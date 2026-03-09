Politique

Hologrammes et réalité virtuelle au parc de la Tête d'Or ? La mise au point de Samuel Soulier pour Coeur Lyonnais
Dans la dernière ligne droite de l'élection municipale, l'idée brandie par le Parti animaliste de remplacer des animaux du zoo de Lyon par des hologrammes a fait pschitt. Pour Coeur Lyonnais, Samuel Soulier veut rassurer sur le projet de Jean-Michel Aulas.

"Non, nous ne fermerons pas le parc zoologique". Coeur Lyonnais a mis du temps à répondre aux rumeurs, mais Samuel Soulier, candidat à la mairie du 6e arrondissement de Lyon pour Jean-Michel Aulas a souhaité rassurer les sceptiques.

Remplacer les animaux exotiques du Parc de la Tête d'Or par des hologrammes ou de la réalité virtuelle ? La proposition avancée par le Parti Animaliste, soutien de Jean-Michel Aulas pour les municipales de Lyon, a été en réalité mal comprise, ou mal présentée.

"Les familles lyonnaises pourront continuer à venir voir les animaux au parc de la Tête d'Or", promet Samuel Soulier.

"Nous avons une volonté de réorienter le projet du Chalet du Parc pour en faire un réel lieu immersif pour les familles grâce à la réalité virtuelle. Les familles pourront observer les animaux dans leur milieu naturel. Le numérique n'est pas un remplacement mais un complément", poursuit-il.

Il est vrai que des hologrammes en plein jour, personne ne comprenait comment la Ville de Lyon allait réussir cette prouesse coûteuse.

Samuel Soulier évoque également sa volonté de créer au parc une ferme pédagogique et une école en plein air pour tous les écoliers de Lyon.

En meme temps le 09/03/2026 à 14:27
Ridicule a écrit le 09/03/2026 à 14h18

C'est le seule mot me venant à l'esprit pour des hologramme. Ce parc est un poumon pour accéder à des espaces verts : otez donc cette idée de "vitrine technologique". Après, et c'est personnel, je suis plutôt ennuyé de voir des animaux dans des espaces "trop" confinés car nous sommes en ville. Je préfère encore qu'il n'y ait pas de zoo si c'est pour enfermer des animaux à ce point. Pourquoi ne pas laisser partir ces animaux en fin de vin, et tout mettre en espace vert ?

On fait bien cela pour nos ainés dans les Ephad alors pourquoi pas pour les animaux ?
La question vous choque ?

Ridicule le 09/03/2026 à 14:18

C'est le seule mot me venant à l'esprit pour des hologramme. Ce parc est un poumon pour accéder à des espaces verts : otez donc cette idée de "vitrine technologique". Après, et c'est personnel, je suis plutôt ennuyé de voir des animaux dans des espaces "trop" confinés car nous sommes en ville. Je préfère encore qu'il n'y ait pas de zoo si c'est pour enfermer des animaux à ce point. Pourquoi ne pas laisser partir ces animaux en fin de vin, et tout mettre en espace vert ?

