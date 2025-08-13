Faits Divers

Près de Lyon : un motard meurt en percutant un camion

Ce mardi soir, un accident s'est produit route de Grenoble à Saint-Priest.

A hauteur du Conforama, vers 19h, un motard a percuté un poids-lourd dans des circonstances qui restent à éclaircir. Malgré l'intervention des secours, l'homme est décédé sur place.

Une enquête a été ouverte.

Le nombre de motards tués sur la route augmente de façon inquiétante dans le Rhône. Un accident mortel, impliquant là-aussi un camion, s'était produit le 27 juin à Décines. Plus récemment, le 8 août, un motard a perdu le contrôle de son deux-roues à Ronno et a été retrouvé mort en bas d'un ravin.

lol le 13/08/2025 à 10:40
Pas étonnant a écrit le 13/08/2025 à 08h29

C'est triste pour lui mais pas étonnant, une grande partie des motards roulent trop vite. Ça ne pardonne pas.

Et roue arrière ! Ne dites pas le contraire,c'est courant cette méthode de la part des" vrais " motards !

Pas étonnant le 13/08/2025 à 10:23
lyyooonnnn a écrit le 13/08/2025 à 10h09

vous ne connaissez pas les circonstances et vous commencez à critiquer ce qui est très mal venu vu le contexte.

Ce n'est pas une critique, je ne sais pas ce qui s'est passé, par contre c'est un CONSTAT que je fais TOUS LES JOURS.
Arrête de te victimiser et roule prudemment si tu veux vivre vieux.

congrat le 13/08/2025 à 10:14
lyyooonnnn a écrit le 13/08/2025 à 10h09

vous ne connaissez pas les circonstances et vous commencez à critiquer ce qui est très mal venu vu le contexte.

On peux compatir, et dire la vérité!
Jamais vu un motard respecté les vitesses!

lyyooonnnn le 13/08/2025 à 10:09
vous ne connaissez pas les circonstances et vous commencez à critiquer ce qui est très mal venu vu le contexte.

Pas étonnant le 13/08/2025 à 08:29

C'est triste pour lui mais pas étonnant, une grande partie des motards roulent trop vite. Ça ne pardonne pas.

