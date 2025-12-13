Politique

L'olivier planté sans autorisation enlevé par la mairie de Lyon : qui veut absolument rendre un contre-hommage à Ilan Halimi ?

Le 27 novembre dernier, la Ville de Lyon répondait à l'appel de l'avocat Alain Jakubowicz de planter un arbre en hommage à Ilan Halimi, après que celui d'Epinay-sur-Seine a été abattu à la tronçonneuse cet été.

Un mouvement qui avait été rapidement suivi par de nombreux édiles français, soucieux de planter cette "forêt républicaine" d'oliviers.

Mais Grégory Doucet a suivi la consigne à sa manière. Car plutôt qu'un olivier comme le reste des maires, l'édile lyonnais faisait planter un orme dans le square Jussieu, au cours d'une cérémonie aux côtés de Myriam Picot, présidente de la Licra Auvergne-Rhône-Alpes.

Un choix qui a visiblement fait des mécontents, notamment au sein de la communauté juive lyonnaise, puisque une ou plusieurs personnes ont profité d'une nuit calme pour planter discrètement un olivier à côté de l'orme commémoratif début décembre.

Le geste n'a pas été revendiqué, mais il a agacé à son tour les élus écologistes. Estimant que cette plantation sauvage ne disposait pas de l'autorisation nécessaire et qu'elle pouvait mettre en péril le développement de l'orme pour Ilan Halimi, la Ville de Lyon a, selon nos informations, fait procéder à son retrait ce jeudi matin.

"L’olivier a été transféré au centre technique de la Direction Biodiversité et Nature en Ville en attendant de pouvoir identifier un nouveau lieu d’implantation plus adapté", nous confirme la mairie centrale.

Reste à savoir si les planteurs d'olivier s'arrêteront là.

Grégory Doucet

Ilan Halimi

Parce que l'idéologie prime le 13/12/2025 à 12:55
bêtise a écrit le 13/12/2025 à 12h32

Quand le bêtise écologiste s exprime une fois de plus. pourquoi l olivier symbole de la paix ne plaisait il pas aux écolos ?

L'olivier n'est pas assez déconstruit et dégenré. Et il rappelle un peu trop les origines judéo-chrétiennes et esclavagistes du bassin méditerranéen.

Décidément le 13/12/2025 à 12:52

Ça continue de creuser côté doucet

Arait le 13/12/2025 à 12:38

Arretez de nous manipuler,bon sang!! Il y en a marre!!

bêtise le 13/12/2025 à 12:32

Quand le bêtise écologiste s exprime une fois de plus. pourquoi l olivier symbole de la paix ne plaisait il pas aux écolos ?

Lyon avec Zemmour vite le 13/12/2025 à 12:28

Il faut planter des oliviers partout

Gargard le 13/12/2025 à 12:20

Faut toujours qu'il fasse les choses à sa manière, différemment. Une preuve s'il en était qu'il est inapte à la vie en société, et vraiment pas fait pour ce job de maire...

