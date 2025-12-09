Métro lyonnais : Bruno Bernard promet un service 24h/24 le week-end

Bruno Bernard, président sortant et candidat à sa succession, promet l’ouverture du métro lyonnais, sur l’ensemble des lignes A, B, C et D, toute la nuit les week-ends dès 2027.
Une mesure qui, si elle est appliquée, ferait de Lyon la première ville de France à franchir ce cap, alors même que le réseau reste régulièrement critiqué pour ses pannes à répétition, notamment sur les lignes automatisées.
Selon les éléments présentés par l’élu, la fréquence nocturne serait similaire à celle déjà proposée entre minuit et 2h du matin soit un passage toutes les huit minutes.
Dans son communiqué, le président-candidat pose un diagnostic ambitieux : "La Métropole de Lyon doit franchir un nouveau cap pour répondre aux besoins de mobilité, de sécurité et d’attractivité du territoire." Il affirme que cette évolution devra être "travaillée étroitement avec SYTRAL Mobilités, ses délégataires et ses agents, afin d’en garantir la faisabilité opérationnelle et la mise en œuvre dès 2027."
Bruno Bernard détaille sa vision : "À l’image de Londres, New York ou Barcelone, nous voulons que notre Métropole devienne pionnière en France. Dès 2027, nous souhaitons l’ouverture du métro toute la nuit les week-ends et les nuits des 24 et 31 décembre."
"Nos habitants méritent le meilleur"
L’élu écologiste justifie cette mesure par "trois exigences simples : plus de sécurité, avec un renforcement des équipes sur le terrain ; plus de liberté, en mettant fin à l’angoisse du dernier métro ; et plus de soutien à l’économie locale, en offrant une solution fiable à celles et ceux qui travaillent ou sortent la nuit."
Il ajoute : "Nos habitants méritent le meilleur service public, et nous allons le construire. C’est une liberté nouvelle pour leur quotidien et pour notre Métropole."
📢 #ANNONCE À l'image des grandes métropoles mondiales comme Londres, New York ou Barcelone, je veux que notre Métropole devienne pionnière en France.— Bruno Bernard (@brunobernard_fr) December 9, 2025
C'est pourquoi je prends l'engagement devant vous : dès 2027, nos métros rouleront 24h/24 tous les week-ends. 🌙
Ce projet est… pic.twitter.com/N4Th5Grn87
Cette annonce rejoint la stratégie plus large de l’Union de la gauche et des écologistes, qui affirme vouloir "bâtir des transports en commun toujours plus sûrs, accessibles et modernes, et faire de la Métropole de Lyon la référence française en matière de mobilités." Le communiqué précise que "plus d’éléments sur cette annonce et le programme seront présentés prochainement."
Si la faisabilité opérationnelle du métro non-stop doit encore être discutée avec les agents et les délégataires, Bruno Bernard estime possible une mise en œuvre au printemps 2027, sous réserve des recrutements nécessaires et de l’accord social.
On pourra jouer à Survivor à Lyon en prenant le métro à 4h du matin. N'oubliez pas vos couteaux.Signaler Répondre
Top départ de la foire aux plus offrants,mr aulas lui assure jour et nuit,et même mieux par tous les temps,oui assure avec ses relations de groupama,cerise sur le gâteau oblige.Signaler Répondre
C'est marrant cette idée si proche des échéances municipales de 2026 !? Et il a songé à quoi pendant ces 5 années et demi ? En lui souhaitant bien du courage face au Code du travail et aux syndicats :)Signaler Répondre
Qu’il commence par faire fonctionner le métro la journée comme il faut le grand Nanar !Signaler Répondre
C’est vraiment une idée à la co….!
Une proposition concrète, ça reste mieux que de mettre des voitures sur les voies de busSignaler Répondre
Au moins les écolos ont un programme, qu'on valide pou pas.Signaler Répondre
Papy zinzin, son seul programme c'est de fournir des sièges a des politiciens LR et de vouloir faire rouler des voitures sur les voies des bus.
"votez pour moi, car Juninho tirait bien les coup francs" c'est un peu faiblard comme seul argument de campagne.
Ou "Trafic irrégulier, retards sur la ligne", tous les jours matin et soir sur le T1.....Signaler Répondre
C est sur les fréquences des trams et bus qu il faut bosserSignaler Répondre
On a des travaux monstrueux sur des trams et eux pas concernés par le h24
Conclusion => vous habitez prés d un métro où vous avez perdu
Quotidiennement ce sont des lacunes de l.offre que les usagers vivent avec des attentes à 18mn sur tram, ou bus structurants.
