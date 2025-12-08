Politique

"Eh bien chiche, faisons-le" : Georges Képénékian propose de remplacer Jean-Michel Aulas pour un débat avec Grégory Doucet

Il n'était pas invité mais il compte bien s'incruster.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Georges Képénékian interpelle Grégory Doucet au sujet du débat qui n'aura pas lieu d'ici la fin de l'année avec Jean-Michel Aulas, ce dernier ayant refusé de jouter avant février.

Pour l'ancien maire de Lyon, candidat aux élections municipales 2026, si JMA ne veut pas, lui est prêt à le remplacer au pied levé !

"Je propose de le faire ensemble sur des thèmes comme la démocratie locale, l'attractivité, l'économie, la santé, les sujets que nous souhaiterons", énumère Georges Képénékian, avant de lancer un "eh bien chiche, faisons le !".

Sauf que la proposition n'a pas trouvé écho. Crédité de 3 à 7% dans les différents sondages parus jusqu'à présent, le candidat de la liste Lyon, quelle énergie vient de récolter ce que Grégory Doucet avait pris avec Jean-Michel Aulas : un vent. Et malpoli de surcroît, puisque le maire écologiste n'a pas publiquement répondu, la vidéo de Georges Képénékian restant lettre morte.

Georges Képénékian

Grégory Doucet

municipales 2026 à Lyon

koimagueule le 08/12/2025 à 08:43

Kepenekian? C’est pas ce maire maire non élu qui avec son petit passage de 6 mois en mairie s’est permit d’instaurer un système d’horodateurs de parking exponentiel ou après 1h30 vous pouvez en 10h de stationnement dans la rue payer 60 € de parkings? Oui c’est bien lui qui a commencer à tuer les achats en ville ou les gens prenaient ke temps de manger un bout à midi en reprenant leurs courses après. Et en pique assiette il vient s’inviter dans un débat où personne ne lui a rien demandé?

n 'importe quoi ! le 08/12/2025 à 08:39
Kepenikian et Doucet sont des LOOSERS a écrit le 08/12/2025 à 08h23

Proposer un débat, c'est un truc de perdant. Aulas n'a aucun intérêt à se précipiter dessus à ce stade de la campagne.

Et en février, Doucet et Kepenikian seront mis en examen pour cette affaire d'emplois fictifs, et tout sera alors réglé.

En mars, ça dégage !

Débattre en démocratie c 'est un truc de perdants ,c 'est surtout que la bulle aulasienne risque d 'exploser , aulasien et droite traditionnelle n 'ont l' air d'accord sur rien ,si ce n'est d être contre la mairie actuelle .

Kepenikian et Doucet sont des LOOSERS le 08/12/2025 à 08:23

Proposer un débat, c'est un truc de perdant. Aulas n'a aucun intérêt à se précipiter dessus à ce stade de la campagne.

Et en février, Doucet et Kepenikian seront mis en examen pour cette affaire d'emplois fictifs, et tout sera alors réglé.

En mars, ça dégage !

MiLyon le 08/12/2025 à 08:13

Lui qui n existe pas et qui a été un maire supplétif se permet de tenter d exister avec ce débat qui évidemment n aura pas lieu et laissera Mr Kepenekian dans les limbes de son anonymat !

