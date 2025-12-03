Faits Divers

L'Université Lyon 2 suspend Julien Théry, le professeur soupçonné d'antisémitisme bientôt sanctionné ?

L'Université Lyon 2 suspend Julien Théry, le professeur soupçonné d'antisémitisme bientôt sanctionné ?

Ce mercredi, l'Université Lyon 2 a annoncé avoir suspendu à titre conservatoire le professeur d'histoire médiévale Julien Théry.

Déjà dans l'oeil du cyclone pour avoir publié en septembre dernier sur Facebook une liste de personnalités de confession juives qualifiées de "sionistes génocidaires à boycotter", il avait également diffusé en début d'année un visuel reprenant des clichés antisémites.

"La teneur des propos et du visuel que celui-ci a postés sur les réseaux sociaux n’est pas compatible avec les valeurs de la République et de l’Université", indique la direction de Lyon 2 dans un communiqué. Un signalement au procureur de la République avait également été fait la semaine dernière.

Ecarté des bancs de la faculté, Julien Théry va désormais faire face à la section disciplinaire composée de professeurs des universités élus au sein du conseil académique. La présidente de Lyon 2, Isabelle von Bueltzingsloewen, annonce qu'elle sera saisie "dans les plus brefs délais".

"L’Université Lumière Lyon 2 accorde une grande importance à la lutte contre les discriminations de toute nature. Elle est dotée d’une cellule de signalement que peuvent saisir tous les membres de la communauté universitaire lorsqu’ils sont témoins ou victimes de propos ou d’agissements délictueux. Une référente “racisme et antisémitisme” a en outre pour mission de traiter les alertes, en lien avec les services compétents, mais aussi de mettre en œuvre des actions de prévention dédiée", conclut l'Université.

De son côté, Julien Théry a fait le ménage sur son profil Facebook. S'il avait répondu aux premières attaques de la Licra, restant campé sur ses positions, il a désormais verrouillé son compte. Dans l'une de ses dernières réactions publiques, le professeur disait regretter que "l’université cède aux pressions plutôt que de défendre la liberté d’expression".

Le syndicat étudiant l'UNI, qui avait révélé le montage antisémite de janvier, estime de son côté que "la suspension de salaire est la suite logique et indispensable. C'est le signal fort que l'université doit envoyer pour clore définitivement cet épisode et garantir que de tels comportements ne se reproduiront plus".

Presqu'ile le 03/12/2025 à 15:35
LFI 69 a écrit le 03/12/2025 à 13h26

Pourquoi l'historique des réseaux sociaux de députés RN qui affichaient fièrement leur antisémitisme et racisme sont toujours députés ?

parce qu'il y a actuellement une opération "mains propres" (lol) qui oeuvre pour une convergence de toutes les extrêmes droites, du RHaine à Nethanyahou en passant par Trump, Poutine, Milei

La directrice sent le vent tourner le 03/12/2025 à 15:29

Si elle veut se maintenir à son poste en 2027, il faut bien se ranger du côté des fachos

il me semble le 03/12/2025 à 15:15

Lui faire voir la porte de sortie grande ouverte !

oh ben là joli le 03/12/2025 à 15:04
LFI 69 a écrit le 03/12/2025 à 13h26

Pourquoi l'historique des réseaux sociaux de députés RN qui affichaient fièrement leur antisémitisme et racisme sont toujours députés ?

Et l'historique de celui qui ne veut pas se rendre à sa convocation pour s'expliquer ?

Même plus honte le 03/12/2025 à 14:24

Une honte qui plus est, se cache derrière la Liberté d’expression

Référence le 03/12/2025 à 14:15
Stoplahaine a écrit le 03/12/2025 à 12h49

Il serait temps ! cet homme n’a rien à faire dans une université en France ..
À Gaza dans les écoles ils enseignent la haine dans les registres scolaires ..

Quelle est la référence des manuels en question svp?

dans ton cerveau le 03/12/2025 à 14:13
LFI 69 a écrit le 03/12/2025 à 13h26

Pourquoi l'historique des réseaux sociaux de députés RN qui affichaient fièrement leur antisémitisme et racisme sont toujours députés ?

il n’y a rien …
retourne à l école ça te fera du bien !!

liberté d’expresion dans un seul sens le 03/12/2025 à 14:09

Comme toujours chez les gauchos, la liberté d’expression se trouve uniquement à gauche. Notre président propose même à un média de gauche de décerner des labels de bien pensants aux journalistes !

Hehe le 03/12/2025 à 13:38
LFI 69 a écrit le 03/12/2025 à 13h26

Pourquoi l'historique des réseaux sociaux de députés RN qui affichaient fièrement leur antisémitisme et racisme sont toujours députés ?

N'hésitez pas à les signaler à la justice pour qu'une procédure soit engagée.

LFI 69 le 03/12/2025 à 13:26

Pourquoi l'historique des réseaux sociaux de députés RN qui affichaient fièrement leur antisémitisme et racisme sont toujours députés ?

