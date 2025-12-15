Groupe Grand Coeur Lyonnais à la Métropole de Lyon : Bruno Bernard raille un rassemblement "symbolique"

Ce dernier, sur impulsion de Jean-Michel Aulas, rassemble désormais les groupes La Métro Positive, Synergies Élus et Citoyens, Inventer la Métropole de Demain et Une Métropole pour Tous.

Le président écologiste de la Métropole de Lyon y voit "une décision symbolique et électorale car c'est le dernier conseil" du mandat.

Bruno Bernard a raillé le fait que malgré un mandat jugé chaotique par les opposants, ces derniers ne siègent pas tous chez Grand Coeur Lyonnais ce lundi. Signe selon lui que la situation n'est pas si manichéenne que la droite et le centre le présentent. "En 2020, il y avait 84 élus de la majorité donc 66 qui ne l'étaient pas. Ce groupe qui se présente comme rassembleur n'est que de 51 membres, il a perdu 15 membres en cours de route. Ce discours de dire que tout le monde est contre (les écologistes ndlr) et que la majorité a explosé ne correspond pas à la réalité", a ainsi taclé le président de la collectivité.

Bruno Bernard a également pointé du doigt l'absence de propositions fortes chez son adversaire Véronique Sarselli. "Elle a été désignée il y a 10 mois, et on en est toujours à des poncifs, des caricatures. On préfère tweeter tout et n'importe quoi plutôt que de débattre sur des propositions", concluait-il.