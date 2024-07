"Le sport partout, pour toutes et tous !" : 2000 places pour les Jeux Olympiques distribuées par la Métropole de Lyon

Pour fêter l’événement, la Métropole a distribué 2000 places pour assister au tournoi olympique de football au Stade de Lyon à Décines.

Ce sont 170 structures de la Métropole de Lyon œuvrant dans les champs de l’insertion, de la protection de l’enfance, de l’éducation, du médico-social ou encore pour les personnes en situation de handicap qui vont pouvoir bénéficier de ces places.

Une décision félicitée par Florestan Groult, vice-président en charge de la politique sportive :

"Pour celles et ceux qui n’ont ni l’occasion, ni les moyens de se rendre au stade, nous leur proposons 2000 places solidaires pour assister à ce moment sportif unique. Pour que les Jeux Olympiques soient une fête du sport accessible à toutes et tous, nous avons voulu permettre à plus de 150 associations et structures d’assister à des matchs. Un soutien supplémentaire à nos politiques publiques tout au long de l’année : le sport, partout, pour toutes et tous".

Pour rappel, même si la cérémonie d’ouverture n’a toujours pas eu lieu les Jeux Olympiques ont déjà commencé à Lyon qui accueille les épreuves de football masculines et féminines. Le premier match aura lieu ce mercredi entre l’Irak et l’Ukraine. L’équipe féminine française joue dès ce jeudi contre la Colombie.