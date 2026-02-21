Marche pour Quentin à Lyon : la préfète signale au procureur des chants racistes et des saluts nazis constatés

Chants racistes, saluts nazis… Si les 3200 participants de la marche pour Quentin Deranque ont globalement respecté les consignes des organisateurs de défiler dans le calme et de ne pas répondre aux quelques invectives reçues, des débordements ont été constatés, voire documentés.

"Conformément aux instructions données par le ministre de l’Intérieur, la préfète signale immédiatement au procureur de la République tous les gestes et propos répréhensibles qui sont détectés actuellement sur les réseaux sociaux", a indiqué la représentante de l'Etat.

La préfecture a ensuite confirmé avoir procédé à un signalement regroupant plusieurs faits, dont des saluts nazis et des propos racistes.

Pour rappel, une seule interpellation a été réalisée dans le cortège, d'une personne porteuse d'un couteau et d'un marteau.

Saluts nazis parmi les premiers rangs de la manifestation d'extrême droite de ce samedi à Lyon.

Tellement grillé que le service d’ordre intervient pour calmer l'intéressé!

(Images sur place par @ClementLanot) pic.twitter.com/WC38xjmnsT — Pierre Plottu (@pierre_plottu) February 21, 2026