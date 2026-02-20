Hommage à Quentin à Lyon : la préfecture encadre strictement la manifestation

Une "marche en hommage à Quentin" se tiendra ce samedi 21 février à Lyon. Déclarée en préfecture le 14 février, la manifestation a été autorisée et fera l’objet d’un encadrement strict par les forces de l’ordre, indique la préfecture du Rhône dans un communiqué.
Le cortège, long d’environ 1,4 kilomètre, partira à 15 heures de la place Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement. Il empruntera la rue Pré-Gaudry, la rue Crépet, le boulevard Yves-Farge, avant d’arriver rue Victor-Lagrange, où s'était déroulé le lynchage du militant nationaliste le 12 février dernier.
Selon la préfecture, l’organisatrice de la marche, la militante pro-vie Aliette Espieux, en lien avec la famille de la victime, s’est engagée à ce que le rassemblement "revête un caractère pacifique" et "ne donne lieu à aucune expression politique".
Un dispositif de sécurité d’ampleur
Compte tenu du contexte et de la forte médiatisation de l’affaire, les autorités anticipent des tensions. La préfecture évoque "l’affluence attendue" et la présence possible "d’obédiences politiques antagonistes".
Pour encadrer la manifestation et l’ensemble du week-end, un dispositif renforcé est déployé : effectifs importants de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, renforts de compagnies républicaines de sécurité – dont la CRS 83 –, escadrons de gendarmerie mobile et policiers venus d’autres départements.
Des patrouilles seront également présentes dans les transports en commun, avec l’appui de la sûreté ferroviaire et de la police municipale.
La préfecture a par ailleurs pris un arrêté interdisant tout rassemblement non déclaré dans un large périmètre de la ville, du samedi 11 heures au dimanche 3 heures. L’objectif affiché est de prévenir d’éventuels affrontements entre groupuscules d’ultra-droite et d’ultra-gauche, dans un contexte d’"antagonisme récurrent et violent" entre ces mouvances.
Un second arrêté autorise le recours à deux drones pour la captation et la transmission d’images, entre 13 heures et 19 heures, afin de sécuriser le rassemblement et prévenir les troubles à l’ordre public.
La préfecture justifie cette mesure par l’étendue du périmètre à surveiller et la nécessité de détecter d’éventuels regroupements hostiles.
En lien avec la chambre de commerce et les représentants des commerçants, les autorités assurent par ailleurs une information en temps réel afin que des mesures de précaution puissent être prises.
La préfète du Rhône appelle enfin au calme et prévient que tout comportement ou propos tombant sous le coup de la loi donnera lieu à des interpellations et à des poursuites judiciaires.
