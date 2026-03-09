Lyon : la police évacue enfin le squat qui empoisonnait la vie des habitants de Montchat

Les forces de l’ordre ont procédé ce lundi 9 mars vers 10h à l’évacuation d’une maison squattée située à l’angle du cours Richard-Vitton et du boulevard Pinel, dans le 3e arrondissement de Lyon.

À la demande des services de l’État, une quinzaine de policiers ont été mobilisés pour cette opération. Au moment de l’intervention, dix personnes se trouvaient encore à l’intérieur de la maison, selon la préfecture du Rhône. Lors de précédents recensements, jusqu’à une soixantaine de personnes avaient été signalées dans cette maison squattée au plus fort de son occupation ces derniers mois.

Parmi les occupants, un couple avec un enfant en bas âge a été pris en charge par les services de la préfecture. D’autres personnes ont également été accompagnées par des associations présentes.

La maison, d’une surface d’environ 250 m², a ensuite été murée afin d’éviter toute nouvelle tentative de squat.

Un squat qui alimentait les tensions dans le quartier

Le bâtiment était inoccupé depuis juillet 2023, après une proposition de rachat par un promoteur immobilier aux propriétaires. Il avait été squatté dès octobre 2023, avant d’être occupé par plusieurs familles d’origine roumaine, déplacées d’un campement illégal évacué en mai 2024 route de Genas, à proximité.

Depuis plusieurs mois, les habitants du quartier dénonçaient des nuisances et un climat de tensions autour de cette habitation. Le secteur avait notamment été marqué par une violente rixe le 2 février dernier, au cours de laquelle trois personnes avaient été blessées par des projectiles de plomb, entraînant l’interpellation de quatre individus.

À bout, les riverains dénonçaient depuis plusieurs mois des incivilités quasi quotidiennes, évoquant notamment des nuisances sonores, des déchets abandonnés, des véhicules fracturés et un climat de tensions dans le quartier.

Dans ce quartier de Montchat, réputé pour sa tranquillité, les riverains espèrent désormais retrouver un cadre de vie plus apaisé.