Métro lyonnais : Bruno Bernard promet un service 24h/24 le week-end

Bruno Bernard, président sortant et candidat à sa succession, promet l’ouverture du métro lyonnais, sur l’ensemble des lignes A, B, C et D, toute la nuit les week-ends dès 2027.

Une mesure qui, si elle est appliquée, ferait de Lyon la première ville de France à franchir ce cap, alors même que le réseau reste régulièrement critiqué pour ses pannes à répétition, notamment sur les lignes automatisées.

Selon les éléments présentés par l’élu, la fréquence nocturne serait similaire à celle déjà proposée entre minuit et 2h du matin soit un passage toutes les huit minutes.

Dans son communiqué, le président-candidat pose un diagnostic ambitieux : "La Métropole de Lyon doit franchir un nouveau cap pour répondre aux besoins de mobilité, de sécurité et d’attractivité du territoire." Il affirme que cette évolution devra être "travaillée étroitement avec SYTRAL Mobilités, ses délégataires et ses agents, afin d’en garantir la faisabilité opérationnelle et la mise en œuvre dès 2027."

Bruno Bernard détaille sa vision : "À l’image de Londres, New York ou Barcelone, nous voulons que notre Métropole devienne pionnière en France. Dès 2027, nous souhaitons l’ouverture du métro toute la nuit les week-ends et les nuits des 24 et 31 décembre."

"Nos habitants méritent le meilleur"

L’élu écologiste justifie cette mesure par "trois exigences simples : plus de sécurité, avec un renforcement des équipes sur le terrain ; plus de liberté, en mettant fin à l’angoisse du dernier métro ; et plus de soutien à l’économie locale, en offrant une solution fiable à celles et ceux qui travaillent ou sortent la nuit."

Il ajoute : "Nos habitants méritent le meilleur service public, et nous allons le construire. C’est une liberté nouvelle pour leur quotidien et pour notre Métropole."

Ce projet est… pic.twitter.com/N4Th5Grn87 — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) December 9, 2025

Cette annonce rejoint la stratégie plus large de l’Union de la gauche et des écologistes, qui affirme vouloir "bâtir des transports en commun toujours plus sûrs, accessibles et modernes, et faire de la Métropole de Lyon la référence française en matière de mobilités." Le communiqué précise que "plus d’éléments sur cette annonce et le programme seront présentés prochainement."

Si la faisabilité opérationnelle du métro non-stop doit encore être discutée avec les agents et les délégataires, Bruno Bernard estime possible une mise en œuvre au printemps 2027, sous réserve des recrutements nécessaires et de l’accord social.