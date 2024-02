Accès des véhicules de secours : un accord HCL-Métropole de Lyon trouvé pour la Voie Lyonnaise n°12

La VL 12, qui relie Lyon à Bron en passant par l'avenue Rockefeller et donc le secteur de Grange Blanche, a été l'occasion de passe d'armes mémorables entre le vice-président de la Métropole de Lyon Fabien Bagnon et le maire LR de Bron Jérémie Bréaud. Ce dernier avait révélé que contrairement à ce que martelait l'élu délégué aux Mobilités actives, les Hospices Civils de Lyon étaient très inquiets vis-à-vis de ce nouvel aménagement qui pouvait rendre plus difficile l'accès à l'hôpital Edouard-Herriot pour les véhicules de secours. Et donc potentiellement mettre des personnes en danger.

Ce jeudi, preuve que la situation n'était jusque là pas réglée ni apaisée, la Métropole de Lyon annonce avoir trouvé un accord avec les HCL. Et par conséquent, la Voie Lyonnaise 12 s'adaptera par endroits pour répondre aux attentes des Hospices Civils de Lyon.

Voici ce qui ressort des réunions de travail et qui figure dans l'accord trouvé :

- Sur la place Arsonval un couloir spécifique en sens unique, tout autour de l’anneau, sera dédié aux véhicules d’urgence, aux bus et aux vélos.

- Sur le carrefour Rockefeller / Viala, la Voie lyonnaise sera décalée afin d’améliorer les conditions de visibilité des véhicules.

- Sur le cours Albert Thomas : un élargissement de la chaussée voiture/bus sera réalisé pour permettre à un véhicule de secours de pouvoir dépasser les autres véhicules en cas de congestion.

"Je me réjouis de la conclusion du travail mené par la Métropole de Lyon et les Hospices Civils de Lyon. Notre travail commun a permis d’adapter le projet de la Voie lyonnaise 12 en prenant en compte les besoins spécifiques de l’hôpital Edouard Herriot qui se situe en plein centre-ville et d’aménager un itinéraire cyclable sécurisé. Comme pour les autres projets, la Métropole de Lyon travaille avec l’ensemble des acteurs du territoire", réagit dans un communiqué le président de la Métropole Bruno Bernard.