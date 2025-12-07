Travaux nocturnes sur le secteur Servient-Liberté : la ligne T1 impactée du 9 au 11 décembre

Dans le cadre des préparatifs pour la future ligne de BHNS, des travaux techniques se dérouleront les nuits des 9, 10 et 11 décembre 2025 dans le secteur Servient-Liberté.

Un dispositif va être installé aux points où les fils électriques du tramway et du futur bus se croisent. Cela permettra de les séparer sur le plan électrique, afin que chaque réseau fonctionne indépendamment et en toute sécurité.

Les derniers départs complets du T1 auront lieu à 21h13 de Debourg vers IUT Feyssine et à 21h 22 dans l’autre sens, puis des départs partiels seront assurés de 21h20 à 0h35 de Debourg vers Place des Archives et de 22h 02 à 1h de Place des Archives vers Debourg.

La circulation sera limitée entre Debourg et Place des Archives, et les voyageurs devront utiliser des correspondances alternatives via le tram T4, le métro B ou les lignes de bus C17 et 37 pour rejoindre les zones non desservies.