OU des panneaux qui vous laissent a quai comme tram " retour dépot " ou tram " formation"
BB nous prend-il pour des citrouilles ?Signaler Répondre
Exact, et il prévoit l amplitude de la sécurité qui va avec ?Signaler Répondre
c est fou ce que les ecolos en place ont comme idées pour faire plaisir ou pour condamner a 3 mois des élections.Signaler Répondre
Que dit Bruno Bernard des pannes incessantes? Si le métro fonctionnait le jour, ce serait déjà bien.Signaler Répondre
Je crois vraiment que nos élus se moquent de nous.
C’est une plaisanterie?Signaler Répondre
Déjà que le métro lyonnais est très souvent en panne la journée…..
"À l’image de Londres, New York ou Barcelone,.."Signaler Répondre
Toujours Lyon se rêve en capitale internationale mais non... il n'y a ni les transports, ni l’hôtellerie ni les infrastructures pour le prétendre ne serait ce que 5 minutes.
Ceci dit, les métros H24 ce serait déjà un début. Il faudrait aussi reparler du 1er mai à l'occasion.
Bon ça reste du propos de campagne de la part de gens grillés à mort, donc...
Cela nous évitera les pochtrons du week end qui tournent autour de la la station St Jean en attendant leur premier métro . Pour le reste , cela évitera , peut être, les conduites en état d 'ébriété de certains jeunes ou moins jeunes .Signaler Répondre
C'est la plus meilleur celle la, MDR!Signaler Répondre
Métro lyonnais : Bruno Bernard promet des pannes 24h/24 le week-end ;-)Signaler Répondre
Il peut aussi promettre la gratuité le WE qu'on n'y croirait pas non plus... De toute façon il va partir, espérons pas de force comme trump.
C'est facile d'être généreux avec l'argent des autres !Signaler Répondre
Bb promet à 3 mois des municipales.Signaler Répondre
Il promet aussi de s...r tous les lyonnais et lyonnaises 🤣
Les promesses n’engagent que ceux qui y croient.Signaler Répondre
Qu'il commence déjà par le faire fonctionner sans ces pannes récurrentes.
C'est étonnant comme la perspective des prochaines élections ouvre l'esprit de certains !!!
Guignol va!Signaler Répondre
Quid de la maintenance et des formations??? Ça ne se fait pas si facilement que ça en semaine!
Voilà l'exemple typique d'un bas politicard prêt à tout pour se faire réélire sans connaître la réalité de ce qu'est l'exploitation/maintenance d'un métro....
Car oui pour être fiable un métro a besoin de maintenance régulière. Mais au vu des pannes à Lyon, on a du mettre cela de côté! :(
Une proposition concrète qui améliorera le quotidien des lyonnais et métropolitains.Signaler Répondre
On entre enfin en campagne
Au fait, les écolos n'ont pas transféré la gestion des métros et tramways de la métropole de Lyon à la RATP ?Signaler Répondre
Définition de la promesse: "c'est une formule un peu solennelle par laquelle nous nous engageons à faire ce que l'on dit, à tenir notre parole et par laquelle nous augmentons nos forces puisque, grâce à elle, nous espérons que nos paroles auront plus de poids".Signaler Répondre
Hélas, cet individu ne s'est jamais forgé à cet exercice pendant ses six ans de mandat subis par ses décisions arbitraires et désordonnées.
Peut-être devrait-il plutôt se fixer comme objectif de faire fonctionner correctement le métro en journée...Signaler Répondre
très drôle ce Bruno Bernard qui promet de faire marcher la nuit ce qui marche à peine le jour : ras le bol de ce promesses qui sont de vrais pièges à gogos !Signaler Répondre
Si seulement il avait été président de la métropole ces dernières années !Signaler Répondre
il faudrait privilégier d'améliorer le fonctionnement en heures de pointe non ?Signaler Répondre
Déjà que le métro ne marche pas en plein jour ! Le A et le B toujours en panne... sans parler des trams ! A cause de leurs travaux on doit attendre 15 minutes le T2 à l'heure de pointe. Ridicule, vivement qu'il s'en aille.Signaler Répondre
Déjà s'il marchait normalement sur ses horaires classiques...Signaler Répondre
Des promesses, il ne sera plus présent,Signaler Répondre
Encore un clown, mais il ne fait plus rire