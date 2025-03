Métropole de Lyon : un élu suspendu par les écologistes, il a interdiction de prendre la parole

Depuis le 10 février dernier, Richard Marion est suspendu du groupe co-présidé par Vinciane Brunel et Benjamin Badouard. Une sanction de six mois, qui s'accompagne d'un retrait des discussions WhatsApp du groupe des Verts et d'une interdiction formelle de prendre la parole sur des sujets liés à la collectivité.

En étant suspendu, il conserve ses indemnités et a toujours le droit de se rendre aux conseils métropolitains, à condition d'y faire de la figuration.

Il avait été également demandé à tous les conseillers métropolitains écologistes de garder cette sanction secrète, et de ne surtout pas l'ébruiter auprès des partenaires de gauche ou de la presse.

Selon le Progrès qui révèle l'information, Richard Marion payerait son opposition farouche à Hélène Geoffroy, vice-présidente PS de la Métropole mais surtout maire de Vaulx-en-Velin, où est également élu l'écologiste.

Il y a un peu plus d'un an pourtant, Richard Marion marquait des points en menant la fronde anti-Nathalie Perrin-Gilbert au Conservatoire de Lyon. En tant que vice-président du comité syndical de l'institution, il avait allumé une mèche qui avait fini par coûter son poste à l'ancienne maire du 1er arrondissement, à qui Grégory Doucet avait ensuite retiré son écharpe d'adjointe à la Culture.

Ce n'est pas la première fois que les Verts font le ménage en interne. A la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le co-président du groupe Axel Marin avait été mis au placard à cause d'un comportement jugé toxique.