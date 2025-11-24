Politique

"Publication indigne aux relents nauséabonds" : Grégory Doucet dénonce la liste des "génocidaires à boycotter" du prof de Lyon 2

Seul contre tous.

En diffusant en septembre dernier une liste de 20 personnalités, essentiellement de confession juive, désignées comme des "sionistes génocidaires à boycotter", Julien Théry se retrouve au coeur du cyclone.

Ce lundi soir, c'est au tour du maire de Lyon Grégory Doucet de dénoncer cette "publication indigne aux relents nauséabonds" du professeur d'histoire médiévale de l'université Lyon 2. "À l’heure où l’antisémitisme prend des proportions plus qu’inquiétantes en France, dresser de telles listes revient à mettre une cible sur les personnalités citées et ne peut que susciter un profond émoi. Je condamne sans équivoque cette mise au ban et salue la réaction immédiate de l’Université Lumière Lyon 2, qui s’est clairement désolidarisée et a indiqué engager les mesures qui s’imposent", poursuit l'édile écologiste.

Ce jeudi, Grégory Doucet plantera un arbre en hommage à Ilan Halimi, répondant favorablement à l'appel lancé par l'avocat lyonnais Alain Jakubowicz. Un acte qui sera "une nouvelle démonstration" de la défense "sans relâche des valeurs républicaines et de lutte contre toutes les formes de haine" de la Ville de Lyon selon le maire.

avatar
jéjé de la Duchère le 24/11/2025 à 22:31
Il progresse a écrit le 24/11/2025 à 20h01

D'ici quelques années, il va comprendre que l'antisémitisme est désormais de gauche

Une petite info
Tôi qui ouvre ta grande bouche profonde pour rien dire

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_%C3%A0_Gaza

Signaler Répondre
avatar
Jay le 24/11/2025 à 22:30

Et l’autre incapable directrice de Lyon2 elle est toujours en poste ?
Quelle honte !

Signaler Répondre
avatar
javers le 24/11/2025 à 22:18
Lino a écrit le 24/11/2025 à 21h14

Bravo M. le maire, débarrassez nous des LFI

c'est pourtant pas bien de débiner les copains !

Signaler Répondre
avatar
de quel droit ? le 24/11/2025 à 21:51
Le drapeau du Hamas sur le fronton de la mairie était une infamie a écrit le 24/11/2025 à 20h03

Jamais les juifs de France ne lui pardonneront !

de quel droit parlez-vous au nom des juifs de France ??? C'est irrespectueux pour ne pas dire plus. Parlez en votre nom. Les juifs ne sont pas des personnes interchangeables qui pensent toutes pareil. Essentialiser et instrumentaliser les juifs, c'est moche.
PS : le drapeau du Hamas n'a jamais été accroché à la mairie et vous le savez parfaitement. Pourquoi mentez-vous ?

Signaler Répondre
avatar
Zéro dignité le 24/11/2025 à 21:46
Lino a écrit le 24/11/2025 à 21h14

Bravo M. le maire, débarrassez nous des LFI

Il sera trop content de leur faire des courbettes au 2ème tour.

Signaler Répondre
avatar
Kiki69 le 24/11/2025 à 21:46

"Publication indigne aux relents nauséabonds" : Il a oublié de rajouter "qui nous ramène aux heures les plus sombres." C'est fou comme les collabos ont changé de camp même si finalement, ce sont les mêmes.

Signaler Répondre
avatar
Parponnes le 24/11/2025 à 21:30

Quel guignol !!

Signaler Répondre
avatar
GAD le 24/11/2025 à 21:24

Il a enlevé le drapeau palestinien de l'Hôtel de Ville ?

Signaler Répondre
avatar
Lino le 24/11/2025 à 21:14

Bravo M. le maire, débarrassez nous des LFI

Signaler Répondre
avatar
Paul B le 24/11/2025 à 21:09

Doucet a t'il bu ou fumé pour réagir de la sorte ?

Signaler Répondre
avatar
J6 le 24/11/2025 à 20:50

Tiens lyon 2 comme c'est étonnant...ils ont encore un droit de parole ?

