Vol à la fête foraine près de Lyon : un forain condamné pour avoir frappé un adolescent qu'il accusait à tort

Alors que la fête foraine de Chazay-d'Azergues attirait du monde, un cri se faisait entendre. Un forain venait d'être victime d'un vol, visiblement perpétré par deux individus.

Son fils, entendant la clameur, se lançait à la poursuite du voleur et tombait sur un adolescent qui ramassait des objets par terre. Persuadé qu'il tenait son homme, le trentenaire giflait le jeune de 14 ans et fouillait son sac.

Pour s'être trompé de suspect et surtout l'avoir violenté et humilié, le forain était jugé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône cette semaine.

Son comportement a agacé les juges caladois, à tel point qu'ils ont eu la main plus lourde que ce que réclamait l'avocat général, à savoir 600 euros d'amende dont 200 euros avec sursis.

En effet, le prévenu a écopé de 3 mois de prison avec sursis et plus de 2000 euros à verser à sa jeune victime, notamment au titre des frais de réparation des lunettes qu'il lui avait cassé en le giflant.