Violences sexistes et sexuelles dans le milieu médical : le ministre de la Santé attendu à Lyon

Le ministre chargé de la Santé se rendra aux Hospices Civils de Lyon pour un déplacement consacré à la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur de la santé.

Yannick Neuder échangera dans un premier temps avec les professionnels de santé de l’hôpital Louis Pradel. Au programme également : une présentation de l’engagement et des actions menées aux HCL en matière de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Le ministre visitera ensuite une unité de soins intensifs en présence de l’équipe médicale et soignante.