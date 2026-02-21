Faits Divers

Marche pour Quentin à Lyon : la préfète signale au procureur des chants racistes et des saluts nazis constatés

Marche pour Quentin à Lyon : la préfète signale au procureur des chants racistes et des saluts nazis constatés

Ce samedi 21 février, plus de 3200 personnes ont marché pour Quentin Deranque dans les rues de Lyon. Malgré les appels au calme des organisateurs, certains dérapages ont été constatés, la préfète du Rhône les a signalés à la justice.

Chants racistes, saluts nazis… Si les 3200 participants de la marche pour Quentin Deranque ont globalement respecté les consignes des organisateurs de défiler dans le calme et de ne pas répondre aux quelques invectives reçues, des débordements ont été constatés, voire documentés.

"Conformément aux instructions données par le ministre de l’Intérieur, la préfète signale immédiatement au procureur de la République tous les gestes et propos répréhensibles qui sont détectés actuellement sur les réseaux sociaux", a indiqué la représentante de l'Etat.

La préfecture a ensuite confirmé avoir procédé à un signalement regroupant plusieurs faits, dont des saluts nazis et des propos racistes.

Pour rappel, une seule interpellation a été réalisée dans le cortège, d'une personne porteuse d'un couteau et d'un marteau.

Tags :

Lynchage de Quentin

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Bouclier sanitaire le 21/02/2026 à 19:45

Dingue cette épidémie de Covid à Lyon aujourd’hui
C'est bien de voir que les gens ont appris et que le masque est devenu un réflexe citoyen.
Les gens qui défilent sont exemplaires.
J’espère que la préfète va poursuivre c’est malade avec leur propre et chants
Toujours aucune arrestation chez l’extrême droite suite à la bagarre selon LCI plusieurs vidéos son encours d’analyse qui risque de monter encore plus la tension et faire des dégâts dans l’extrême droite

Signaler Répondre
avatar
Dz69 le 21/02/2026 à 19:44

"Abats les bougnoules! Les PD! "🤣🤣🤣🤣
Toujours aussi bas que terre cette bande d'illetré. 40ans que je vis à 200m de leur local du vieux Lyon ça n'a jamais bougé une oreille devant moi ou ma famille, qui par exemple les femmes sont voilées. Tous des moutons sans cervelles, incultes et hypocrites. A part sauter a 10 sur des femmes et enfants ou famille entière, ils n'ont jamais levé le petit doigt devant les "bougnouls" de Lyon, et c'est pas ce qui manque 3 toute l'année autour du vieux Lyon. Bande de naze que vous êtes.
Avc vos signes nazis, mais ça vous dérange pas d'être gouverné et manipulé par le crif dans notre pays.

Signaler Répondre
avatar
Tartufferie le 21/02/2026 à 19:37

En cas de saluts nazi (que je ne cautionne absolument pas), l'auteur de cet acte pourra t il être déclaré malade psychologiquement comme celui qui poignarde et égorge à un arrêt de tram?

Signaler Répondre
avatar
Bertrand kanta le 21/02/2026 à 19:30

Ben voilà …. Quand on disait que l’extrême droite d’aujourd’hui prépare les nazis de demain, on en a encore la preuve sous les yeux …
Maintenant, qu’allez-vous trouver comme excuse pour les défendre, les pro-RN ?

Signaler Répondre
avatar
Impossible le 21/02/2026 à 19:28

Les anges ça ne chante que l'Avé Maria et ne se sert des ses mains que pour prier.
Donc il n'y aura aucun signalement.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.