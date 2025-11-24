"Publication indigne aux relents nauséabonds" : Grégory Doucet dénonce la liste des "génocidaires à boycotter" du prof de Lyon 2

En diffusant en septembre dernier une liste de 20 personnalités, essentiellement de confession juive, désignées comme des "sionistes génocidaires à boycotter", Julien Théry se retrouve au coeur du cyclone.
Ce lundi soir, c'est au tour du maire de Lyon Grégory Doucet de dénoncer cette "publication indigne aux relents nauséabonds" du professeur d'histoire médiévale de l'université Lyon 2. "À l’heure où l’antisémitisme prend des proportions plus qu’inquiétantes en France, dresser de telles listes revient à mettre une cible sur les personnalités citées et ne peut que susciter un profond émoi. Je condamne sans équivoque cette mise au ban et salue la réaction immédiate de l’Université Lumière Lyon 2, qui s’est clairement désolidarisée et a indiqué engager les mesures qui s’imposent", poursuit l'édile écologiste.
Ce jeudi, Grégory Doucet plantera un arbre en hommage à Ilan Halimi, répondant favorablement à l'appel lancé par l'avocat lyonnais Alain Jakubowicz. Un acte qui sera "une nouvelle démonstration" de la défense "sans relâche des valeurs républicaines et de lutte contre toutes les formes de haine" de la Ville de Lyon selon le maire.
Une petite info
Tôi qui ouvre ta grande bouche profonde pour rien dire
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_%C3%A0_Gaza
Et l'autre incapable directrice de Lyon2 elle est toujours en poste ?
Quelle honte !
c'est pourtant pas bien de débiner les copains !
de quel droit parlez-vous au nom des juifs de France ??? C'est irrespectueux pour ne pas dire plus. Parlez en votre nom. Les juifs ne sont pas des personnes interchangeables qui pensent toutes pareil. Essentialiser et instrumentaliser les juifs, c'est moche.
PS : le drapeau du Hamas n'a jamais été accroché à la mairie et vous le savez parfaitement. Pourquoi mentez-vous ?
Il sera trop content de leur faire des courbettes au 2ème tour.
"Publication indigne aux relents nauséabonds" : Il a oublié de rajouter "qui nous ramène aux heures les plus sombres." C'est fou comme les collabos ont changé de camp même si finalement, ce sont les mêmes.
Quel guignol !!
Il a enlevé le drapeau palestinien de l'Hôtel de Ville ?
Bravo M. le maire, débarrassez nous des LFI
Doucet a t'il bu ou fumé pour réagir de la sorte ?
Tiens lyon 2 comme c'est étonnant...ils ont encore un droit de parole ?
tout à fait
On attend maintenant un peu plus de clarté vis à vis de ses alliés mélanchonistes
Bravo Monsieur le Maire pour cette prise de position claire
les élections approchent !! C'est trop tard, Monsieur Doucet !!
D'autres exemples sont disponibles sur https://www.lyonpipeau.fr/
Pourtant Lyon 2 c'est son elecorat à Doucet, ce prof a tous les coups soit il vote LFI ou EELV je prends pas un grand risque en pariant dessus.
Et LFI sont les gens avec qui les Ecolos ont voulus d'associer en connaissance de cause, c'est bien Marine Tondelier qui invite Medine aux universités d'été d'EELV, le meme Médine qui tweet a Rachel Khan en la traitant de Reskhanpe. Ce genre de dérapages antisémites dégueulasse ca date pas d'aujourd'hui a Gauche, on pourrait remonter aux années 70 avec le grand gourou de Mediapart Edwy Plenel qui louait les terroristes de l'attentat de Munich.
Bref arretez de nous prendre pour des anes.
Jamais les juifs de France ne lui pardonneront !
D'ici quelques années, il va comprendre que l'antisémitisme est désormais de gauche
Récupération politique et tardive de Doudou....Signaler Répondre
C'est vraiment insupportable ces larmes de crocodile electoralisme et après ça s'abouche avec les LFIstes....
Le même quand il n'est pas en campagne :
https://www.lyonmag.com/article/139322/tags-a-l-universite-lyon-3-aucune-degradation-n-est-acceptable-dans-le-debat-democratique-assure-gregory-doucet
Ce qui l’indigne, c’est la dégradation des bâtiments !!
Voilà exactement pourquoi 2/3 des électeurs ne le supportent plus.
Décidément, à Lyon2, c'est le début de la fin. Après la présidente qui semble ne plus rien contrôler, et pas même le budget qu'elle n'est pas capable de gérer, ce sont les professeurs ( qui en ont le titre mais pas les compétences ni l'objectivité obligatoire à ce poste) qui se distinguent en écrivant des âneries dont la partialité nauséabonde discréditent leurs auteurs.
Attention les étudiants ! Evitez Lyon2 dans votre parcours universitaire, si vous ne voulez pas aller dans le mur avant même d'être entrés dans la vie active.
Doucet s'exprime sur ce sujet de l'antisémitisme c'est bien mais qu'à t-il fait durant son mandat ? Cette faculté maintes et maintes fois montrée du doigt face à des dérives graves ..
Doudou s'indigne des pratique se son électorat ? c'est la panique chez les pastèques ; pars vite et loin et ne reviens pas ...
Doucet ou l'art de l'indignation à géométrie variable.
Il ne me semble pas l avoir entendu faire un communique sur
l egorgement de l Iranien en fauteuil fauteuil roulant a Lyon vaise.
indignation politique ?
on récolte ce que l ont sème.