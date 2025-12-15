Politique

Groupe Grand Coeur Lyonnais à la Métropole de Lyon : Bruno Bernard raille un rassemblement "symbolique"

Ce lundi, en ouverture du dernier conseil métropolitain du mandat, Bruno Bernard a réagi à la constitution d'un groupe Grand Coeur Lyonnais.

Ce dernier, sur impulsion de Jean-Michel Aulas, rassemble désormais les groupes La Métro Positive, Synergies Élus et Citoyens, Inventer la Métropole de Demain et Une Métropole pour Tous.

Le président écologiste de la Métropole de Lyon y voit "une décision symbolique et électorale car c'est le dernier conseil" du mandat.

Bruno Bernard a raillé le fait que malgré un mandat jugé chaotique par les opposants, ces derniers ne siègent pas tous chez Grand Coeur Lyonnais ce lundi. Signe selon lui que la situation n'est pas si manichéenne que la droite et le centre le présentent. "En 2020, il y avait 84 élus de la majorité donc 66 qui ne l'étaient pas. Ce groupe qui se présente comme rassembleur n'est que de 51 membres, il a perdu 15 membres en cours de route. Ce discours de dire que tout le monde est contre (les écologistes ndlr) et que la majorité a explosé ne correspond pas à la réalité", a ainsi taclé le président de la collectivité.

Bruno Bernard a également pointé du doigt l'absence de propositions fortes chez son adversaire Véronique Sarselli. "Elle a été désignée il y a 10 mois, et on en est toujours à des poncifs, des caricatures. On préfère tweeter tout et n'importe quoi plutôt que de débattre sur des propositions", concluait-il.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Attaque le 15/12/2025 à 13:21

Bien vu .

C 'est plus la même pour Sarcelli-Wauquiez-Aulas !

La campagne de fake news commence à trop se voir !

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 15/12/2025 à 13:19

Les chiens sont aux abois.....

Signaler Répondre
avatar
Madame irma nous dit le 15/12/2025 à 13:15
MiLyon a écrit le 15/12/2025 à 13h05

il a raison de railler et de rigoler car en avril prochain il n en aura plus du tout envie vu la veste qu’il va prendre !

La campagne commence , cela ne va plus être la même , mon grand .
Moi , je parie qu 'il va remonter . Rendez vous en Mars !

Signaler Répondre
avatar
MiLyon le 15/12/2025 à 13:05

il a raison de railler et de rigoler car en avril prochain il n en aura plus du tout envie vu la veste qu’il va prendre !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/12/2025 à 12:40

Pas plus "symbolique" que leur dernière alliance avec LFI-Cocos-PS...
Un peu marre des campagnes à l'américaine alors qu'ils ont un bilan pourri.

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 15/12/2025 à 12:37

Bah! Pas plus "symbolique" que ne l'est devenue l'existence du PS chez qui Môssieur émarge depuis toujours, non ?

Signaler Répondre
avatar
Comme dirait Bruno le 15/12/2025 à 12:37

Jean Michel a la Mairie et Bruno a la métropole ?
ça me va bien !
cela fait déja quelques semaines que Bruno Bernard marche seul ...sans ses boulets habituels ...

Signaler Répondre

