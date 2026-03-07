Municipales à Lyon : la composition de la liste de Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas l'avait martelé depuis cet automne : sa liste pour les municipales lyonnaises laisserait une large place à la société civile. Le chiffre de 50% avait même été avancé par l'intéressé, laissant craindre à de nombreux élus sortants le risque de perdre leur place en rejoignant l'ancien président de l'OL.
Si ses têtes de liste dans les arrondissements et les circonscriptions de Lyon mettaient plutôt en avant des profils très politiques, Jean-Michel Aulas tient sa promesse sur les 72 noms, dont le sien, alignés pour la mairie centrale, ainsi que les 221 dans les arrondissements.
Toutefois, force est de constater que ses alliances avec le bloc macroniste et les Républicains l'ont poussé à leur céder les meilleures places éligibles. Dans les 15 premiers noms couchés sur la liste, 6 n'ont jamais eu de mandat.
Les élus sortants suivants ne seront pas reconduits au conseil municipal, dû à leur absence de la liste : Pascal Blache, Françoise Blanc, Denis Broliquier, Jean-Dominique Durand, Jean-Michel Duvernois, Ludovic Hernandez et Florence Verney-Carron.
La liste de Jean-Michel Aulas pour les municipales à Lyon (Coeur Lyonnais) :
1- Jean-Michel Aulas
2- Laure Cédat (candidate dans le 1er)
3- Charles-Franck Lévy (conseiller municipal sortant)
4- Charlotte Hoffmann (déléguée territoriale MoDem)
5- Alain Giordano (ancien maire écologiste du 9e)
6- Béatrice de Montille (candidate dans le 3e)
7- Franck Pelissier (ancien directeur médical de l'OL)
8- Sarah Peillon (référente Renaissance Lyon)
9- Pierre Oliver (maire LR du 2e sortant)
10- Laurence Balas (ancienne conseillère municipale LR)
11- Loïc Terrenes (candidat dans le 4e)
12- Barbara Velon (candidate dans le 8e)
13- Emmanuel Hamelin (ancien député, référent départemental Horizons)
14- Anne Delaigle (présidente d'une association de commerçants)
15- Yann Cucherat (ancien adjoint aux Sports de Gérard Collomb)
16- Emilie Desrieux (candidate dans le 7e)
17- Romain Billard (conseiller municipal sortant)
18- Nina Bouffet
19- Thomas Rudigoz (ancien député, candidat dans le 5e)
20- Catherine Voisin-Moulinier
21- Samuel Soulier (candidat dans le 6e)
22- Laïla Khallouk (candidate dans le 9e)
23- Emmanuel Imberton (ancien président de la CCI)
24- Hélène Dabbadie
25- François-Xavier Pénicaud (président du MoDem du Rhône)
26- Laurence Croizier (conseillère municipale sortante)
27- Edouard Hoffmann (SaccageLyon)
28- Danielle Attias
29- Jean-Arnaud Niepceron
30- Isabelle Ramet (élue du 6e sortante)
31- Maxime Cordier (directeur général de Renaissance)
32- Anne-Sophie Condemine (ancienne adjointe de Gérard Collomb)
33- Claude Dussart
34- Olfa Derbel
35- Gwendal Peizerat (ancien vice-président de Jean-Jack Queyranne à la Région)
36- Virginie Virassamy
37- Régis Favier
38- Myriam Bencharaa (élue du 5e sortante)
39- Grégory Sansoz
40- Audrey Soria
41- Allan Bouamrane
42- Naïwen Ayari
43- Ambroise Méjean (ancien président des Jeunes en Marche)
44- Pauline Grosjean (élue du 2e sortante)
45- Xavier Calmard
46- Nathalie Clapeyron
47- Gonzague De Lavernée
48- Sandra Kamel
49- Lionel Saugues
50- Christelle Madeleine
51- Eric Fromain
52- Clara Eynaud Lassalle
53- Barthélémy Cayre-Bideau
54- Juliette De Oliveira
55- Grégory Cuilleron (chef cuisiner)
56- Fatimata Zongo
57- Aurèle Coulougnon
58- Léna Jacquelet
59- Régis Michel
60- Florence Royet
61- Laurent Lecoeur
62- Stella Axiotis
63- Moussadeck Boulegroun
64- Isabelle Tongio
65- Mathys Forquès
66- Amandine Bouchoucha
67- Hervé Brun
68- Henda Ouled Hafid
69- Jérôme Dumarty
70- Clélia Salez
71- Ludovic Rebouillard
72- Elodie Roux de Bézieux
73- Olivier Revol