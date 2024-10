Décès de Gilles Buna, ancien maire du 1er arrondissement de Lyon

Gilles Buna est décédé à l'âge de 73 ans.

Retiré de la vie politique depuis 2014, l'ancien adjoint à l'Urbanisme et ex-maire du 1er arrondissement (1995-2001) luttait depuis contre la maladie. Un combat de 10 ans qui a finalement pris fin cette semaine.

Malgré lui, il avait fait le buzz en 2013, lorsque Gérard Collomb l'avait pris en exemple pour défendre le cumul des mandats, estimant qu'il lui était difficile de vivre avec ses seuls 3000 euros d'indemnités d'adjoint...

"Gilles Buna a été l’une des grandes figures lyonnaises de l’écologie et le premier à mettre ses idées en pratique en acceptant de prendre des responsabilités politiques importantes. Il a été et reste une source d’inspiration pour nous. Mes pensées vont aujourd’hui à sa famille, à ses proches et tous ses compagnons de route", lui rend hommage le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

Et de saluer plusieurs dossiers portés par l'intéressé comme "le réaménagement des Berges du Rhône, passées de parking à longue promenade au fil du fleuve, le lancement opérationnel du quartier Confluence avec le programme européen Concerto soutenant les projets d’innovations énergétiques, le réaménagement du plateau de la Duchère et sa labellisation en écoquartier, ou encore l’interdiction des phytosanitaires dans les espaces publics..."