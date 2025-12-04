"J'ai bénéficié d'une prise en charge remarquable" : le maire de Lyon Grégory Doucet revient sur son hospitalisation après son malaise

Le maire de Lyon avait été victime d'un malaise mardi en fin d'après-midi à l'Hôtel de Ville, puis avait été hospitalisé. Après une nuit en observation, l'édile écologiste était sorti mercredi.

A l'occasion des derniers réglages de la Fête des Lumières présentés à la presse, Grégory Doucet a pris la parole et est revenu sur son malaise, préférant se concentrer sur son hospitalisation : "J'ai bénéficié d'une prise en charge remarquable", d'abord des pompiers et du Samu, puis, arrivé aux urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse, des équipes des HCL".

"J'en profite pour dire ma gratitude à l'égard de tous ces professionnels. En tant que président du conseil de surveillance des HCL, je dois aussi vous dire ma fierté du travail remarquable qui est fait dans les hôpitaux.

J'ai pu constater en tant que simple usager leur très grand professionnalisme. On a une chance incroyable ici à Lyon d'avoir un hôpital public remarquable avec des professionnels formidables, il faut le dire et le faire savoir", concluait Grégory Doucet sur le sujet.