Rhône : les travaux reprennent sur le pont de Condrieu

Le chantier du pont reliant Condrieu (Rhône) aux Roches-de-Condrieu (Isère) poursuit son avancée. Les travaux nautiques ont repris le mercredi 4 mars, profitant d’un niveau particulièrement faible du Rhône, condition nécessaire pour intervenir sur le fleuve.

Ce chantier de grande ampleur est entré en début d’année dans une phase importante avec la mise en place du sixième et dernier tube de palées sur la rive gauche, une étape essentielle pour la suite des opérations.

Dans les prochaines semaines, ces tubes vont être équipés à leur sommet de poutres métalliques transversales appelées “chevêtres”, destinées à relier les supports entre eux.

Ces éléments serviront ensuite de base à l’installation de structures métalliques en treillis, qui permettront de soutenir le tablier du pont pendant les travaux.

L’objectif est de soulager le système de suspension existant, afin de pouvoir procéder au remplacement des câbles du pont dans de bonnes conditions.

Les structures métalliques, longues d’environ 50 mètres une fois assemblées et pesant près de 33 tonnes, sont actuellement préparées sur un quai situé en aval du pont.

Installation prévue à partir du 9 mars

Les pontons utilisés pour les opérations, qui avaient été sécurisés à Salaise-sur-Sanne pendant les crues, ont été remis en place sur le chantier.

Les poutres métalliques doivent être installées sur les têtes de palées à partir du lundi 9 mars, pour une durée estimée d’environ une semaine.

Pendant toute la durée du chantier, le pont reste accessible aux modes doux, notamment aux piétons et aux cyclistes. Des barrières ont été installées afin de les protéger des projections d’eau liées au battage des pieux.

En revanche, la circulation automobile reste déviée.

Les véhicules doivent emprunter des itinéraires alternatifs :

• dans le sens nord-sud par les routes départementales RD386, RD1086 et RD7, puis RD37B et RD4 ;

• dans le sens sud-nord par les routes RD4 et RD4G, puis RD45e et RD386.