Monpays le 03/12/2025 à 13:19

On devrait aussi s’intéresser à la direction de l'université qui a couvert durant des années , bien avant cet évènement, les propos orduriers de cet enseignant gauchiste militant et prosélyte , l'université n'est pas une tribune politique et la croyance n'est pas la connaissance !

FRENCHPAPPER le 03/12/2025 à 12:54
Le vrai contexte a écrit le 03/12/2025 à 12h23

Exactement.
Ce professeur n'a pas ciblé des personnalités en raison de leur confession religieuse, mais parce qu'ils ont dans une tribune manifesté leur opposition totale a ce que la France reconnaisse l'Autorité palestinienne de Abbas comme le gouvernement d'un état Palestinien.
Dans un contexte ou la cour pénale internationale qualifie les actions de Tsahal a Gaza d'actes génocidaires, et ou la colonisation violente de la Cisjordanie se poursuit.
Ceux qui s'opposent a la reconnaissance de l'état Palestinien veulent empêcher une paix juste a deux états.
Et ces va t'en guerre Français essaient de passer pour des victimes quand on parle de les boycotter.
Honte a la direction de Lyon 2.

vous avez tous résumé, vous dites « ces français va t’en guerre », ils ne se considèrent pas comme français mais comme sionniste avant tout!!!

Stoplahaine le 03/12/2025 à 12:49

Il serait temps ! cet homme n’a rien à faire dans une université en France ..
À Gaza dans les écoles ils enseignent la haine dans les registres scolaires ..

Watt le 03/12/2025 à 12:47
moi a écrit le 03/12/2025 à 12h38

si vous ne faites pas parti du club, vous ne pouvez pas critiqué, voir même de dire la vérité....

Dites nous en plus sur cette vérité ?

Bob75 le 03/12/2025 à 12:41
moi a écrit le 03/12/2025 à 12h38

si vous ne faites pas parti du club, vous ne pouvez pas critiqué, voir même de dire la vérité....

On va pas tout simplifier à la soral

Fabi le 03/12/2025 à 12:39

Mais non pas une suspension mais un licenciement pour faute point final

moi le 03/12/2025 à 12:38

si vous ne faites pas parti du club, vous ne pouvez pas critiqué, voir même de dire la vérité....

Tabareau69004 le 03/12/2025 à 12:31
le combustible a écrit le 03/12/2025 à 12h12

il n y a pas de fumee sans feu

Cette réponse de la part d'un laquais de LFI est très significative. En effet, la France insoumise a été déboutée par la Justice pour sa plainte contre le philosophe Raphaël Enthoven qui avait traité ce parti d'extrême-gauche de "franchement antisémite." Qui plus est LFI a renoncé à faire appel, comprenant qu'être désavoué une seconde fois ferait encore plus de dégâts. L'auteur de ce commentaire malheureux fait semblant de confondre lanceur d'alerte et auteur de déclarations antisémites. Il sera intéressant de constater ce que dira la "Commission disciplinaire" composée des membres de la communauté universitaire. Certains doivent être bien embarrassés par ce scandale.

HardRockeuse le 03/12/2025 à 12:30

bravo

Le vrai contexte le 03/12/2025 à 12:23
Presqu'ile a écrit le 03/12/2025 à 11h56

Et voilà !! Le lanceur d'alerte muselé ... bravo les laquais de nethanyahou,

Exactement.
Ce professeur n'a pas ciblé des personnalités en raison de leur confession religieuse, mais parce qu'ils ont dans une tribune manifesté leur opposition totale a ce que la France reconnaisse l'Autorité palestinienne de Abbas comme le gouvernement d'un état Palestinien.
Dans un contexte ou la cour pénale internationale qualifie les actions de Tsahal a Gaza d'actes génocidaires, et ou la colonisation violente de la Cisjordanie se poursuit.
Ceux qui s'opposent a la reconnaissance de l'état Palestinien veulent empêcher une paix juste a deux états.
Et ces va t'en guerre Français essaient de passer pour des victimes quand on parle de les boycotter.
Honte a la direction de Lyon 2.

le combustible le 03/12/2025 à 12:12
Presqu'ile a écrit le 03/12/2025 à 11h56

Et voilà !! Le lanceur d'alerte muselé ... bravo les laquais de nethanyahou,

il n y a pas de fumee sans feu

Ex Précisions le 03/12/2025 à 12:03

Ils ont mis un temps pour le suspendre ce n'est pas sérieux, en plus un récidiviste !

Jycrain le 03/12/2025 à 12:01

Excellente nouvelle!!! L'anrisemitisme n'a pas ca place dans nos facs! J'espere qui sera viré definitivement

Presqu'ile le 03/12/2025 à 11:56

Et voilà !! Le lanceur d'alerte muselé ... bravo les laquais de nethanyahou,

Lesval le 03/12/2025 à 11:54

Les valeurs inversées..interdit de critiquer les bourreaux !!

