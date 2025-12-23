Transports

Réveillon du 31 décembre : métros et funiculaires TCL circuleront toute la nuit à Lyon

Pour accompagner les déplacements lors de la nuit du réveillon du 31 décembre au 1er janvier, le réseau TCL met en place une offre de transport renforcée afin de permettre aux usagers de circuler jusqu’au petit matin.

À cette occasion, les quatre lignes de métro A, B, C et D circuleront toute la nuit, avec des fréquences adaptées.

Nouveauté pour cette édition 2025/2026 : en plus du funiculaire F1, la ligne F2 sera également en service jusqu’à 5 heures du matin le 1er janvier. Des interruptions ponctuelles restent toutefois prévues pour la maintenance quotidienne, de 4h à 5h pour le F1 et de 5h à 6h pour le F2.

Les lignes nocturnes Pleine Lune seront également mobilisées et circuleront toutes les 35 minutes entre 0h45 et 5h, permettant de compléter la desserte nocturne sur l’ensemble de l’agglomération. Les autres lignes TCL fonctionneront selon leurs horaires habituels.

Afin de garantir la sécurité des voyageurs, le dispositif humain dédié à la sûreté est renforcé sur l’ensemble du réseau, en particulier dans les pôles d’échanges multimodaux, avec des équipes mobilisées tout au long de la nuit.

Pour faciliter l’accès au réseau, plusieurs Parcs Relais resteront ouverts toute la nuit, notamment Vaulx-en-Velin La Soie, Mermoz-Pinel, Vaise 1 et Saint-Genis-Laval – Hôpital Lyon Sud. Les autres parkings fermeront à leurs horaires habituels.

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Gneugneu tcl en panne le 23/12/2025 à 16:00

Vous oubliez les nombreux accidents mortels sur la route et les watures brûlées

Signaler Répondre
avatar
A ne pas oublier le 23/12/2025 à 15:06

... Mais ils connaitront plusieurs pannes techniques.

Signaler Répondre

