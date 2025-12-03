L'Université Lyon 2 suspend Julien Théry, le professeur soupçonné d'antisémitisme bientôt sanctionné ?

Déjà dans l'oeil du cyclone pour avoir publié en septembre dernier sur Facebook une liste de personnalités de confession juives qualifiées de "sionistes génocidaires à boycotter", il avait également diffusé en début d'année un visuel reprenant des clichés antisémites.
"La teneur des propos et du visuel que celui-ci a postés sur les réseaux sociaux n’est pas compatible avec les valeurs de la République et de l’Université", indique la direction de Lyon 2 dans un communiqué. Un signalement au procureur de la République avait également été fait la semaine dernière.
Ecarté des bancs de la faculté, Julien Théry va désormais faire face à la section disciplinaire composée de professeurs des universités élus au sein du conseil académique. La présidente de Lyon 2, Isabelle von Bueltzingsloewen, annonce qu'elle sera saisie "dans les plus brefs délais".
"L’Université Lumière Lyon 2 accorde une grande importance à la lutte contre les discriminations de toute nature. Elle est dotée d’une cellule de signalement que peuvent saisir tous les membres de la communauté universitaire lorsqu’ils sont témoins ou victimes de propos ou d’agissements délictueux. Une référente “racisme et antisémitisme” a en outre pour mission de traiter les alertes, en lien avec les services compétents, mais aussi de mettre en œuvre des actions de prévention dédiée", conclut l'Université.
De son côté, Julien Théry a fait le ménage sur son profil Facebook. S'il avait répondu aux premières attaques de la Licra, restant campé sur ses positions, il a désormais verrouillé son compte. Dans l'une de ses dernières réactions publiques, le professeur disait regretter que "l’université cède aux pressions plutôt que de défendre la liberté d’expression".
Le syndicat étudiant l'UNI, qui avait révélé le montage antisémite de janvier, estime de son côté que "la suspension de salaire est la suite logique et indispensable. C'est le signal fort que l'université doit envoyer pour clore définitivement cet épisode et garantir que de tels comportements ne se reproduiront plus".
