Elections à Lyon et à la Métropole : Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli scellent leur union

Ce mardi soir, à l'occasion de l'inauguration du local de campagne de Jean-Michel Aulas cours Albert Thomas dans le 3e arrondissement de Lyon, Véronique Sarselli a pris la parole.

Candidate LR aux élections métropolitaines, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a annoncé son ralliement au candidat aux élections municipales de Lyon : "Cette union repose sur la confiance, la vraie confiance". C'était le dernier étage de la fusée, puisque les partis de la Macronie et le groupe Synergies avaient déjà rejoint Jean-Michel Aulas.

Le deal a été passé entre les deux ces derniers jours. Véronique Sarselli, désormais sous les couleurs de Grand Coeur Lyonnais, serait présidente de la Métropole de Lyon en cas de victoire en mars prochain, tandis que Jean-Michel Aulas serait, comme la loi sur le cumul des mandats l'y autorise, vice-président au conseil métropolitain.

Jean Michel-Aulas confirme : "Si nous gagnons, je deviendrai maire de Lyon et je siégerai dans l’exécutif métropolitain pour garantir la cohérence entre la Ville et la Métropole et porter l’économie l’urbanisme, les mobilités, la santé…"

Pour l'ancien président de l'OL : "Ces deux institutions se tournent le dos trop souvent et retrouveront un travail cohérent.[…] Cette union n’est pas une addition, c’est une force."

"Nous devons réparer ce qui a été cassé", a confirmé Véronique Sarselli devant ses partisans et de nombreux maires réunis pour l'occasion.

Jean-Michel Aulas, arborant un impressionnant hématome au visage, a aussi lancé un défi aux écologistes : "Depuis des semaines, les chiffres font des polémiques constantes. Les Lyonnais ne comprennent plus rien. Je demande un audit indépendant, financier social et environnemental sur l’ensemble du mandat. Pas de fake news ! Il dira précisément ce qui a été fait, à quel coût, avec quel résultat et avec quels impacts écologiques. S’il est lancé maintenant, on l’aura fin février pour que le débat soit sain et éclairé. S’ils acceptent, on sortira des polémiques stériles. S’ils refusent, les Lyonnais comprendront que la transparence n’est plus leur priorité".

Parmi les annonces lancées à la volée par l'ancien patron de l'OL, il a promis une parité "stricte" pour les têtes de liste aux municipales et métropolitaines.

Il a aussi exclu une alliance avec les extrêmes, au premier comme au deuxième tour.

Enfin, il a égrené "5 mesures majeures" pour que Lyon devienne la ville "qui protège les femmes". A savoir un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences, une brigade spécialisée et formée disponible 24/24, un renforcement massif de la Maison des Femmes qui deviendra la Maison des Lyonnaises, des "TCL plus sûrs avec arrêts à la demande" et un travail dans les écoles "pour que les jeunes Lyonnaises osent s'exprimer et réussir".