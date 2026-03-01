Et aussi à Lyon

Lyon : après plusieurs attaques, les syndicats appellent à se rassembler contre les "méthodes fascistes"

Lyon : après plusieurs attaques, les syndicats appellent à se rassembler contre les "méthodes fascistes"
Lyon : après plusieurs attaques, les syndicats appellent à se rassembler contre les "méthodes fascistes" - LyonMag

Des mobilisations antifascistes annoncées à Lyon.

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, Unsa, CNT-SO, CNT du Rhône annoncent un rassemblement intersyndical le mardi 3 mars à 12h30, place Guichard à Lyon. 

Dans un communiqué commun, elles "dénoncent l’attaque à la barre de fer du local de l’Union Départementale Solidaires Rhône dans la nuit du 14 au 15 février 2026 ainsi que la menace d’attaque à la bombe sur les locaux du syndicat CGT de la Ville de Lyon reçue le 21 février 2026." 

LUnion départementale Solidaires du Rhône précise que "dans la nuit du 14 au 15 février 2026, un individu dont le visage était dissimulé est venu asséner de violents coups de barre de fer sur l’entrée de notre local syndical, dont l’adresse est publique. Il n’a heureusement pas réussi à s’introduire dans le local."

Le syndicat précise que "des dégradations de moindre importance avaient déjà eu lieu en pleine nuit fin octobre. Nous avions porté plainte. Nous porterons plainte de nouveau." L’organisation estime que "dans le climat d’impunité lyonnais, nous ne portons pas de grands espoirs sur ces procédures judiciaires."

Un contexte tendu après la mort de Quentin Deranque

Les organisations évoquent aussi un "contexte précis". Ces deniers affirment que "les stratégies de dénonciation calomnieuse, de victimisation et d’instrumentalisation politique dont le collectif d’extrême droite Némésis est coutumier sont de nouveau à l’œuvre depuis jeudi dernier (19 février, ndlr)."

Le syndicat Solidaires ajoute qu’Alice Cordier, "porte-parole de Némésis, avait jeté en pâture le nom de notre organisation sur le plateau de CNews jeudi soir, l’associant à tort et sans aucune preuve aux violences qui ont causé la mort d’un militant d’extrême droite."

Ces faits interviennent en effet dans un contexte particulier, suite à la mort de Quentin Deranque, en marge d’une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, dans le 7e arrondissement.

Pour Solidaires, "ces procédés nous désignent comme des cibles pour toute la fachosphère. Cela semble avoir fonctionné."

L’intersyndicale évoque de son côté "des associations fallacieuses suggérées par l’extrême droite après les violences qui ont conduit à la mort tragique d’un militant nationaliste" et précise que "la menace reçue par la CGT Ville de Lyon a été revendiquée par des individus ouvertement d’extrême droite." Ces derniers affirment que "ces attaques sont des exemples de la volonté de mettre sous pression les organisations syndicales."

Les syndicats rappellent que "la défense des libertés syndicales, de la liberté d’expression, d'opposition et de contestation est fondamentale pour nos organisations syndicales" et qu’elles "continueront d’être mobilisées pour défendre les droits et libertés syndicales et pour dénoncer les stratégies d’intimidation à leur encontre."

De son côté, Solidaires estime que "s’en prendre de nuit à un local syndical […] relève bien pour nous de méthodes fascistes."

Le syndicat ajoute : "Les syndicats ne disparaissent pas sans résister, sans lutter." Le rassemblement intersyndical est annoncé : ce mardi 3 mars à 12h30 sur la Place Guichard à Lyon, devant la Bourse du travail. Par ailleurs, un appel à une "grande marche antiraciste et antifasciste" est diffusé sur les réseaux sociaux pour le 14 mars à 14h30 à Bellecour, trois semaines après une marche organisée à Lyon par l’ultradroite en hommage à Quentin Deranque.

rassemblement

antifascisme

42 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
A contrario le 01/03/2026 à 15:21

Un rassemblement contre les méchants cons de chez Mélenchon devrait avoir un grand succès

Signaler Répondre
avatar
Menteurs le 01/03/2026 à 15:15

Quand je pense que ces guignols en tant que représentant du personnel nous disent qu’ils sont apolitiques
En fait nos impôts et nos salaires financent des militants de gauche anticapitalistes qui représentent 3% des salariés
C’est un comble

