Lyon Antifa Fest : nouveau lieu et polémique relancée avec l'artiste 2L qui veut "casser le matos des flics"

Interdit par un arrêté préfectoral puis autorisé au dernier moment, l'évènement a dû changer une partie de sa programmation. Et vendredi, pour la dernière soirée à La Rayonne à Villeurbanne, la rappeuse 2L a été invitée à la dernière minute. Un choix critiqué par la préfecture du Rhône, qui rappelle les propos "dangereux" tenus par Lola Menguy, révélée par l'émission Nouvelle Ecole.

Il y a trois semaines, 2L répondait pour Cerveaux non disponibles à la question "24 heures sans police, tu fais quoi ?". Une séquence virale : "Tu pètes quelques trucs quand même, deux, trois lieux stratégiques. Tu fous le bordel, tu casses le matos des flics. Le jour d'après, eux ils sont dans la merde, toi t'es tranquille. C'est là où on merde la gauche, c'est qu'on ne s'attaque pas au matériel des gens".

De quoi relancer la polémique pour la préfète Fabienne Buccio : "Ce discours dépasse largement le cadre de la liberté d’expression et contient des appels explicites à s’attaquer violemment aux institutions de la République et aux forces de l’ordre. Ils doivent être dénoncés par tous ceux qui portent haut et fort les valeurs de la République et souhaitent préserver le cadre d’un débat démocratique".

A noter également le changement de lieu ce samedi du Lyon Antifa Fest, exilé au Grrrnd Zero à Vaulx-en-Velin.