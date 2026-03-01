Lyon : après plusieurs attaques, les syndicats appellent à se rassembler contre les "méthodes fascistes"

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, Unsa, CNT-SO, CNT du Rhône annoncent un rassemblement intersyndical le mardi 3 mars à 12h30, place Guichard à Lyon.

Dans un communiqué commun, elles "dénoncent l’attaque à la barre de fer du local de l’Union Départementale Solidaires Rhône dans la nuit du 14 au 15 février 2026 ainsi que la menace d’attaque à la bombe sur les locaux du syndicat CGT de la Ville de Lyon reçue le 21 février 2026."

LUnion départementale Solidaires du Rhône précise que "dans la nuit du 14 au 15 février 2026, un individu dont le visage était dissimulé est venu asséner de violents coups de barre de fer sur l’entrée de notre local syndical, dont l’adresse est publique. Il n’a heureusement pas réussi à s’introduire dans le local."

Le syndicat précise que "des dégradations de moindre importance avaient déjà eu lieu en pleine nuit fin octobre. Nous avions porté plainte. Nous porterons plainte de nouveau." L’organisation estime que "dans le climat d’impunité lyonnais, nous ne portons pas de grands espoirs sur ces procédures judiciaires."

Un contexte tendu après la mort de Quentin Deranque

Les organisations évoquent aussi un "contexte précis". Ces deniers affirment que "les stratégies de dénonciation calomnieuse, de victimisation et d’instrumentalisation politique dont le collectif d’extrême droite Némésis est coutumier sont de nouveau à l’œuvre depuis jeudi dernier (19 février, ndlr)."

Le syndicat Solidaires ajoute qu’Alice Cordier, "porte-parole de Némésis, avait jeté en pâture le nom de notre organisation sur le plateau de CNews jeudi soir, l’associant à tort et sans aucune preuve aux violences qui ont causé la mort d’un militant d’extrême droite."

Ces faits interviennent en effet dans un contexte particulier, suite à la mort de Quentin Deranque, en marge d’une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, dans le 7e arrondissement.

Pour Solidaires, "ces procédés nous désignent comme des cibles pour toute la fachosphère. Cela semble avoir fonctionné."

L’intersyndicale évoque de son côté "des associations fallacieuses suggérées par l’extrême droite après les violences qui ont conduit à la mort tragique d’un militant nationaliste" et précise que "la menace reçue par la CGT Ville de Lyon a été revendiquée par des individus ouvertement d’extrême droite." Ces derniers affirment que "ces attaques sont des exemples de la volonté de mettre sous pression les organisations syndicales."

Les syndicats rappellent que "la défense des libertés syndicales, de la liberté d’expression, d'opposition et de contestation est fondamentale pour nos organisations syndicales" et qu’elles "continueront d’être mobilisées pour défendre les droits et libertés syndicales et pour dénoncer les stratégies d’intimidation à leur encontre."

De son côté, Solidaires estime que "s’en prendre de nuit à un local syndical […] relève bien pour nous de méthodes fascistes."

Le syndicat ajoute : "Les syndicats ne disparaissent pas sans résister, sans lutter." Le rassemblement intersyndical est annoncé : ce mardi 3 mars à 12h30 sur la Place Guichard à Lyon, devant la Bourse du travail. Par ailleurs, un appel à une "grande marche antiraciste et antifasciste" est diffusé sur les réseaux sociaux pour le 14 mars à 14h30 à Bellecour, trois semaines après une marche organisée à Lyon par l’ultradroite en hommage à Quentin Deranque.