Signaler Répondre
avatar
Terrible le 01/03/2026 à 15:09

Quand les iraniens fêtent la mort d’un fasciste d’un extrémiste, les syndicats français pro Hamas, pro voile, antisémites dénoncent ceux qui ne pensent pas comme eux qu’ils qualifient de fascistes. Les nouveaux gardiens de la révolution a la Française, la police de la morale s’agite et se radicalise sans honte. Bientôt ils importeront et se serviront de l’Iran pour flatter les extrémistes de gauches mais chut Mahsa Amini n’a jamais existé, les assassinats pendaisons des homosexuels n’ont jamais existé, l’iran respectait le droit international. Vous verrez que bientôt les déclarations les plus abjects vont fleurir.

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 01/03/2026 à 14:58

Doucete est en panique il est obligé d appeler tous les militants, qui sont toujours les mêmes, pour mettre le bordel à Lyon … ça va encore coûter des milliers d Euros aux lyonnais, car quand la gauche manifeste ils cassent tout … surtout avec la Jeune Garde les « partenaires privilégiés » de la mairie, milice violente de Melenchon…. Doucet veut tout casser à Lyon avant de quitter la mairie … pas vraiment démocrates les écolos …

Signaler Répondre
avatar
jeanpaul le 01/03/2026 à 14:58

c'est pourtant vrai qu'en "méthodes fascistes" ils en connaissent un rayon

Signaler Répondre
avatar
Aïe le 01/03/2026 à 14:52

"...asséner de violents coups de barre de fer sur l’entrée de notre local syndical, dont l’adresse est publique. Il n’a heureusement pas réussi à s’introduire dans le local."

Ouf, on a eu très très peur !
Heureusement, aux dernières nouvelles, la porte sera bientôt complètement rétablie.
Y a pas de mots pour condamner une telle violence ! Allons Camarades, tous à la manif

Signaler Répondre
avatar
Zzz le 01/03/2026 à 14:42

Beaucoup de bruit pour une vitre brisée, mais tout monde aux abonnés absent, pour un meurtre !!!
Ça s 'appelle pas un " contre feu " ????

Signaler Répondre
avatar
soyez patient le 01/03/2026 à 14:38
Ex Précisions a écrit le 01/03/2026 à 13h15

Et Mr Méchancon n'a pas encore manifesté son "dégoût pout l'assassinat du guide dérisoire" (je parle comme lui !), c'est étonnant ;-)

Les manifestations pour la mort du guide ne vont pas tarder ! nous allons y avoir droit !

Signaler Répondre
avatar
Casseurs le 01/03/2026 à 14:37

Soyez prudent, les casseurs sont de sortie.

Signaler Répondre
avatar
La Meute le 01/03/2026 à 14:36

Ils manifestent contre la jeune garde ?

Signaler Répondre
avatar
Gones69 le 01/03/2026 à 14:14

Qui sème le vent, récolte la tempête !!!

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 01/03/2026 à 14:14
Arthur a écrit le 01/03/2026 à 12h16

Je ne serai pas étonné que les appels malveillants viennent des rangs de la gauche pour jouer les victimes, un classique chez ces gens-là.
Mais admettons, que ce soit l'extrême droite qui soit incriminé, il me semble qu'il n'y ait eu aucun mort ?
Donc pour bien comprendre ces gauchiste qui ont appelé à interdire la marche pour Quentin qui est mort, eux veulent manifester contre l'extrême droite et donc manifester leur soutien aux assassins de Quentin.
Je confirme, le danger ce ne sont pas les musulmans, mais la gauche.

Le gauchisme est un fléau mondial.
Il faut trouver un vaccin contre ce virus.
Si possible pour mardi 3 à 12h30 place Guichard, un foyer infectieux sera à traiter.

Signaler Répondre
avatar
velobobo le 01/03/2026 à 14:04

Les syndicats ne représentent que cinq à dix pour cent des salariés et ne défendent plus personne depuis longtemps. Ils font maintenant de la politique à l’extrème gauche et à l’islamogauchisme avec la violence et le rascisme qui vont avec .

Signaler Répondre
avatar
Le monde ??? le 01/03/2026 à 13:57
Mathurin a écrit le 01/03/2026 à 11h33

Avec macron le repas des loobies homosexuels ont est déjà depuis la fête de la musique 🎵 2017 a l’Élysée la risée du monde entier sauf bine l’occident décadent.

