À Lyon, la Journée internationale des droits humains consacrée aux violences sexistes et sexuelles ce samedi

L’édition 2025, organisée ce samedi à l’Hôtel de Ville, mettra au cœur du débat les violences sexistes et sexuelles, ainsi que les enjeux liés à la santé sexuelle et reproductive. L’événement, ouvert à tous sur inscription, se déroulera de 9h30 à 17h.

Après avoir abordé ces dernières années la liberté de la presse, le droit de l’environnement, l’État de droit ou encore la justice pénale internationale, la municipalité écologiste a choisi cette fois de consacrer la journée à un sujet présenté comme majeur. Car en France, 230 000 femmes sont victimes de violences sexuelles chaque année, tandis que les droits sexuels et reproductifs reculent à l’échelle mondiale, y compris dans certaines démocraties.

Des personnalités internationales attendues

Plusieurs figures internationales participeront aux échanges, parmi lesquelles Oleksandra Matviitchuk, avocate ukrainienne, présidente du Centre pour les libertés civiles et Prix Nobel de la Paix 2022, ainsi que Reem Alsalem, rapporteure spéciale des Nations unies sur les violences contre les femmes et les filles.

La matinée débutera par une première table ronde, de 10h10 à 11h10, consacrée au viol comme arme de guerre, avec notamment Céline Bardet, Lucy Kassa et Oleksandra Matviitchuk. Elle sera suivie d’une mise en perspective par Reem Alsalem sur les grands défis actuels en matière de violences faites aux femmes et aux filles.

De 11h30 à 12h30, une deuxième table ronde interrogera les menaces pesant sur les droits sexuels et reproductifs, en s’appuyant sur des analyses juridiques et internationales. L’après-midi sera marqué par un temps de témoignages, de 14h à 15h30, donnant la parole à des écrivaines, militantes et défenseures des droits humains engagées contre l’impunité des violences sexuelles.

La journée se conclura par une troisième table ronde, de 15h à 16h30, consacrée aux réponses possibles face aux violences sexistes et sexuelles, autour des notions de réparation, de résistance et de reconstruction.

Dans le cadre de cette Journée internationale des droits humains, la Ville de Lyon remettra également la citoyenneté d’honneur à cinq personnalités engagées en faveur des droits humains. Une exposition retraçant leurs parcours sera visible sur les grilles de l’Hôtel de Ville pendant plusieurs semaines.