Société

Lyon : une marche antifasciste annoncée samedi place Bellecour

Lyon : une marche antifasciste annoncée samedi place Bellecour
LyonMag

Plusieurs collectifs appellent à une grande marche antifasciste à Lyon ce samedi 14 mars. Le rassemblement est prévu à 14h30 place Bellecour pour dénoncer la montée de l’extrême droite et défendre les organisations syndicales récemment ciblées.

Une mobilisation antifasciste est annoncée à Lyon le samedi 14 mars, soit la veille du premier tour des élections municipales. Une date qui impose normalement une période de réserve car la campagne électorale prendra fin vendredi à minuit.

Plusieurs collectifs et organisations appellent à se rassembler à 14h30 place Bellecour pour manifester contre la progression de l’extrême droite et les violences visant certaines organisations syndicales et militantes.

Dans leur appel à manifester, les organisateurs décrivent une période politique qu’ils jugent préoccupante. Selon eux, "l’extrême droite progresse dans le pays, portée par un climat politico-médiatique qui banalise ses idées".

Les initiateurs de la marche estiment également que les tensions politiques actuelles sont alimentées par les débats publics et certaines prises de position politiques.

Ils dénoncent notamment "des attaques répétées contre ce qui reste de la gauche politique" et accusent la majorité présidentielle de contribuer à une forme de normalisation des idées d’extrême droite.

L’appel à manifester évoque également la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, estimant que cet événement serait aujourd’hui utilisé pour attiser les tensions politiques.

Les organisateurs affirment aussi vouloir exprimer leur solidarité avec plusieurs organisations syndicales. Ils citent notamment le syndicat Solidaires, dont des locaux auraient été visés par des attaques, ainsi que la CGT Ville de Lyon, qui aurait reçu une menace d’attentat.

"Notre force est dans la solidarité et dans la rue", écrivent-ils dans leur appel, invitant à construire la mobilisation dans les quartiers, les lieux de travail et les établissements d’enseignement.

Le rendez-vous est fixé samedi 14 mars à 14h30 sur la place Bellecour, point de départ habituel de nombreuses manifestations lyonnaises.

Tags :

antifascisme

antifas

36 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
exactement le 10/03/2026 à 16:23
Samlion a écrit le 10/03/2026 à 16h14

Une manifestation antifasciste très bien, mais pour une fois que les blacks Block et autres dégénère, sont priés de ne rien casser,pour éviter de donner raison au parti de droite.

c'est contre productif! une terrible erreur la veille du 1er tour il y en a qui doivent se frotter les mains il ne faudra pas pleurer après.. n'importe quoi!

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 10/03/2026 à 16:21

Et une fois de plus ils vont bloquer une partie de Lyon, avec leurs copains de la Jeune Garde et de black blocs.
La veille du scrutin ils font tout pour une déroute de LFI.

Signaler Répondre
avatar
sarrah le 10/03/2026 à 16:18

Mais ça va être interdit à cause de possibles troubles à l'ordre public.... n'est ce pas doucet?

Signaler Répondre
avatar
Vecteur12 le 10/03/2026 à 16:17

Les nouveaux fachos et autres intolérants avec leur mentalité totalitaire se revendiquent et se nomment "antifa" de nos jours, curieuse inversion de valeurs, c'est ce « nouveau fascisme » comme l'appelait Pasolini dès les années 70.

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 10/03/2026 à 16:14

Une manifestation antifasciste très bien, mais pour une fois que les blacks Block et autres dégénère, sont priés de ne rien casser,pour éviter de donner raison au parti de droite.

Signaler Répondre
avatar
saperli le 10/03/2026 à 16:08

Allo la préfète? Déjà réveillée? 🤣

Signaler Répondre
avatar
le cerveau à merluche le 10/03/2026 à 15:59

des fascistes qui défilent contre le fascisme.... wtf 🤣

Signaler Répondre
avatar
Henry Golant le 10/03/2026 à 15:58
shuttup a écrit le 10/03/2026 à 15h18

Rapatrier les soldats qui sont au Moyen Orient si vous voulez rétablir l'ordre en France! Sinon taisez vous les politiques!

Il y a actuellement environ 4550 soldats français au Moyen Orient (Djibouti, Irak, Emirats, Liban, dans le Golfe Persique et en Mediterranée), si ça suffisait à maintenir l'ordre en France, ça se saurait.
Arrêtez de fantasmer sur le rôle de l'Armée...

Signaler Répondre
avatar
RAF A L le 10/03/2026 à 15:55

Qui va assurer le service d'ordre ?
Il va falloir composer sans les sbires du dépité Archenault actuellement incarcérés

Signaler Répondre
avatar
moué le 10/03/2026 à 15:52

Ca va cramer des poubelles, peter des vitrines, et malheureusement tabasser à mort des opposants.

