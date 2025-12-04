"J'ai bénéficié d'une prise en charge remarquable" : le maire de Lyon Grégory Doucet revient sur son hospitalisation après son malaise

Le maire de Lyon avait été victime d'un malaise mardi en fin d'après-midi à l'Hôtel de Ville, puis avait été hospitalisé. Après une nuit en observation, l'édile écologiste était sorti mercredi.
A l'occasion des derniers réglages de la Fête des Lumières présentés à la presse, Grégory Doucet a pris la parole et est revenu sur son malaise, préférant se concentrer sur son hospitalisation : "J'ai bénéficié d'une prise en charge remarquable", d'abord des pompiers et du Samu, puis, arrivé aux urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse, des équipes des HCL".
"J'ai bénéficié d'une prise en charge remarquable" : le maire de #Lyon @Gregorydoucet revient sur son hospitalisation après son malaise en début de semaine pic.twitter.com/l2d5D4v9dP— Lyon Mag (@lyonmag) December 4, 2025
"J'en profite pour dire ma gratitude à l'égard de tous ces professionnels. En tant que président du conseil de surveillance des HCL, je dois aussi vous dire ma fierté du travail remarquable qui est fait dans les hôpitaux.
J'ai pu constater en tant que simple usager leur très grand professionnalisme. On a une chance incroyable ici à Lyon d'avoir un hôpital public remarquable avec des professionnels formidables, il faut le dire et le faire savoir", concluait Grégory Doucet sur le sujet.
Je suis infirmière. Pendant qu’on se battait pour sauver des vies et parfois pour choisir entre deux vies, ce ravi de la crèche et son copain Bruno Bernard jouaient contre nous : laxisme total face aux terrasses surpeuplées au pied de l’hôtel de ville et campagne pour inciter au covoiturage !Signaler Répondre
Je n’oublierai jamais. Dans un régime humaniste et moral, vous auriez des comptes à rendre devant la justice. Nous serions nombreux, personnel hospitalier, à témoigner.
Ces comptes, vous les rendrez devant les urnes. Vous êtes de vrais dangers publics : par cynisme, par stupidité atterrante ou par endoctrinement ésotérique.
Les pompiers qui vous ont pris en charge ? Ah oui ils n’existent pas. Dire que certains des sans noms crevent dans des couloirs aux urgences.Signaler Répondre
Ses communiquants sont vraiment nuls, sans imagination ni capacité d'anticipation... Et dire que ça nous coûte 36 salaires de cadres sup chaque mois...Signaler Répondre
Pathétique car tellement prévisible pour un simple usager !Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/148677/malaise-de-gregory-doucet-les-voeux-de-retablissement-de-certains-adversaires-silence-chez-les-ecologistes
GLOUGLOU 1er le 03/12/2025 à 19:01
Le service com va nous sortir une photo avec un remerciement au personnel médical !
C'est une bonne chose qu'il ait été bien reçu , bien soigné et qu'il soit rétabli .Signaler Répondre
Mais le Président du Conseil de Surveillance des HCL est-il un simple usager ?
il y est allé en velo cargo l'ecolo? où l'ambulance a pu passer malgré les bouchons???Signaler Répondre
La mise en scène avec les groupies derrière, c'est très artificiel.Signaler Répondre
Il fait du Nicolas Sarkozy sortant de prison ?
En passant par l'avenue Rockefeller...?Signaler Répondre
Bientôt, il va découvrir qu'il y aussi des gens formidables dans les entreprises privées.Signaler Répondre
Et l'année prochaine, il aura la chance de découvrir le travail remarquable des élus du centre et de la gauche à la mairie !
Et oui, médecine c est 10 ans d études au minimum, un concours hyper sélectif, et des semaines de 80heures en internat ....Très peu de gauchistes d ailleurs dans cette profession, trop dur certainement ou manque de reelles capacités?Signaler Répondre
Hé oui Grégory, un médecin du SAMU ça vaut au moins 10 chargés de mission de la mairie.Signaler Répondre
Fréquenter des pompiers et des hospitaliers, ça doit vraiment le changer de son entourage recruté par idéologie politique, sans compétences particulières...Signaler Répondre
Il le découvre aujourd'hui ?Signaler Répondre
Tout le monde le sait qu'on a de la chance en France d'avoir des professionnels de santé, des pompiers et secouristes formidables, à part les trous du cul qui les agressent quand ils interviennent à Vaulx ou Venissieux ou au urgences. Mais bon, ce sont les petits protégés des gauchistes, donc.... voilà.Signaler Répondre
Allez Greg , puisque les pompiers ont été comme tous les autres remarquables, fait en sorte de passer le message pour qu ils soient enfin reçus pour discuter de leurs différentes demandes sans réponse depuis des mois .Signaler Répondre