"Publication indigne aux relents nauséabonds" : Grégory Doucet dénonce la liste des "génocidaires à boycotter" du prof de Lyon 2

En diffusant en septembre dernier une liste de 20 personnalités, essentiellement de confession juive, désignées comme des "sionistes génocidaires à boycotter", Julien Théry se retrouve au coeur du cyclone.

Ce lundi soir, c'est au tour du maire de Lyon Grégory Doucet de dénoncer cette "publication indigne aux relents nauséabonds" du professeur d'histoire médiévale de l'université Lyon 2. "À l’heure où l’antisémitisme prend des proportions plus qu’inquiétantes en France, dresser de telles listes revient à mettre une cible sur les personnalités citées et ne peut que susciter un profond émoi. Je condamne sans équivoque cette mise au ban et salue la réaction immédiate de l’Université Lumière Lyon 2, qui s’est clairement désolidarisée et a indiqué engager les mesures qui s’imposent", poursuit l'édile écologiste.

Ce jeudi, Grégory Doucet plantera un arbre en hommage à Ilan Halimi, répondant favorablement à l'appel lancé par l'avocat lyonnais Alain Jakubowicz. Un acte qui sera "une nouvelle démonstration" de la défense "sans relâche des valeurs républicaines et de lutte contre toutes les formes de haine" de la Ville de Lyon selon le maire.