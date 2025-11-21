Lyon Politiques

Lyon Politiques : Aulas vs. Rue89Lyon, sondage et soutiens de Bruno Bernard - 21/11/25

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : Aulas vs. Rue89Lyon, sondage et soutiens de Bruno Bernard - 21/11/25
Lyon Politiques : Aulas vs. Rue89Lyon, sondage et soutiens de Bruno Bernard - 21/11/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le politologue Romain Blachier et l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa interviennent sur les sujets suivants :

- Jean-Michel Aulas vs. Rue89Lyon : un procès inquiétant pour la suite ? 

- Nouveau sondage municipales à Lyon : le flop de l'union de la gauche 

- Appel des 100 derrière Bruno Bernard : aussi insignifiant que celui des 30 maires avec Véronique Sarselli ?

00:00 Introduction/Sommaire
00:33 Aulas vs. Rue89Lyon
13:00 Nouveau sondage municipales
22:24 Appel des 100 derrière Bruno Bernard

Jean-Michel Aulas

Rue89 Lyon

municipales 2026 à Lyon

Bruno Bernard

12 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Euh non le 22/11/2025 à 13:50
Vive Farid avec son franc parler a écrit le 22/11/2025 à 10h45

Farid, visiblement vu les posts tu agaces beaucoup de gens… Eh bien continues, c’est la preuve que tu as tapé dans le mille!

Ses propos "dérangent" ?? Non, ce qu'il dit est juste inintéressant. Un fauteur de trouble en somme.

Signaler Répondre
avatar
Pour qui ou quoi roule Raphaël RF ? le 22/11/2025 à 11:25

Alors qu'il a d'habitude des propos très équilibrés avec beaucoup de hauteur et d'analyse, ses commentaires sur les sondages ont mis en évidence son souhait de faire vivre le match Aulas-Doucet le plus longtemps possible. Ça ressemble même à une petite faute déontologique sur ce coup...

Les sondages de second tour n'ont pas de fonction prédictive s'il subsiste des incertitudes sur le premier tour, mais en l'occurrence le premier tour fait très clairement apparaître un duel, et le sondage de second tour est donc particulièrement éclairant et informatif.

Signaler Répondre
avatar
Propos déplacés le 22/11/2025 à 11:17
Super, a écrit le 21/11/2025 à 20h45

En quoi a-t-il sa place en détention ? Être d’origine maghrébine n’est pas un délit. Le racisme, en revanche oui.

Votre contradicteur évoquait évidemment un rôle d'animateur ou d'encadrement, et non pas de mineur incarcéré...

Vos propos reflètent une visio bien étriqué de victimisation permanente.

Signaler Répondre
avatar
Vive Farid avec son franc parler le 22/11/2025 à 10:45

Farid, visiblement vu les posts tu agaces beaucoup de gens… Eh bien continues, c’est la preuve que tu as tapé dans le mille!

Signaler Répondre
avatar
Fra le 22/11/2025 à 08:28
Lyon avec Zemmour ! a écrit le 21/11/2025 à 19h36

Arrêtez de critiquer Farid il a son Franc parler et n'hésite pas à parler des banlieues lyonnaise depuis l'intérieur. Ça change des elements de langage sur ces zones. L'émission est trop courte et tourne souvent autour des mêmes sujets depuis Aulas. Ce serait intéressant d avoir des débats sur l'urbanisme, les décisions passées et futures concernant la métropole.

Avoir un franc parler ne veut pas dire qu'il respire l'intelligence. Et non il ne parle pas des "banlieues lyonnaise depuis l'intérieur", c'est juste un pro Aulas béni oui oui.

Signaler Répondre
avatar
Pedaleduschnok le 22/11/2025 à 00:41

virons Bernard qui avec la complicité de Bagnon et la duplicité de Doucet et Lugenstrass ont détérioré la ville de Lyon.Fini la dictature écolo

Signaler Répondre
avatar
Super, le 21/11/2025 à 20:45
Pourquoi a écrit le 21/11/2025 à 18h20

Farid c'est vraiment le niveau zéro de la réflexion.
Pourquoi continuer à l'inviter ?? il a sa place dans un centre pour jeunes délinquants de banlieue, et encore.

En quoi a-t-il sa place en détention ? Être d’origine maghrébine n’est pas un délit. Le racisme, en revanche oui.

Signaler Répondre
avatar
Il représente bien mal sa communauté le 21/11/2025 à 20:40
Lyon avec Zemmour ! a écrit le 21/11/2025 à 19h36

Arrêtez de critiquer Farid il a son Franc parler et n'hésite pas à parler des banlieues lyonnaise depuis l'intérieur. Ça change des elements de langage sur ces zones. L'émission est trop courte et tourne souvent autour des mêmes sujets depuis Aulas. Ce serait intéressant d avoir des débats sur l'urbanisme, les décisions passées et futures concernant la métropole.

Il n'y a personne d'autre en banlieue lyonnaise, pour parler des quartiers et des gens au RSA ?

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour ! le 21/11/2025 à 19:36

Arrêtez de critiquer Farid il a son Franc parler et n'hésite pas à parler des banlieues lyonnaise depuis l'intérieur. Ça change des elements de langage sur ces zones. L'émission est trop courte et tourne souvent autour des mêmes sujets depuis Aulas. Ce serait intéressant d avoir des débats sur l'urbanisme, les décisions passées et futures concernant la métropole.

Signaler Répondre
avatar
@Farid le 21/11/2025 à 19:04

A quel moment vous mettez fin a sa participation a cette émission ?

Signaler Répondre
avatar
Pourquoi le 21/11/2025 à 18:20

Farid c'est vraiment le niveau zéro de la réflexion.
Pourquoi continuer à l'inviter ?? il a sa place dans un centre pour jeunes délinquants de banlieue, et encore.

Signaler Répondre
avatar
Gerard et Roland de Lyon le 21/11/2025 à 18:08

Le travail déguisé par des remboursements de frais de Tonton Bernard , on en parle quand ?

Signaler Répondre

