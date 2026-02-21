Marche pour Quentin à Lyon : la préfète signale au procureur des chants racistes et des saluts nazis constatés

Chants racistes, saluts nazis… Si les 3200 participants de la marche pour Quentin Deranque ont globalement respecté les consignes des organisateurs de défiler dans le calme et de ne pas répondre aux quelques invectives reçues, des débordements ont été constatés, voire documentés.
"Conformément aux instructions données par le ministre de l’Intérieur, la préfète signale immédiatement au procureur de la République tous les gestes et propos répréhensibles qui sont détectés actuellement sur les réseaux sociaux", a indiqué la représentante de l'Etat.
La préfecture a ensuite confirmé avoir procédé à un signalement regroupant plusieurs faits, dont des saluts nazis et des propos racistes.
Pour rappel, une seule interpellation a été réalisée dans le cortège, d'une personne porteuse d'un couteau et d'un marteau.
Saluts nazis parmi les premiers rangs de la manifestation d'extrême droite de ce samedi à Lyon.— Pierre Plottu (@pierre_plottu) February 21, 2026
Tellement grillé que le service d’ordre intervient pour calmer l'intéressé!
(Images sur place par @ClementLanot) pic.twitter.com/WC38xjmnsT
Sur le bord du cortège, quelques cris : « À bas les bougnoules ! Les PD ! »— Paul Sugy (@PaulSugy) February 21, 2026
Un membre du service d’ordre fait taire ces cris : « Les gars, y’a les caméras ! »
La foule reprend des slogans au nom de Quentin. pic.twitter.com/oxAymEUFDt
Dingue cette épidémie de Covid à Lyon aujourd’huiSignaler Répondre
C'est bien de voir que les gens ont appris et que le masque est devenu un réflexe citoyen.
Les gens qui défilent sont exemplaires.
J’espère que la préfète va poursuivre c’est malade avec leur propre et chants
Toujours aucune arrestation chez l’extrême droite suite à la bagarre selon LCI plusieurs vidéos son encours d’analyse qui risque de monter encore plus la tension et faire des dégâts dans l’extrême droite
"Abats les bougnoules! Les PD! "🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Toujours aussi bas que terre cette bande d'illetré. 40ans que je vis à 200m de leur local du vieux Lyon ça n'a jamais bougé une oreille devant moi ou ma famille, qui par exemple les femmes sont voilées. Tous des moutons sans cervelles, incultes et hypocrites. A part sauter a 10 sur des femmes et enfants ou famille entière, ils n'ont jamais levé le petit doigt devant les "bougnouls" de Lyon, et c'est pas ce qui manque 3 toute l'année autour du vieux Lyon. Bande de naze que vous êtes.
Avc vos signes nazis, mais ça vous dérange pas d'être gouverné et manipulé par le crif dans notre pays.
En cas de saluts nazi (que je ne cautionne absolument pas), l'auteur de cet acte pourra t il être déclaré malade psychologiquement comme celui qui poignarde et égorge à un arrêt de tram?Signaler Répondre
Ben voilà …. Quand on disait que l’extrême droite d’aujourd’hui prépare les nazis de demain, on en a encore la preuve sous les yeux …Signaler Répondre
Maintenant, qu’allez-vous trouver comme excuse pour les défendre, les pro-RN ?
Les anges ça ne chante que l'Avé Maria et ne se sert des ses mains que pour prier.Signaler Répondre
Donc il n'y aura aucun signalement.