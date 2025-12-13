Lyon Antifa Fest : nouveau lieu et polémique relancée avec l'artiste 2L qui veut "casser le matos des flics"

Interdit par un arrêté préfectoral puis autorisé au dernier moment, l'évènement a dû changer une partie de sa programmation. Et vendredi, pour la dernière soirée à La Rayonne à Villeurbanne, la rappeuse 2L a été invitée à la dernière minute. Un choix critiqué par la préfecture du Rhône, qui rappelle les propos "dangereux" tenus par Lola Menguy, révélée par l'émission Nouvelle Ecole.
Il y a trois semaines, 2L répondait pour Cerveaux non disponibles à la question "24 heures sans police, tu fais quoi ?". Une séquence virale : "Tu pètes quelques trucs quand même, deux, trois lieux stratégiques. Tu fous le bordel, tu casses le matos des flics. Le jour d'après, eux ils sont dans la merde, toi t'es tranquille. C'est là où on merde la gauche, c'est qu'on ne s'attaque pas au matériel des gens".
De quoi relancer la polémique pour la préfète Fabienne Buccio : "Ce discours dépasse largement le cadre de la liberté d’expression et contient des appels explicites à s’attaquer violemment aux institutions de la République et aux forces de l’ordre. Ils doivent être dénoncés par tous ceux qui portent haut et fort les valeurs de la République et souhaitent préserver le cadre d’un débat démocratique".
A noter également le changement de lieu ce samedi du Lyon Antifa Fest, exilé au Grrrnd Zero à Vaulx-en-Velin.
On dirait Amandine du 38 !Signaler Répondre
Une petite bourgeoise à peine pubère, avec bien trop d'assurance pour son âge et une inexpérience crianteSignaler Répondre
La censure à géométrie variable à Lyonmag...les mêmes qui défendent la liberté d'expression enfin celle qui leur convient : la bien pensante de gaucheSignaler Répondre
La préfète qui base toutes ses décisions pour ne pas perdre la face. Elle se fait ridiculiser non stopSignaler Répondre
la rappeuse 2L n'est pas une personne à suivre. triste mentalité.Signaler Répondre
C’est pas bien de s’en prendre à son physique , c’est pas de sa faute quand même !!!!!Signaler Répondre
Quelle panique ? Sur quoi vous basez vous pour avoir une telle interprétation ? Pouvez expliquer votre raisonnement ?Signaler Répondre
Perso je la trouve plutôt convenue et assez pathétique dans ses lieux communs, après ceux qui enfilent des perles en se pensant "engagés et conscient" c'est très air du temps.
La fifille à son papa du haut de ses 12 ans et demi va sûrement casser du GIPNSignaler Répondre
Quand le cinoche inclusif fait perdre toute notion du réel aux ados cela donne ça
Il est évident que lorsqu'on la voit , on comprend mieux qu'elle appelle à la guerre plutôt qu'à l'amour !Signaler Répondre
à la douche et au savon les crasseux !Signaler Répondre
Hé mais c'est quoi cette gamine?Signaler Répondre
Qu'elle retourne à l'école, ça lui fera du bien à l'esprit et lui permettra de prendre de la hauteur, en espérant qu'elle en soit capable.
il n y a aucun courage politique en France, c'est culturel jamais de vagues, surtout pas d incidents.on voit ou ça nous mène. Officiellement d après le ministre de l intérieur il y a 140000 OQTF toujours la et pour longtemps, 700000 étrangers en situation irrégulière. Ce sont des chiffres officiels donc évidemment sous évalués, comme le déficit. Quand on sait que la politique n est pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstances et que les fonctionnaires responsables ou juges très souvent orientés ne veulent pas de problèmes qui pourraient nuire a leur avancement ou leur carrière,,,,,,,ca donne ce que l on voit actuellement a savoir un pays malade qui coule faute de commandant a bord du navire car il continu a faire des photos avec les passagers sans se préoccuper de la direction du navire .Signaler Répondre
On en a pour 2 ans d'élections, ils ne vont surtout pas prendre de risques pendant cette période, sauf pour continuer à matraquer les finances des moins aisés avec maintenant l'aide du PS...Signaler Répondre
Dans les années 70-80 le punk rock c'était beaucoup plus violent et finalement tout s'est bien passé, faut dire que les autorités et les flics ne venaient pas faire plus de zèle que maintenant.Signaler Répondre
Ce qui frappe, ce n’est pas le discours de gauche ou anarcho, mais la profonde débilité du propos. On a l’impression d'être en face d’un enfant qui vient de faire caca sur le tapis du salon et qui pique sa colère. C’est ça l’antifascisme ?Signaler Répondre
Ouah, quelle polémique !!Signaler Répondre
Des anarchistes tiennent des propos anarchistes.
Incroyable.
Preuve parfaite que la justice baisse les yeuxSignaler Répondre
Politiques où êtes-vous, arrêtez de vous voilez la face. Pas de vagues pour nos indemnités.Signaler Répondre