L'incel confond sa pauvre petite personne et le monde entier. On se marre bien, merci pour ce petit delirium tremens.

Signaler Répondre
avatar
Hilarant le 01/03/2026 à 13:51

Les fachos de gauche qui manifestent contre eux même.

Signaler Répondre
avatar
Binalors le 01/03/2026 à 13:43

Avant d’accuser des personnes il faut qu’ils soient arrêter ou reconnu, mais la !? Ca ressemble aux méthodes de l’ultra gauche ou de lfi des pros de la désinformation et manipulation…
On en reparle après une éventuelle arrestation.

Signaler Répondre
avatar
Syndicats le 01/03/2026 à 13:39

J'ai été syndiqué, et secrétaire d'un CHSCT dans une grande entreprise de BTP
Un syndicaliste ne doit pas faire de "politique" car dans une entreprise, vous avez du personnel de tous bords politique.
La politique et la religion doivent rester chez soi, quand vous arrivez dans l'entreprise.
La CGT est un syndicat qui se revendique "syndicat ouvriers" ; faux ; ce n'est qu'un syndicat en perdition. La CGT s'est rapproché de certains partis politique pour trouver des adhérents
Je ne comprend pas pourquoi aucun patron, pourquoi les autres partis politique ne disent rien !!!

Signaler Répondre
avatar
Rirelyon le 01/03/2026 à 13:22

Dommage, je ne peux pas, j ai piscine!!🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
claude69100 le 01/03/2026 à 13:20
Jacques3 a écrit le 01/03/2026 à 13h14

On voit de suite que tu n'as pas connu mai 68. Je me souviens encore d'une sortie d'usine à Peugeot Sochaux où les manifestants envoyaient des pavés de partout sur les CRS et les ouvriers qui sortaient du boulot. Ce sont les CRS qui ont protégé les ouvriers, mais tu n'y étais pas, comment pourrais-tu en parler ?

Faux.
En 1968 l'ensemble des ouvriers, dont ceux de Peugeot, étaient en grève générale.
Et j'y étais

Signaler Répondre
avatar
savoir écrire le 01/03/2026 à 13:16
sophiaa a écrit le 01/03/2026 à 11h28

La lie de la société française se regroupe donc pour manifester en soutient de groupe meurtrier comme la jeune garde... souvenez-vous bien de tous les gens qui seront présents à ces manifs .. c'est eux les ennemis de la France.

Post typique de l'extrême droite et ses menaces de violence.

Signaler Répondre
avatar
Gnls69 le 01/03/2026 à 13:16

L'extrême gauche tue mais ils continuent de dire que ce sont les autres les méchants car un carreau de leur local a été tagué....

Incroyable

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 01/03/2026 à 13:15
Lucik a écrit le 01/03/2026 à 11h24

Ca couine depuis la mort de Quentin!

L'extrême-gauche dévoilée sous son vrai visage cherche maintenant tous les moyens possibles dans l'inversion accusatoire.

Et Mr Méchancon n'a pas encore manifesté son "dégoût pout l'assassinat du guide dérisoire" (je parle comme lui !), c'est étonnant ;-)

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 01/03/2026 à 13:14
Nouvelle génération a écrit le 01/03/2026 à 11h51

Papy, c'était comment mai 68 ?
Les CRS nous en mettaient plein la g...le !

Jean Eudes, c'est comment les manifs en 2026 ?
On en met plein la g...le aux CRS, qui peuvent difficilement riposter !

On voit de suite que tu n'as pas connu mai 68. Je me souviens encore d'une sortie d'usine à Peugeot Sochaux où les manifestants envoyaient des pavés de partout sur les CRS et les ouvriers qui sortaient du boulot. Ce sont les CRS qui ont protégé les ouvriers, mais tu n'y étais pas, comment pourrais-tu en parler ?

Signaler Répondre
avatar
savoir écrire le 01/03/2026 à 13:13
Mathurin a écrit le 01/03/2026 à 11h33

Avec macron le repas des loobies homosexuels ont est déjà depuis la fête de la musique 🎵 2017 a l’Élysée la risée du monde entier sauf bine l’occident décadent.

Votre message montre surtout un niveau de maitrise de votre propre langue très préoccupant. Perso je le vois là la décadence...