Au nom du bien!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 10/03/2026 à 15:36

Ils ne savent faire que ça ces fascistes de gauche, gueuler casser piller et malheureusement tuer.
Si c'est une méthode pour intimider les électeurs c'est l'effet inverse qui va se produire, et tant mieux !

Signaler Répondre
avatar
Bénédicte ... le 10/03/2026 à 15:34
Honte à la gauche extrême a écrit le 10/03/2026 à 14h45

L'inversion des rôles, Staline est de retour.

Bien vu et tout à fait exact

Signaler Répondre
avatar
Pauvre nouvelle France le 10/03/2026 à 15:32
Soyonsclairs a écrit le 10/03/2026 à 15h08

"Quand le fascisme reviendra, il s appellera antifascisme " Winston CHURCHILL.
Et lui savait ce qu était un fasciste...

Je ne connaissais pas cette phrase de Churchill mais j'avoue que ça colle à la réalité du jour.

Signaler Répondre
avatar
Ouaf ouaf ouaf le 10/03/2026 à 15:22
Pauvre France ! a écrit le 10/03/2026 à 14h48

Toute la racaille, toutes les gaucho-crasseux, tous les islamo-gauchistes, toutes les assistés sociaux, tous les ennemis de la France, toute la lie de la société... dans la rue avec la bénédiction de la Préfecture.

Pauvre France !

Si les fascistes de tous bords y vont ça va être d'une drôlerie aussi extrême qu'eux.
Staline contre Mussolini contre Ben Laden contre .....

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 10/03/2026 à 15:19

La liberté de manifester OUI. La liberté de tout casser NON. Qui paie ensuite?
Est-ce légal une manifestation la veille d'élections?

Signaler Répondre
avatar
shuttup le 10/03/2026 à 15:18
GLOUGLOU 1er a écrit le 10/03/2026 à 14h53

Merci de bien foutre le bocson , de vandaliser la ville pour donner plus de voix a vos opposants . Si Doudou ne réagit pas il sera responsable et prouvera son laxisme ainsi que le dédain qu'il porte aux lyonnais.

Rapatrier les soldats qui sont au Moyen Orient si vous voulez rétablir l'ordre en France! Sinon taisez vous les politiques!

Signaler Répondre
avatar
Fin de règne pour Doucet le 10/03/2026 à 15:18
Pauvre France ! a écrit le 10/03/2026 à 14h48

Toute la racaille, toutes les gaucho-crasseux, tous les islamo-gauchistes, toutes les assistés sociaux, tous les ennemis de la France, toute la lie de la société... dans la rue avec la bénédiction de la Préfecture.

Pauvre France !

Les nostalgiques du stalinisme dans leur rôle préféré : l'inversion de la réalité.

Signaler Répondre
avatar
691234Lyon le 10/03/2026 à 15:12
GLOUGLOU 1er a écrit le 10/03/2026 à 14h53

Merci de bien foutre le bocson , de vandaliser la ville pour donner plus de voix a vos opposants . Si Doudou ne réagit pas il sera responsable et prouvera son laxisme ainsi que le dédain qu'il porte aux lyonnais.

Le samedi on casse,
Le dimanche on ramasse ....
Ben Doudou ne nous l a pas promis, pourtant il nous en a promis des choses ces dernières semaines..
Courage aux commerçants et aux employés municipaux qui devront nettoyer ..

Signaler Répondre
avatar
Soyonsclairs le 10/03/2026 à 15:08
Schizophrénie a écrit le 10/03/2026 à 14h47

C'est dingue tous ces commentaires de non fasciste qui s'insurgent contre une manifestation antifasciste et qui veulent restreindre la liberté de manifester.

"Quand le fascisme reviendra, il s appellera antifascisme " Winston CHURCHILL.
Et lui savait ce qu était un fasciste...

Signaler Répondre
avatar
MENDES le 10/03/2026 à 15:02
Schizophrénie a écrit le 10/03/2026 à 14h47

C'est dingue tous ces commentaires de non fasciste qui s'insurgent contre une manifestation antifasciste et qui veulent restreindre la liberté de manifester.

SI C'est pas un coup de pression la veille des élections..

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 10/03/2026 à 15:00
Schizophrénie a écrit le 10/03/2026 à 14h47

C'est dingue tous ces commentaires de non fasciste qui s'insurgent contre une manifestation antifasciste et qui veulent restreindre la liberté de manifester.

La veille d'un scrutin ?

