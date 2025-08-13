Près de Lyon : un motard meurt en percutant un camion

A hauteur du Conforama, vers 19h, un motard a percuté un poids-lourd dans des circonstances qui restent à éclaircir. Malgré l'intervention des secours, l'homme est décédé sur place.

Une enquête a été ouverte.

Le nombre de motards tués sur la route augmente de façon inquiétante dans le Rhône. Un accident mortel, impliquant là-aussi un camion, s'était produit le 27 juin à Décines. Plus récemment, le 8 août, un motard a perdu le contrôle de son deux-roues à Ronno et a été retrouvé mort en bas d'un ravin.