Vénissieux : la ligne de bus 79 prolongée pour desservir la zone d’activités du Génie

Cette semaine, la ligne de bus 79 a été prolongée jusqu’à l’arrêt Chemin du Génie, au cœur de la zone d’activités du Génie à Vénissieux, annonce le Sytral.

Cette adaptation vise à répondre aux besoins exprimés par la Ville de Vénissieux et les entreprises implantées dans la zone, qui regroupe environ 900 salariés et connaît un développement soutenu avec l’arrivée de nouveaux équipements de loisirs. Jusqu’ici, le secteur se situait à plus de dix minutes à pied des arrêts les plus proches, desservis par les lignes C12, C16 ou 35, avec des cheminements piétons jugés peu sécurisés.

L’itinéraire de la ligne 79 est désormais prolongé en heures de pointe en semaine (de 5h20 à 9h et de 16h30 à 21h) ainsi que toute la journée le week-end. En semaine, le terminus de La Borelle devient un terminus partiel, uniquement desservi en heures creuses. Le prolongement s’accompagne de la création de trois nouveaux arrêts : Titilleux et Tâche Velin, tous deux en correspondance avec la ligne 35, et Chemin du Génie, qui devient le nouveau terminus de la ligne.

L’objectif affiché est d’améliorer l’accessibilité du secteur, avec un rabattement plus rapide vers le tramway T4 à l’arrêt Joliot Curie-Marcel Sembat, ainsi que vers le métro D à Parilly.

Un quatrième arrêt intermédiaire, situé chemin de Tâche Velin, est par ailleurs annoncé pour septembre 2026.

Les fréquences de la ligne 79 restent inchangées, avec un passage toutes les 25 minutes en heures de pointe et 30 minutes en heures creuses en semaine, 30 minutes le samedi et 50 minutes le dimanche.