Signaler Répondre
avatar
merci !!!! le 10/03/2026 à 14:59

signé JMA

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 10/03/2026 à 14:57
mémoire a écrit le 10/03/2026 à 14h37

Pour info, tout acte politique est interdit une veille de scrutin. la préfecture devrait donc interdire à ces foutraques de défiler

Très juste, pendant que les militants auront juste le droit de rafraîchir les panneaux provisoires, ils vont manifester avec des drapeaux et des slogans LFI, PCF et EELV...

Drôle de sens de l'équité à l'extrême gauche...

Signaler Répondre
avatar
Apaisement le 10/03/2026 à 14:56

J aime bien quand les forces politiques appellent à l apaisement!
C 'est bien c est classe et cela contribue toujours a réunifier le pays , la nation bleue blanc rouge vous vous souvenez ?
et puis il y a les autres ....Les constructeurs de rien les destructeurs de tout .
Ceux dont le gendre de leur élite(ah la famille, la patrie, c est beau) n'hesite pas à proclamer dans LM :
Plusieurs centaines de personnes (de notre mouvement) sont présentes pour se nourrir des colères et des exaspérations des habitants,
Ce discours est d une richesse ....édifiante.
En prevision de cette manifestation de samedi, ma premiere pensée se tourne vers les vitrines , les abribus , les poubelles ...

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 10/03/2026 à 14:53

Merci de bien foutre le bocson , de vandaliser la ville pour donner plus de voix a vos opposants . Si Doudou ne réagit pas il sera responsable et prouvera son laxisme ainsi que le dédain qu'il porte aux lyonnais.

Signaler Répondre
avatar
Lyyyyyoooonnnnnnn le 10/03/2026 à 14:50

Parfait, ça va rebuter encore plus les gens à voter pour ces énergumènes, un bon rappel la veille des élections 👌🏻👌🏻🫶

Signaler Répondre
avatar
Pauvre France ! le 10/03/2026 à 14:48

Toute la racaille, toutes les gaucho-crasseux, tous les islamo-gauchistes, toutes les assistés sociaux, tous les ennemis de la France, toute la lie de la société... dans la rue avec la bénédiction de la Préfecture.

Pauvre France !

Signaler Répondre
avatar
Alfred le 10/03/2026 à 14:47

On pourrait exactement faire la même chose pour l'extrême gauche

Signaler Répondre
avatar
Schizophrénie le 10/03/2026 à 14:47

C'est dingue tous ces commentaires de non fasciste qui s'insurgent contre une manifestation antifasciste et qui veulent restreindre la liberté de manifester.

Signaler Répondre
avatar
monami le 10/03/2026 à 14:45

La gauche tueuse a peur des élections.

Signaler Répondre
avatar
Honte à la gauche extrême le 10/03/2026 à 14:45

L'inversion des rôles, Staline est de retour.

Signaler Répondre
avatar
Super ! le 10/03/2026 à 14:41

Excellente idée à la veille du premier tour ah ah ah

Signaler Répondre
avatar
mémoire le 10/03/2026 à 14:37

Pour info, tout acte politique est interdit une veille de scrutin. la préfecture devrait donc interdire à ces foutraques de défiler

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 10/03/2026 à 14:35

Lyon : une marche antifasciste annoncée samedi place Bellecour

Enfin les lyonnais se réveillent pour manifester contre LFI.

Signaler Répondre
avatar
Fascisme d'extrême gauche le 10/03/2026 à 14:35

Doucet l'autorise la veille du 1 er tour ?
L'ultra gauche tueuse n'a pas de limites

Signaler Répondre
avatar
cri69 le 10/03/2026 à 14:31

mais quelle honte .. ce sont encore les commerçants qui vont trinquer .

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 10/03/2026 à 14:25

"estimant que cet événement serait aujourd’hui utilisé pour attiser les tensions politiques.".

Combien de victimes Samedi soir en suite de leur procès en récupération ?

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 10/03/2026 à 14:17

n oublions pas qu à Lyon les groupuscules violents, interdits et criminels sont les amis du maire que la mairie appelle ses « partenaires privilégiés » ce sont eux qui ont qui sèment la haine dans les rues de Lyon et qui ont tué… pas pour rien que plusieurs « interlocuteurs privilégiés » de la municipalité écologistes sont en prison ….

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 10/03/2026 à 14:13

contre la « jeune garde » les « partenaires privilégiés du maire » ou avec ?? la situation des écolos étant désespérée ils font tout pour abîmer image de Lyon … le maire parisien n aime pas Lyon et encore moins les lyonnais…

Signaler Répondre
avatar
Dilou le 10/03/2026 à 14:08

Comment cela est possible la veille des élections
Honteux
La France insoumise et la gauche réuni voit venir le mauvais vent

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.