Signaler Répondre
avatar
Titeuf le 01/03/2026 à 13:11

Qu'est devenu le syndicalisme...
Syndiqué moi même depuis quelques décennies je peux dire que c'est le même niveau que nos politiques... du clientelisme, de l'infiltration etc etc.
Solidaire ? Aller voir dans les facs ce que donne ce genre de Syndicat.

Quand un Syndicat défend et revendique des salles de prière ou agissant pour faire taire des profs on se demande à quoi on a réellement affaire... malheureusement on le sait à peut près tous.

La CGT anciennement laicarde devenue la defendeuse d'une religion donnée et qui protège en son sein des cadres antisémites (voir l'épisode du train), puis faut pas regarder de trop près l'élection de Mme Binet.

En reprenant une phrase de Nietzche et en la détournant "Le Syndicalisme est mort"

Signaler Répondre
avatar
allez vous promener le 01/03/2026 à 13:05

Les assassins de Quentin c'est quoi? Des bisounours? Bande de nazes !!!!!!

Signaler Répondre
avatar
johnny le 01/03/2026 à 12:53

Non pas guichard sérieux y vont encore foutre le bordel .

Signaler Répondre
avatar
simplementcitoyen le 01/03/2026 à 12:52

et la rima hassan elle en pense quoi comme c'est une personne avec un réflexion des plus fabuleuses et qui aime beaucoup la France et la république. personne lui a dit qu'elle a aucune chance d’être élu au municipal.

Signaler Répondre
avatar
Marre de cette ménage LFIste le 01/03/2026 à 12:50

Cela se passera par les urnes. LFI sera rejeté massivement aux municipales et cela aboutira à les éliminer dès le 1er tour des présidentielles.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 01/03/2026 à 12:43

Pourquoi ils ne se mobilisent pas contre les attaques à l'arme de guerre?

Signaler Répondre
avatar
Bad pitre le 01/03/2026 à 12:42

Les gauchistes adorent s'indigner et s'inventer des menaces et ennemis imaginaires, commençons par leur sucrer leurs subventions et les mettre au boulot,sales feignasses.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 01/03/2026 à 12:41

Ils arrivent à se regarder dans le miroir (sans vomir) ces gens ?

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 01/03/2026 à 12:28

Des gens qui représentent moins de 3% des salariés mais qui touchent des centaines de millions de l'état.
Cherchez l'erreur.

Signaler Répondre
avatar
Medico social le 01/03/2026 à 12:26

Les parasites de la fonction publique qui se rebiffent encore et encore....3000 milliards de dette publique, toi pas comprendre fils de chiens !

Signaler Répondre
avatar
Loool le 01/03/2026 à 12:20

Pourtant dans l univers des gauchistes, l insécurité n est qu une invention des fascho.

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 01/03/2026 à 12:16

Je ne serai pas étonné que les appels malveillants viennent des rangs de la gauche pour jouer les victimes, un classique chez ces gens-là.
Mais admettons, que ce soit l'extrême droite qui soit incriminé, il me semble qu'il n'y ait eu aucun mort ?
Donc pour bien comprendre ces gauchiste qui ont appelé à interdire la marche pour Quentin qui est mort, eux veulent manifester contre l'extrême droite et donc manifester leur soutien aux assassins de Quentin.
Je confirme, le danger ce ne sont pas les musulmans, mais la gauche.

Signaler Répondre
avatar
Macool le 01/03/2026 à 12:05

Il faut dissoudre tous ces syndicats et les groupuscules de gauche rapidement, ils sont le principal danger dans ce pauvre pays en ruine et un danger manifeste pour la démocratie, le gauchisme et tout de même à l’origine de la formation intellectuelle de musolini qui a fait toute sa carrière politique au parti socialiste italien et le nazisme qui n’est que du populisme de droite..

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 01/03/2026 à 12:01

Les méthodes employées contre les syndicats sont inadmissibles, ce d' autant plus que ce ne sont pas les syndiqués qui payent la note :
Rapport du député Nicolas Perruchot sur le financement des syndicats. Il estime à 4 % de leur budget, le montant des cotisations.
En comparaison, on estime à environ 80 % la part des cotisations dans les ressources des syndicats en Europe du Nord.

