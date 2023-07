Pont de Condrieu : déjà 19 incidents de portiques depuis janvier, le Département exaspéré

Le Département du Rhône révèle ce mardi que depuis la pose de portiques aux deux entrées du pont de Condrieu le 10 janvier dernier, pas moins de 19 incidents ont été recensés (14 du côté des Roches-de-Condrieu, 5 sur la rive de Condrieu). Il s'agit majoritairement de camions ou de camionnettes de location qui excèdent les 2,70 mètres de hauteur imposés pour éviter que des véhicules trop lourds empruntent l'ouvrage fragilisé.

Ce qui a entraîné le remplacement à six reprises des portiques endommagés.

"En 7 mois seulement, ces incidents ont coûté plus de 70 000 euros au Département du Rhône pour remplacer le matériel et mobiliser les agents. Une partie des frais engagés est remboursée par les usagers mis en cause. Si les automobilistes ne respectent pas les mesures visant à protéger le pont, quelle somme la collectivité va-t-elle devoir engager jusqu'en 2027, date prévisionnelle du début des travaux ?", indique le Département dans son communiqué.

La collectivité présidée par Christophe Guilloteau en appelle à la responsabilité des usagers et rappelle que des caméras de vidéosurveillance ont été installées pour que la police municipale repère d'éventuelles tentatives de fuite de chauffeurs de camions.

Outre le remboursement des dégâts, une amende de 5e catégorie et d'un montant de 1500 euros peut être dressée. Le montant peut même être doublé en cas de récidive.

Pour rappel, les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus emprunter le pont de Condrieu. Cela fait suite à une visite de surveillance organisée en septembre 2021 sur l’ouvrage construit durant la Seconde Guerre mondiale au-dessus du Rhône. Cette dernière avait mis en lumière "l'état alarmant de certains câbles" pouvant entraîner "un risque de rupture". Le chantier qui s'annonce ces prochaines années est estimé à 17 millions d'euros.