettez fin a sa participation a cette émission ?Signaler Répondre
Farid c'est vraiment le niveau zéro de la réflexion.Signaler Répondre
Pourquoi continuer à l'inviter ?? il a sa place dans un centre pour jeunes délinquants de banlieue, et encore.
Le travail déguisé par des remboursements de frais de Tonton Bernard , on en parle quand ?Signaler Répondre