Signaler Répondre
avatar
Graines le 01/03/2026 à 11:54

"ce mardi 3 mars à 12h30 sur la Place Guichard à Lyon" Les gens normaux sont au boulot à cette heure, ne reste que les feignasses professionnelles;

Signaler Répondre
avatar
Nouvelle génération le 01/03/2026 à 11:51
simple nostalgie a écrit le 01/03/2026 à 11h06

de mai 68 ,epoque qu ils n ont pas connue et dont ils sont nostalgiques par pure fantasme

Papy, c'était comment mai 68 ?
Les CRS nous en mettaient plein la g...le !

Jean Eudes, c'est comment les manifs en 2026 ?
On en met plein la g...le aux CRS, qui peuvent difficilement riposter !

Signaler Répondre
avatar
Faisons simple le 01/03/2026 à 11:46

l'UNEF = élevage en batterie des futurs LFI

Signaler Répondre
avatar
Sc69 le 01/03/2026 à 11:43

A quel moment la presse va arrêter de servir de tribune à 15 illuminés qui sont dans la rue au moindre prétexte, en particulier pour reprocher aux autres leurs propres travers...

Signaler Répondre
avatar
Ha ha ha le 01/03/2026 à 11:40
Ex Précisions a écrit le 01/03/2026 à 11h10

Ils veulent manifester contre eux ??
Ce serait une première ;-)
On va être encore la risée du monde...

C’est comme si on décidait de manifester contre toutes les attaques terroristes de gauches, SNCF, pilonnes electriques, musées, bombe chez un particulier, sainte soline, les tags, les actes de vandalismes, les déclarations haineuses, les importations de conflits. Pour toute cette gauche seul eux sont légitimes a commettre des délits. Nos « gardiens de la revolutions » foncent vers leur désir sans se poser de questions, comme si leur désir de révolution de haine rendait leur folie destructrice légitime, et leur donne absolument tous les droits, le droit de tuer, le droit de salir, le droit de profaner, le droit de rire au nez des parents endeuillés, le droit de cracher sur les morts, le droit d’insulter les français tout en profitant largement de leur pognon.

Signaler Répondre
avatar
1789 le 01/03/2026 à 11:40

"grande marche antiraciste et antifasciste". Tout un programme. La France de l'égalité, des droits et des devoirs, tolère les différences, ce qui n'est pas les cas de tous les habitants.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 01/03/2026 à 11:38

Pauvres petites choses
Les pros de l’inversion accusatoire

Signaler Répondre
avatar
Mathurin le 01/03/2026 à 11:33
Ex Précisions a écrit le 01/03/2026 à 11h10

Ils veulent manifester contre eux ??
Ce serait une première ;-)
On va être encore la risée du monde...

Avec macron le repas des loobies homosexuels ont est déjà depuis la fête de la musique 🎵 2017 a l’Élysée la risée du monde entier sauf bine l’occident décadent.

Signaler Répondre
avatar
extrême fascisme de gauche ! le 01/03/2026 à 11:32

Après le classement à l'extrême gauche de LFI/JGL et leurs "méthodes fascistes", les sbires de gauche ne font plus illusion. Pour paraphraser Rima Hassan, "ils peuvent la fermer"

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 01/03/2026 à 11:29

Coucou les syndicats ! Tout le monde sait bien que vous êtes " cul et chemise" avec l'extrême gauche qui participe toujours à vos cortèges et se manifeste souvent par des violences , le défilé du 1er mai 2023 fut un summum ! Tout est bon en ce qui vous concerne pour la récupération ...Que représentez-vous parmi les employés ? Pratiquement plus rien ! Mais vous êtes le courroie de transmission avec le gouvernement et tempérez les ardeurs de vos adhérents quand il le faut pour le gouvernement ... En revanche vous touchez de belles subventions sans lesquelles vous ne pourriez pas vivre grassement ! Alors arrêtez avec l'extrême droite et le fachisme que vous agitez tel un chiffon rouge pour exciter le taureau .

Signaler Répondre
avatar
sophiaa le 01/03/2026 à 11:28

La lie de la société française se regroupe donc pour manifester en soutient de groupe meurtrier comme la jeune garde... souvenez-vous bien de tous les gens qui seront présents à ces manifs .. c'est eux les ennemis de la France.

Signaler Répondre
avatar
Lucik le 01/03/2026 à 11:24

Ca couine depuis la mort de Quentin!

L'extrême-gauche dévoilée sous son vrai visage cherche maintenant tous les moyens possibles dans l'inversion accusatoire.

Signaler Répondre

