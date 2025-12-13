Culture

Lyon Antifa Fest : nouveau lieu et polémique relancée avec l'artiste 2L qui veut "casser le matos des flics"

Lyon Antifa Fest : nouveau lieu et polémique relancée avec l'artiste 2L qui veut "casser le matos des flics"

Edition chaotique pour le Lyon Antifa Fest 2025.

Interdit par un arrêté préfectoral puis autorisé au dernier moment, l'évènement a dû changer une partie de sa programmation. Et vendredi, pour la dernière soirée à La Rayonne à Villeurbanne, la rappeuse 2L a été invitée à la dernière minute. Un choix critiqué par la préfecture du Rhône, qui rappelle les propos "dangereux" tenus par Lola Menguy, révélée par l'émission Nouvelle Ecole.

Il y a trois semaines, 2L répondait pour Cerveaux non disponibles à la question "24 heures sans police, tu fais quoi ?". Une séquence virale : "Tu pètes quelques trucs quand même, deux, trois lieux stratégiques. Tu fous le bordel, tu casses le matos des flics. Le jour d'après, eux ils sont dans la merde, toi t'es tranquille. C'est là où on merde la gauche, c'est qu'on ne s'attaque pas au matériel des gens".

De quoi relancer la polémique pour la préfète Fabienne Buccio : "Ce discours dépasse largement le cadre de la liberté d’expression et contient des appels explicites à s’attaquer violemment aux institutions de la République et aux forces de l’ordre. Ils doivent être dénoncés par tous ceux qui portent haut et fort les valeurs de la République et souhaitent préserver le cadre d’un débat démocratique".

A noter également le changement de lieu ce samedi du Lyon Antifa Fest, exilé au Grrrnd Zero à Vaulx-en-Velin.

Tags :

Lyon Antifa Fest

18 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
AlertaAntifascistaAhAhAh le 13/12/2025 à 12:32

On dirait Amandine du 38 !

Signaler Répondre
avatar
J'adore la photo le 13/12/2025 à 12:04

Une petite bourgeoise à peine pubère, avec bien trop d'assurance pour son âge et une inexpérience criante

Signaler Répondre
avatar
J6 le 13/12/2025 à 11:52

La censure à géométrie variable à Lyonmag...les mêmes qui défendent la liberté d'expression enfin celle qui leur convient : la bien pensante de gauche

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour vite le 13/12/2025 à 11:40

La préfète qui base toutes ses décisions pour ne pas perdre la face. Elle se fait ridiculiser non stop

Signaler Répondre
avatar
simplementcitoyen le 13/12/2025 à 11:40

la rappeuse 2L n'est pas une personne à suivre. triste mentalité.

Signaler Répondre
avatar
Parents indignes le 13/12/2025 à 11:33
Amen a écrit le 13/12/2025 à 11h17

Il est évident que lorsqu'on la voit , on comprend mieux qu'elle appelle à la guerre plutôt qu'à l'amour !

C’est pas bien de s’en prendre à son physique , c’est pas de sa faute quand même !!!!!

Signaler Répondre
avatar
Portes Ouvertes le 13/12/2025 à 11:22
Panique morale dans la presse droitarde.. a écrit le 13/12/2025 à 10h16

Ouah, quelle polémique !!
Des anarchistes tiennent des propos anarchistes.
Incroyable.

Quelle panique ? Sur quoi vous basez vous pour avoir une telle interprétation ? Pouvez expliquer votre raisonnement ?
Perso je la trouve plutôt convenue et assez pathétique dans ses lieux communs, après ceux qui enfilent des perles en se pensant "engagés et conscient" c'est très air du temps.

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 13/12/2025 à 11:18

La fifille à son papa du haut de ses 12 ans et demi va sûrement casser du GIPN
Quand le cinoche inclusif fait perdre toute notion du réel aux ados cela donne ça

Signaler Répondre
avatar
Amen le 13/12/2025 à 11:17

Il est évident que lorsqu'on la voit , on comprend mieux qu'elle appelle à la guerre plutôt qu'à l'amour !

Signaler Répondre
avatar
Castor le 13/12/2025 à 11:16

à la douche et au savon les crasseux !

Signaler Répondre
avatar
Lucie4 le 13/12/2025 à 11:14

Hé mais c'est quoi cette gamine?

Qu'elle retourne à l'école, ça lui fera du bien à l'esprit et lui permettra de prendre de la hauteur, en espérant qu'elle en soit capable.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 13/12/2025 à 10:55
Rlb a écrit le 13/12/2025 à 10h03

Politiques où êtes-vous, arrêtez de vous voilez la face. Pas de vagues pour nos indemnités.

il n y a aucun courage politique en France, c'est culturel jamais de vagues, surtout pas d incidents.on voit ou ça nous mène. Officiellement d après le ministre de l intérieur il y a 140000 OQTF toujours la et pour longtemps, 700000 étrangers en situation irrégulière. Ce sont des chiffres officiels donc évidemment sous évalués, comme le déficit. Quand on sait que la politique n est pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstances et que les fonctionnaires responsables ou juges très souvent orientés ne veulent pas de problèmes qui pourraient nuire a leur avancement ou leur carrière,,,,,,,ca donne ce que l on voit actuellement a savoir un pays malade qui coule faute de commandant a bord du navire car il continu a faire des photos avec les passagers sans se préoccuper de la direction du navire .

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/12/2025 à 10:47
Rlb a écrit le 13/12/2025 à 10h03

Politiques où êtes-vous, arrêtez de vous voilez la face. Pas de vagues pour nos indemnités.

On en a pour 2 ans d'élections, ils ne vont surtout pas prendre de risques pendant cette période, sauf pour continuer à matraquer les finances des moins aisés avec maintenant l'aide du PS...

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 13/12/2025 à 10:46

Dans les années 70-80 le punk rock c'était beaucoup plus violent et finalement tout s'est bien passé, faut dire que les autorités et les flics ne venaient pas faire plus de zèle que maintenant.

Signaler Répondre
avatar
Trotsky situation le 13/12/2025 à 10:28

Ce qui frappe, ce n’est pas le discours de gauche ou anarcho, mais la profonde débilité du propos. On a l’impression d'être en face d’un enfant qui vient de faire caca sur le tapis du salon et qui pique sa colère. C’est ça l’antifascisme ?

Signaler Répondre
avatar
Panique morale dans la presse droitarde.. le 13/12/2025 à 10:16

Ouah, quelle polémique !!
Des anarchistes tiennent des propos anarchistes.
Incroyable.

Signaler Répondre
avatar
Une autorisation rétablie au dernier moment le 13/12/2025 à 10:15

Preuve parfaite que la justice baisse les yeux

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 13/12/2025 à 10:03

Politiques où êtes-vous, arrêtez de vous voilez la face. Pas de vagues pour nos indemnités.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.