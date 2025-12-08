"Eh bien chiche, faisons-le" : Georges Képénékian propose de remplacer Jean-Michel Aulas pour un débat avec Grégory Doucet

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Georges Képénékian interpelle Grégory Doucet au sujet du débat qui n'aura pas lieu d'ici la fin de l'année avec Jean-Michel Aulas, ce dernier ayant refusé de jouter avant février.

Pour l'ancien maire de Lyon, candidat aux élections municipales 2026, si JMA ne veut pas, lui est prêt à le remplacer au pied levé !

"Je propose de le faire ensemble sur des thèmes comme la démocratie locale, l'attractivité, l'économie, la santé, les sujets que nous souhaiterons", énumère Georges Képénékian, avant de lancer un "eh bien chiche, faisons le !".

Dès le début de cette campagne, j’ai proposé un débat réunissant tous les candidats.

Récemment, M. Doucet a sollicité un débat avec M. Aulas, qui l’a décliné.

Je suis prêt à engager un débat avec M. Doucet, autour des thèmes essentiels pour l’avenir de Lyon.



Un dialogue… pic.twitter.com/1m4LrfDULe — Georges Képénékian (@GKepenekian) December 4, 2025

Sauf que la proposition n'a pas trouvé écho. Crédité de 3 à 7% dans les différents sondages parus jusqu'à présent, le candidat de la liste Lyon, quelle énergie vient de récolter ce que Grégory Doucet avait pris avec Jean-Michel Aulas : un vent. Et malpoli de surcroît, puisque le maire écologiste n'a pas publiquement répondu, la vidéo de Georges Képénékian restant lettre morte.