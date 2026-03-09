Lyon : après les crues et un affaissement du quai, les Terrasses de la Presqu’île relancées

Le chantier des Terrasses de la Presqu’île, vaste projet d’aménagement des quais de Saône au cœur de Lyon, avance vers sa phase finale. Interrompus en 2024 après un affaissement du mur de rive, les travaux de sécurisation arrivent à leur terme et doivent laisser place aux aménagements paysagers, avec une livraison prévue à l’été 2026.

Le projet initié par Gérard Collomb avait été brutalement suspendu début 2024 après un affaissement localisé du mur de rive sur environ 50 mètres, au nord du pont Maréchal-Juin. Par mesure de sécurité, la Métropole de Lyon avait interrompu le chantier et lancé des investigations techniques.

À l’issue de ces analyses, des travaux de confortement ont été confiés à l’entreprise Maïa Fondations afin de stabiliser l’ouvrage historique. Débutés en septembre dernier, ces travaux ont nécessité des interventions particulièrement techniques.

Des micropieux verticaux de plus de 11,5 mètres de profondeur ainsi que des tirants inclinés de 14,5 mètres ont été installés dans la structure fragilisée pour renforcer la stabilité du mur.

Ces opérations de forage ont été réalisées depuis la voie fluviale, à l’aide d’une foreuse installée sur barge, en coordination avec Voies Navigables de France.

Fin février, l’ensemble des micropieux et tirants a été posé. La dernière étape du chantier consiste désormais à couler une longrine en béton armé au sommet du mur, sur laquelle reposera une pierre de rive en calcaire dans la continuité historique des quais de Saône.

Un jardin fluvial attendu au bord de la Saône

Une fois cette phase achevée, les travaux d’aménagement pourront reprendre sur la partie basse du site, au plus près du fleuve.

Le projet prévoit notamment la création d’un jardin fluvial et le rétablissement d’une continuité piétonne le long de la Saône, aujourd’hui interrompue par le chantier.

Les plantations sont prévues à l’hiver prochain, période jugée plus favorable à l’enracinement des végétaux.

Le calendrier du chantier a également été perturbé par plusieurs épisodes de crues entre novembre et février, qui ont temporairement interrompu certaines interventions.

Avec la fin de ces épisodes, les travaux peuvent désormais reprendre pour quelques semaines encore, avant de laisser place à l’aménagement final.

Si le calendrier est respecté, les Lyonnais devraient pouvoir redécouvrir cette portion réaménagée des quais de Saône à l’été 2026, avec un nouvel espace de promenade au cœur de la Presqu’île.