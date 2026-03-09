Hologrammes et réalité virtuelle au parc de la Tête d'Or ? La mise au point de Samuel Soulier pour Coeur Lyonnais

"Non, nous ne fermerons pas le parc zoologique". Coeur Lyonnais a mis du temps à répondre aux rumeurs, mais Samuel Soulier, candidat à la mairie du 6e arrondissement de Lyon pour Jean-Michel Aulas a souhaité rassurer les sceptiques.

Remplacer les animaux exotiques du Parc de la Tête d'Or par des hologrammes ou de la réalité virtuelle ? La proposition avancée par le Parti Animaliste, soutien de Jean-Michel Aulas pour les municipales de Lyon, a été en réalité mal comprise, ou mal présentée.

"Les familles lyonnaises pourront continuer à venir voir les animaux au parc de la Tête d'Or", promet Samuel Soulier.

"Nous avons une volonté de réorienter le projet du Chalet du Parc pour en faire un réel lieu immersif pour les familles grâce à la réalité virtuelle. Les familles pourront observer les animaux dans leur milieu naturel. Le numérique n'est pas un remplacement mais un complément", poursuit-il.

Il est vrai que des hologrammes en plein jour, personne ne comprenait comment la Ville de Lyon allait réussir cette prouesse coûteuse.

Samuel Soulier évoque également sa volonté de créer au parc une ferme pédagogique et une école en plein air pour tous les écoliers de Lyon.