Grégory Doucet : "Prendre ses responsabilités pour que Lyon ne replonge pas au siècle dernier"

Dans la dernière ligne droite de la campagne des municipales, Grégory Doucet ne veut pas entendre parler de sondages. "Les sondages ne font pas une élection, jamais, ça ne s'est jamais vu. Et donc, pour moi, ce qui compte, c'est la campagne de proximité que nous faisons aujourd'hui", indique le maire écologiste sortant.
Pour l'édile lyonnais, "c'est d'abord le fond qui compte pour les Lyonnais et dans notre programme, nos 140 mesures leur sont d'abord adressées pour traiter leurs problématiques du quotidien. C'est le logement, la santé, la sécurité, ce sont leurs priorités aujourd'hui".
Et il rappelle que dans certains sondages, les Lyonnais "sont nombreux à avoir un regard extrêmement positif sur les politiques publiques que nous avons menées".
Grégory Doucet attaque également son adversaire, qui fuit les médias depuis son débat sur BFM-TV : "Ce n'est pas une campagne digne que M. Aulas fait, c'est certain. Et puis surtout, il ne se présente pas aux électeurs, il se cache. ll refuse les débats, il refuse les interviews, mais ce n'est pas comme ça qu'on respecte la démocratie".
L'écologiste porte notamment le projet Rive Droite car "c'est la ville en surface qui nous intéresse, plutôt que d'aller creuser un tunnel qui ne sera jamais réalisé, il n'y aura jamais les financements, que ce soit de l'Europe ou de la France. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. En revanche, la requalification de la Rive droite, c'est un vrai projet. Le 23 mars, nous sommes prêts, avec Bruno Bernard, pour appuyer sur le bouton "start" et engager les travaux très rapidement".
Quid de l'alliance avec LFI au second tour ? Grégory Doucet reste campé sur sa position, à savoir de laisser la porte grande ouverte pour éviter la victoire de Jean-Michel Aulas : "Il faudra bien sûr que Nathalie Perrin-Gilbert, Georges Képénékian, Anaïs Belouassa-Chérifi prennent aussi leurs responsabilités, comme je prendrais les miennes, pour faire en sorte que Lyon ne replonge pas au siècle dernier".
