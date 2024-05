Près de Lyon : après 7 ans de fermeture, le chemin de Charbonnières a rouvert !

Le chemin de Charbonnières, qui relie Ecully à Charbonnières-les-Bains à travers le site naturel du Vallon des Bois de Serres, était fermé à la circulation depuis 2016.

Une partie d'un talus s'était éboulée et la mairie d'Ecully avait étudié de nombreuses solutions, tout en tergiversant pour des raisons peu reluisantes dont seul LyonMag s'était fait l'écho en 2023.

"En fin d’année 2022, un projet de construction d’un muret maçonné en pierre en contrebas du talus a finalement fait consensus. La mise en place de cet ouvrage s’accompagne d’une intervention en génie végétal afin de conforter le talus. Les travaux ont démarré en août 2023 et se sont poursuivis jusqu’à la fin d’année. D’une épaisseur de 70 cm, ce mur contient une armature intérieure suffisamment résistante pour tenir la poussée du terrain en cas d’effondrement", annonce la Métropole de Lyon.

A noter que les écologistes ont fait passer le chemin de Charbonnières en zone 30 et à sens unique pour les automobilistes, qui ne peuvent l'emprunter que dans le sens Charbonnières-Ecully.

"Un double sens cyclable a également été intégré sur toute la longueur de cet axe et une zone de rencontre limitée à 20km/h a été créée au droit du nouveau mur. Une continuité cyclable entre le chemin de Charbonnières et l’avenue Guy de Collongues est également en cours de réalisation pour finaliser l’aménagement de part et d’autre du chemin. L’ensemble de ces travaux de réfection de la chaussée et de marquage se sont poursuivis jusqu’en avril 2024", poursuit la collectivité.

Les opérations auront coûté 750 000 euros.

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps en réalité ?

Mais alors, pourquoi un tel axe, qui accueillait plus de 5000 voitures quotidiennement avant l’éboulement, qui faisait office de rocade de l’Ouest, n’a jamais fait l’objet d’un consensus politique auparavant ? Pourquoi a-t-il fallu de longues années pour débloquer la situation ? Même s’ils n’en pensent pas moins, aucun élu actuel n’a souhaité faire porter le chapeau au principal concerné.

Selon nos informations, le dossier n’a pu avancer qu’une fois Yves-Marie Uhlrich parti de la mairie d'Écully. L’ancien édile, en poste entre 2001 et 2020, n’a pas franchement mis du sien pour rétablir la circulation sur le chemin de Charbonnières.

Et pour cause, sa maison se trouve sur l’axe, à quelques dizaines de mètres de la coupure à la circulation. L’éboulement, dont il n’est évidemment pas responsable, lui permettait subitement de vivre dans un cul-de-sac et de gagner en tranquillité, puisque de plusieurs milliers de passages de voitures, il s’était retrouvé à moins d’une dizaine chaque jour… "Il avait déjà fait installer une chicane juste à côté de sa maison pour faire ralentir les voitures. Personne n’avait rien dit", nous signale une personne bien au fait des affaires d’Écully.

Membre de l’UDI, Yves-Marie Uhlrich pouvait aussi compter sur le soutien de l’ancienne maire de Dardilly, Michèle Vullien, également centriste. Devenue sénatrice, elle laissait son écharpe à Rose-France Fournillon, qui a pu subitement faire avancer les choses avec le successeur d’Uhlrich à Écully, Sébastien Michel.

Ce dernier, beau joueur, n’a pas souhaité enfoncer celui dont il fut le premier adjoint pendant un mandat. Et préfère évoquer les difficultés environnementales rencontrées depuis 2016, car la zone est classée PENAP (Protection des Espaces Natures et Agricoles Périurbains et EBC (Espace Boisé).

Parfois, quand un dossier aussi simple reste inexplicablement paralysé, il faut tout bêtement chercher dans les intérêts personnels des élus en place.