Mort de Jean-Marie Le Pen : “un rassemblement festif” de l'ultragauche à Lyon

Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National et figure controversée de l’extrême droite française, est décédé à l’âge de 96 ans. Son décès a inspiré une réaction singulière de l'ultragauche à Lyon : un appel à un "apéro et rassemblement festif".

Sur leurs réseaux, les organisateurs dénoncent l’héritage laissé par l’ancien homme politique : "Si aujourd’hui sa vie s’éteint, ses idées persistent et continuent de nourrir la haine et la division." Ils appellent à "célébrer" des valeurs opposées : "la solidarité, la justice sociale, l’antiracisme, et toutes les luttes contre les discours de haine qu’il incarnait."

Ce rassemblement, prévu ce mardi 7 janvier à 19h sur la place des Terreaux (Lyon 1er) vise aussi à réaffirmer selon-eux : "la détermination à combattre l’extrême droite et ses idées, alors que celle-ci se trouve aux portes du pouvoir."