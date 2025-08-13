Près de Lyon : un motard meurt en percutant un camion

A hauteur du Conforama, vers 19h, un motard a percuté un poids-lourd dans des circonstances qui restent à éclaircir. Malgré l'intervention des secours, l'homme est décédé sur place.
Une enquête a été ouverte.
Le nombre de motards tués sur la route augmente de façon inquiétante dans le Rhône. Un accident mortel, impliquant là-aussi un camion, s'était produit le 27 juin à Décines. Plus récemment, le 8 août, un motard a perdu le contrôle de son deux-roues à Ronno et a été retrouvé mort en bas d'un ravin.
Et roue arrière ! Ne dites pas le contraire,c'est courant cette méthode de la part des" vrais " motards !Signaler Répondre
Ce n'est pas une critique, je ne sais pas ce qui s'est passé, par contre c'est un CONSTAT que je fais TOUS LES JOURS.Signaler Répondre
Arrête de te victimiser et roule prudemment si tu veux vivre vieux.
On peux compatir, et dire la vérité!Signaler Répondre
Jamais vu un motard respecté les vitesses!
vous ne connaissez pas les circonstances et vous commencez à critiquer ce qui est très mal venu vu le contexte.Signaler Répondre
C'est triste pour lui mais pas étonnant, une grande partie des motards roulent trop vite. Ça ne pardonne pas.Signaler Répondre