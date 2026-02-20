Sécurité

Hommage à Quentin à Lyon : la préfecture encadre strictement la manifestation

Une marche en hommage à Quentin Deranque est organisée samedi 21 février dans le 7e arrondissement de Lyon. La préfecture annonce un important dispositif de sécurité et appelle au calme, dans un contexte de fortes tensions entre mouvances radicales.

Une "marche en hommage à Quentin" se tiendra ce samedi 21 février à Lyon. Déclarée en préfecture le 14 février, la manifestation a été autorisée et fera l’objet d’un encadrement strict par les forces de l’ordre, indique la préfecture du Rhône dans un communiqué.

Le cortège, long d’environ 1,4 kilomètre, partira à 15 heures de la place Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement. Il empruntera la rue Pré-Gaudry, la rue Crépet, le boulevard Yves-Farge, avant d’arriver rue Victor-Lagrange, où s'était déroulé le lynchage du militant nationaliste le 12 février dernier.

Selon la préfecture, l’organisatrice de la marche, la militante pro-vie Aliette Espieux, en lien avec la famille de la victime, s’est engagée à ce que le rassemblement "revête un caractère pacifique" et "ne donne lieu à aucune expression politique".

Un dispositif de sécurité d’ampleur

Compte tenu du contexte et de la forte médiatisation de l’affaire, les autorités anticipent des tensions. La préfecture évoque "l’affluence attendue" et la présence possible "d’obédiences politiques antagonistes".

Pour encadrer la manifestation et l’ensemble du week-end, un dispositif renforcé est déployé : effectifs importants de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, renforts de compagnies républicaines de sécurité – dont la CRS 83 –, escadrons de gendarmerie mobile et policiers venus d’autres départements.

Des patrouilles seront également présentes dans les transports en commun, avec l’appui de la sûreté ferroviaire et de la police municipale.

La préfecture a par ailleurs pris un arrêté interdisant tout rassemblement non déclaré dans un large périmètre de la ville, du samedi 11 heures au dimanche 3 heures. L’objectif affiché est de prévenir d’éventuels affrontements entre groupuscules d’ultra-droite et d’ultra-gauche, dans un contexte d’"antagonisme récurrent et violent" entre ces mouvances.

Un second arrêté autorise le recours à deux drones pour la captation et la transmission d’images, entre 13 heures et 19 heures, afin de sécuriser le rassemblement et prévenir les troubles à l’ordre public.

La préfecture justifie cette mesure par l’étendue du périmètre à surveiller et la nécessité de détecter d’éventuels regroupements hostiles.

En lien avec la chambre de commerce et les représentants des commerçants, les autorités assurent par ailleurs une information en temps réel afin que des mesures de précaution puissent être prises.

La préfète du Rhône appelle enfin au calme et prévient que tout comportement ou propos tombant sous le coup de la loi donnera lieu à des interpellations et à des poursuites judiciaires.

Ex Précisions le 20/02/2026 à 15:55
on y était presque a écrit le 20/02/2026 à 15h11

Pas si loin du fief de la gestapo ...

Et aujourd'hui du musée de la résistance aux nazis...

406-1 le 20/02/2026 à 15:27

Imaginez que les antifas tuent et ce seraient qui créent encore des troubles demain ?

Le summum de l'infamité.

Chris6958699 le 20/02/2026 à 15:25
on y était presque a écrit le 20/02/2026 à 15h11

Pas si loin du fief de la gestapo ...

Intéressant de constater que le fief de la gestapo et du boucher de Lyon, soit actuellement celui de Science po Lyon...

Affreux le 20/02/2026 à 15:24

Une manifestation organisée par une "militante pro-vie".
Si même les cathos intégristes se mettent à manifester on est foutu.

Mdr ! le 20/02/2026 à 15:20
l'aube blanche a écrit le 20/02/2026 à 14h49

Léa gauchistes sont venus durant écrire des tags sur les murs d'une copropriété en face de chez. quelle bande de naze

Allez voir l'école Camus de St-Just.. ça va vous calmer.
Une école hein.

1957 le 20/02/2026 à 15:19

pourquoi n écrivez vous pas une marche blanche ? comme pour tous les autres ? Je suis d accord cependant sur le terme hommage, mais on dirait que marche blanche est réservée à la gauche etc…

on y était presque le 20/02/2026 à 15:11

Pas si loin du fief de la gestapo ...

ouffff le 20/02/2026 à 15:09

les nazillons seront bien protégés..ouff

Dupon le 20/02/2026 à 15:09
HUG003 a écrit le 20/02/2026 à 14h47

En espérant que les militants d'extrême gauche haineux et violents ne viennent pas faire des provocations en marge de ce cortège à la mémoire de Quentin.

Mais si ils seront là pour mettre la pagaille, comme d'habitude

Ex Précisions le 20/02/2026 à 15:07
Libertés a écrit le 20/02/2026 à 14h36

Que la marche soit encadrée , c'est une chose mais quid des dégâts et agressions aux alentours en marge de la manifestation que causeront des individus venus de toute l'Europe et dont l'identification sera rendue difficile parce que leur petite spécialité c' est d être cagoules et de maintenir leurs visages dissimulés ?

Pas sûr que des mouvements d'extrême gauche viennent d'autres pays il y en a assez en France pour chercher la bagarre et piller les magasins, peut-être quelques écolos allemands tout au plus.

Comment tu sais ? le 20/02/2026 à 15:02
l'aube blanche a écrit le 20/02/2026 à 14h49

Léa gauchistes sont venus durant écrire des tags sur les murs d'une copropriété en face de chez. quelle bande de naze

T'as l'air bien informé.. C'est ta coloc ? T'es son concierge ?

Chris6969699 le 20/02/2026 à 15:02
Libertés a écrit le 20/02/2026 à 14h36

Que la marche soit encadrée , c'est une chose mais quid des dégâts et agressions aux alentours en marge de la manifestation que causeront des individus venus de toute l'Europe et dont l'identification sera rendue difficile parce que leur petite spécialité c' est d être cagoules et de maintenir leurs visages dissimulés ?

Je crois que les membres de la jeune garde actuellement sous les verrous étaient également cagoulés....

Pas de panique, les patriotes qui rendront hommage à Quentin seront à visage découvert.

l'aube blanche le 20/02/2026 à 14:49

Léa gauchistes sont venus durant écrire des tags sur les murs d'une copropriété en face de chez. quelle bande de naze

HUG003 le 20/02/2026 à 14:47

En espérant que les militants d'extrême gauche haineux et violents ne viennent pas faire des provocations en marge de ce cortège à la mémoire de Quentin.

Watt le 20/02/2026 à 14:47
Libertés a écrit le 20/02/2026 à 14h36

Que la marche soit encadrée , c'est une chose mais quid des dégâts et agressions aux alentours en marge de la manifestation que causeront des individus venus de toute l'Europe et dont l'identification sera rendue difficile parce que leur petite spécialité c' est d être cagoules et de maintenir leurs visages dissimulés ?

Vous parlez bien des Black bloc?

Libertés le 20/02/2026 à 14:36

Que la marche soit encadrée , c'est une chose mais quid des dégâts et agressions aux alentours en marge de la manifestation que causeront des individus venus de toute l'Europe et dont l'identification sera rendue difficile parce que leur petite spécialité c' est d être cagoules et de maintenir leurs visages dissimulés ?

