L'olivier planté sans autorisation enlevé par la mairie de Lyon : qui veut absolument rendre un contre-hommage à Ilan Halimi ?

Un mouvement qui avait été rapidement suivi par de nombreux édiles français, soucieux de planter cette "forêt républicaine" d'oliviers.

Mais Grégory Doucet a suivi la consigne à sa manière. Car plutôt qu'un olivier comme le reste des maires, l'édile lyonnais faisait planter un orme dans le square Jussieu, au cours d'une cérémonie aux côtés de Myriam Picot, présidente de la Licra Auvergne-Rhône-Alpes.

Un choix qui a visiblement fait des mécontents, notamment au sein de la communauté juive lyonnaise, puisque une ou plusieurs personnes ont profité d'une nuit calme pour planter discrètement un olivier à côté de l'orme commémoratif début décembre.

Le geste n'a pas été revendiqué, mais il a agacé à son tour les élus écologistes. Estimant que cette plantation sauvage ne disposait pas de l'autorisation nécessaire et qu'elle pouvait mettre en péril le développement de l'orme pour Ilan Halimi, la Ville de Lyon a, selon nos informations, fait procéder à son retrait ce jeudi matin.

"L’olivier a été transféré au centre technique de la Direction Biodiversité et Nature en Ville en attendant de pouvoir identifier un nouveau lieu d’implantation plus adapté", nous confirme la mairie centrale.

Reste à savoir si les planteurs d'olivier s'arrêteront là.