Métropole de Lyon : le président sortant Bruno Bernard officialise enfin sa candidature pour 2026 - LyonMag

Si Grégory Doucet avait annoncé dès janvier 2023 qu'il serait candidat à sa propre succession à la Ville de Lyon, Bruno Bernard était resté mystérieux sur ses envies de briguer à nouveau la Métropole de Lyon en 2026.

Le président écologiste sortant est enfin sorti du bois ce dimanche. Dans une interview au Progrès, il se dit "candidat avec une équipe renouvelée pour une nouvelle étape".

Là où Grégory Doucet repart avec les mêmes têtes qui composaient sa majorité depuis 2020, Bruno Bernard entend s'appuyer davantage sur "des acteurs du territoire, des acteurs de l'entreprise, du monde du sport, de la culture, des associations de lutte contre la pauvreté et des citoyens". Sans oublier les anciens proches de Gérard Collomb, de David Kimelfeld à Roland Bernard ou Thierry Philip.

Bruno Bernard se revendique d'ailleurs de l'héritage de ses prédécesseurs : "On a modifié fortement les choses mais on n’a pas voulu casser ce qui avait été réalisé. Cette continuité est la force de notre territoire".

Et demain ? "Ce nouveau mandat sera consacré à renforcer la qualité de vie, le lien social et le pouvoir d'achat des habitants", promet l'écologiste.

Face à lui, Bruno Bernard sait désormais qu'il devra affronter notamment Véronique Sarselli, maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon alliée à Jean-Michel Aulas. "Aujourd'hui il existe une bulle autour de Jean-Michel Aulas, un mythe. Et il faut venir maintenant dans la réalité des choses. Il faut comprendre quelle est la vision de cette alliance de la droite et des macronistes qui se contredisent en permanence sur beaucoup de sujets", attaque Bruno Bernard.

Pas de grands projets encore dévoilés par le président de la Métropole qui promet de s'attaquer à la crise du logement, de renforcer les services publics et de poursuivre l'adaptation du territoire au changement climatique.

avatar
Bon le 30/11/2025 à 09:18

Il va se prendre une bonne veste avec son pote Gregory, le ras le bol a atteint des sommets pour les habitants de cette métropole.
Des travaux et des embouteillages partout et surtout tout le temps, ils en ont même créé là où il y en avait pas du tout.
Donc dans 3 mois ça dégage avec la toute la clique d’incompétents et de sectaires.

Signaler Répondre
avatar
Morientes69 le 30/11/2025 à 09:16

il va bientôt pointer à france travail et découvrir la France et la misère sociale qu’il réfute !
Sur Lyonmag il n’y a pas son armée numérique pour le soutenir

Signaler Répondre
avatar
anti berts le 30/11/2025 à 09:15

adieu

Signaler Répondre
avatar
Les staliniens verts le 30/11/2025 à 09:06

Ce sont plus des staliniens verts que des écolos qu'on a subit sous le régime de ce militant depuis 2020

Signaler Répondre
avatar
Nous allons rendre sa grandeur à Lyon le 30/11/2025 à 08:58

En 2026 on va te dégager! Et tu embarques tonton avec toi.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 30/11/2025 à 08:55
Degage a écrit le 30/11/2025 à 08h26

Vendredi soir. 1h30 pour sortir de Lyon et atteindre l’autoroute, en passant sur de petites rues complètement bouchées avec des riverains excédés qui n’ont rien demandé. Des boulevards à 3 voies réduites à 1 voie partagée avec les vélos et sans stationnement, avec des commerçants au bout du rouleau...
Plus que 4 mois à tenir avant de dégager cette clique

Bonjour il dégagera mais les bouchons eux ils resteront..

Signaler Répondre
avatar
viandooor le 30/11/2025 à 08:52

Fêtons ça avec une bonne grève tcl.....

Signaler Répondre
avatar
annette le 30/11/2025 à 08:52

On reste ébahi devant tant d'incompétence. Il faut le voir pour le croire. Et en plus il se représente. Vivement les élections que nous soyons débarrassés...

