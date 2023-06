Sébastien Michel : "La Métropole de Lyon doit être l'instrument d'une politique ambitieuse"

Le maire d'Ecully tente de travailler avec les écologistes pour améliorer la desserte de sa commune. Il a déjà signé un projet de territoire Nord-Ouest pour "mieux connecter nos communes via des aménagements cyclables. La Métropole va nous accompagner".

Sébastien Michel rêve aussi d'un tramway pour remplacer le C6 entre Ecully et la Part-Dieu. Mais le projet patine : "Ca dépend des jours".

L'élu LR a aussi "un vrai désaccord de fond" avec la Métropole concernant les étudiants : "On a un campus qui contribue au rayonnement de la commune. Quand vous parlez de l'Institut Lyfe, de l'emlyon, de Centrale, on a des établissements d'excellence et je veux qu'ils puissent se développer. (...) A Ecully, on n'a jamais trop d'étudiants".

Sébastien Michel revient également sur la future subvention de la Ville de Lyon à Lundy Grandpré, les artistes faisant la promotion de l'écosexualité : "Des illuminés qui se roulent dans la boue nus devant des enfants, je trouve ça proprement scandaleux. L'argent public n'a pas à cautionner cela", indique l'édile qui réfléchit à "saisir la Métropole au titre de sa compétence de protection de l'enfance".

Potentiel candidat de la droite aux élections métropolitaines 2026, Sébastien Michel considère que "la Métropole doit être l'instrument d'une politique ambitieuse qui fait fi des querelles partisanes" pour "refaire de Lyon un territoire qui gagne".

00:00 Projet de territoire Nord-Ouest

01:32 Relations avec la Métropole

02:14 Tramway pour remplacer le C6 ?

03:39 Etudiants

06:27 Logements

07:25 Ecosexualité

11:24 Etat de la droite

12:32 Métropolitaines 2026