Lyon : une marche antifasciste annoncée samedi place Bellecour

Une mobilisation antifasciste est annoncée à Lyon le samedi 14 mars, soit la veille du premier tour des élections municipales. Une date qui impose normalement une période de réserve car la campagne électorale prendra fin vendredi à minuit.

Plusieurs collectifs et organisations appellent à se rassembler à 14h30 place Bellecour pour manifester contre la progression de l’extrême droite et les violences visant certaines organisations syndicales et militantes.

Dans leur appel à manifester, les organisateurs décrivent une période politique qu’ils jugent préoccupante. Selon eux, "l’extrême droite progresse dans le pays, portée par un climat politico-médiatique qui banalise ses idées".

Les initiateurs de la marche estiment également que les tensions politiques actuelles sont alimentées par les débats publics et certaines prises de position politiques.

Ils dénoncent notamment "des attaques répétées contre ce qui reste de la gauche politique" et accusent la majorité présidentielle de contribuer à une forme de normalisation des idées d’extrême droite.

L’appel à manifester évoque également la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, estimant que cet événement serait aujourd’hui utilisé pour attiser les tensions politiques.

Les organisateurs affirment aussi vouloir exprimer leur solidarité avec plusieurs organisations syndicales. Ils citent notamment le syndicat Solidaires, dont des locaux auraient été visés par des attaques, ainsi que la CGT Ville de Lyon, qui aurait reçu une menace d’attentat.

"Notre force est dans la solidarité et dans la rue", écrivent-ils dans leur appel, invitant à construire la mobilisation dans les quartiers, les lieux de travail et les établissements d’enseignement.

Le rendez-vous est fixé samedi 14 mars à 14h30 sur la place Bellecour, point de départ habituel de nombreuses manifestations lyonnaises.