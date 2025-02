Lyon : rassemblement "festif" contre les PFAS ce dimanche

Un rassemblement contre les PFAS est organisé ce dimanche 16 février à 15h place Jean Macé (Lyon 7e). À l’initiative de plusieurs collectifs, dont Action Justice Climat Lyon, Génération Futures Lyon, Ozon l’Eau Saine ou encore Extinction Rebellion… cet événement entend alerter sur la présence de ces "polluants éternels" dans l’environnement et leurs effets sur la santé.

Selon ces différents groupes, ces substances, émises notamment par les usines Daikin et Arkema de Pierre-Bénite, "se retrouvent dans des proportions alarmantes dans les sols, l’air et l’eau du département du Rhône ainsi que dans les corps des citoyennes". Les organisateurs souhaitent "interpeller les députés pour voter la loi anti-PFAS lors de la niche parlementaire des écologistes du 20 février" et demandent à la Ville de Lyon de se positionner sur le sujet.

Le rassemblement se veut aussi festif, avec une fanfare militante, une œuvre collective et des prises de parole de plusieurs associations, dont Notre Affaire À Tous et l’Institut Éco-citoyen.