Signaler Répondre
avatar
HUG003 le 30/11/2025 à 08:42
mamipouzo a écrit le 30/11/2025 à 08h27

Il présente une forme d'humanisme qu'on ne lui a jamais connu pendant 6 ans de mandat.

C'était caché derrière le sectarisme, l'autoritarisme et le mépris ? Quand on nomme comme lui des vice-présidents tels que Bagnon, Vessiller, Kohlhaas..., c'est l'idée qui apparait.

Signaler Répondre
avatar
kool le 30/11/2025 à 08:39

DEHORS ,et surtout emmène tes guignols avec toi dans tes valises ...

Signaler Répondre
avatar
Moua le 30/11/2025 à 08:38
Degage a écrit le 30/11/2025 à 08h26

Vendredi soir. 1h30 pour sortir de Lyon et atteindre l’autoroute, en passant sur de petites rues complètement bouchées avec des riverains excédés qui n’ont rien demandé. Des boulevards à 3 voies réduites à 1 voie partagée avec les vélos et sans stationnement, avec des commerçants au bout du rouleau...
Plus que 4 mois à tenir avant de dégager cette clique

Oui mais revenir en arrière ça va pas se faire ..... En politique , on ne détruit pas ce qui a été fait par les autres , on dit c'est pas nous ....
Regarde la CSG ou la CRDS , du provisoire qui est resté ....
Ceci dit , une belle veste verte pour le BB et le Greg , ça f'ra plaisir .....

Signaler Répondre
avatar
Bribri le 30/11/2025 à 08:35

"la réalité des choses " : exactement ce qui lui a manqué durant ces 6 longues années....Mais c'est trop tard . Ni oubli ni pardon

Signaler Répondre
avatar
Gerard et Roland de Lyon le 30/11/2025 à 08:33

Roland Bernard …. t’as bien retourné ta veste … et t’es vieux!!

Signaler Répondre
avatar
Gui le 30/11/2025 à 08:27

Il a la soif du pouvoir autoritaire. C'est ce qu'il le mènera tout droit à la case pole emploi.

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 30/11/2025 à 08:27

Il présente une forme d'humanisme qu'on ne lui a jamais connu pendant 6 ans de mandat.

Signaler Répondre
avatar
Degage le 30/11/2025 à 08:26

Vendredi soir. 1h30 pour sortir de Lyon et atteindre l’autoroute, en passant sur de petites rues complètement bouchées avec des riverains excédés qui n’ont rien demandé. Des boulevards à 3 voies réduites à 1 voie partagée avec les vélos et sans stationnement, avec des commerçants au bout du rouleau...
Plus que 4 mois à tenir avant de dégager cette clique

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 30/11/2025 à 08:23

"renforcer la qualité de vie, le lien social et le pouvoir d'achat", les pastèques ont fait tout le contraire ;-)
J'ai lu dans le Progrès qu'il est content d'avoir doublé les investissement dans les transports publics, il a surtout fortement augmenté le prix pour les usagers avec des pannes à répétition...
Ça doit être le coût des aménagements spécifiques à la suppression de la bagnole et la réservation aux bus, sinon je ne vois pas où est passé tout ce pognon de dingue...
Chao BB !

Signaler Répondre
avatar
D'où c'est ? le 30/11/2025 à 08:22

Au secours..... Les incompétents s'accrochent aux branches, la soupe est trop bonne.

Signaler Répondre
avatar
zzz le 30/11/2025 à 08:21

pour pas changer, les verts surffent sur la vague de la peur, en essyant de nous faire croire que lyon est une " annexe" du sahel , en pire !!!
mais je crois que lui aussi va prendre l'eau 😂

Signaler Répondre
avatar
antoine69 le 30/11/2025 à 08:19

on reste émerveillé devant son courage...

Signaler Répondre
avatar
Milos le 30/11/2025 à 08:16

Prochaine étape ? fabriquer des voies pour les chiens chats ..

Signaler Répondre