Signaler Répondre
avatar
A contre temps le 24/11/2025 à 20:48
mdr a écrit le 24/11/2025 à 20h19

les élections approchent !! C’est trop tard, Monsieur Doucet !!

tout à fait

Signaler Répondre
avatar
@Gerard le 24/11/2025 à 20:37
Gerard et Roland de Lyon a écrit le 24/11/2025 à 20h24

Bravo Monsieur le Maire pour cette prise de position claire

On attend maintenant un peu plus de clarté vis à vis de ses alliés mélanchonistes

Signaler Répondre
avatar
Gerard et Roland de Lyon le 24/11/2025 à 20:24

Bravo Monsieur le Maire pour cette prise de position claire

Signaler Répondre
avatar
mdr le 24/11/2025 à 20:19

les élections approchent !! C’est trop tard, Monsieur Doucet !!

Signaler Répondre
avatar
Une autre le 24/11/2025 à 20:07

D’autres exemples sont disponibles sur https://www.lyonpipeau.fr/

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 24/11/2025 à 20:04

Pourtant Lyon 2 c'est son elecorat à Doucet, ce prof a tous les coups soit il vote LFI ou EELV je prends pas un grand risque en pariant dessus.

Et LFI sont les gens avec qui les Ecolos ont voulus d'associer en connaissance de cause, c'est bien Marine Tondelier qui invite Medine aux universités d'été d'EELV, le meme Médine qui tweet a Rachel Khan en la traitant de Reskhanpe. Ce genre de dérapages antisémites dégueulasse ca date pas d'aujourd'hui a Gauche, on pourrait remonter aux années 70 avec le grand gourou de Mediapart Edwy Plenel qui louait les terroristes de l'attentat de Munich.

Bref arretez de nous prendre pour des anes.

Signaler Répondre
avatar
Le drapeau du Hamas sur le fronton de la mairie était une infamie le 24/11/2025 à 20:03

Jamais les juifs de France ne lui pardonneront !

Signaler Répondre
avatar
Il progresse le 24/11/2025 à 20:01

D'ici quelques années, il va comprendre que l'antisémitisme est désormais de gauche

Signaler Répondre
avatar
Citoyen1 le 24/11/2025 à 20:00

Récupération politique et tardive de Doudou....
C'est vraiment insupportable ces larmes de crocodile electoralisme et après ça s'abouche avec les LFIstes....

Signaler Répondre
avatar
Miracle des élections : Grégory Doucet fait preuve de lucidité politique et morale ! le 24/11/2025 à 19:40

Le même quand il n’est pas en campagne :

https://www.lyonmag.com/article/139322/tags-a-l-universite-lyon-3-aucune-degradation-n-est-acceptable-dans-le-debat-democratique-assure-gregory-doucet

Ce qui l’indigne, c’est la dégradation des bâtiments !!

Signaler Répondre
avatar
Insupportable le 24/11/2025 à 19:17

Voilà exactement pourquoi 2/3 des électeurs ne le supportent plus.

Signaler Répondre
avatar
Schuss69 le 24/11/2025 à 19:16

Décidément, à Lyon2, c'est le début de la fin. Après la présidente qui semble ne plus rien contrôler, et pas même le budget qu'elle n'est pas capable de gérer, ce sont les professeurs ( qui en ont le titre mais pas les compétences ni l'objectivité obligatoire à ce poste) qui se distinguent en écrivant des âneries dont la partialité nauséabonde discréditent leurs auteurs.
Attention les étudiants ! Evitez Lyon2 dans votre parcours universitaire, si vous ne voulez pas aller dans le mur avant même d'être entrés dans la vie active.

Signaler Répondre
avatar
Faut agir pas parler le 24/11/2025 à 19:08

Doucet s’exprime sur ce sujet de l’antisémitisme c’est bien mais qu’à t-il fait durant son mandat ? Cette faculté maintes et maintes fois montrée du doigt face à des dérives graves ..

Signaler Répondre
avatar
ah ben finalement le 24/11/2025 à 19:05

Doudou s'indigne des pratique se son électorat ? c'est la panique chez les pastèques ; pars vite et loin et ne reviens pas ...

Signaler Répondre
avatar
Quel acteur … le 24/11/2025 à 19:04

Doucet ou l’art de l’indignation à géométrie variable.

Signaler Répondre
avatar
Egalite le 24/11/2025 à 19:03

Il ne me semble pas l avoir entendu faire un communique sur
l egorgement de l Iranien en fauteuil fauteuil roulant a Lyon vaise.
indignation politique ?

Signaler Répondre
avatar
Claude maurice le 24/11/2025 à 19:03

on récolte ce que l ont sème.

Signaler Répondre

