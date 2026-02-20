Métropolitaines 2026 : un fonds “Sécurité du quotidien” et une police des transports à 200 agents pour Véronique Sarselli

La sécurité s’impose comme l’un des thèmes centraux de la campagne métropolitaine, malgré l'absence de compétences de la collectivité en la matière. À l’occasion d’un déplacement à Bron, aux côtés de plusieurs maires de l’Est lyonnais, Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole pour la liste Grand Cœur Lyonnais, a présenté de nouvelles propositions destinées à "protéger les communes et les habitants".

Parmi les mesures déjà avancées figure la création d’une Police Métropolitaine des Transports, composée à terme de 200 agents déployés sept jours sur sept sur le réseau TCL.

La candidate propose désormais la mise en place d’un Fonds métropolitain de dotation "Sécurité du quotidien" destiné à soutenir les communes dans leurs investissements en matière de sécurité.

Doté de 500 000 euros par an, ce fonds serait complémentaire des aides existantes, notamment celles de la Région. Il pourrait financer, selon la candidate, des dispositifs de vidéoprotection, l’éclairage de sécurité, des équipements pour les polices municipales, des véhicules ou encore des actions de prévention.

Le mécanisme reposerait sur trois leviers : un effet de levier financier via des cofinancements ciblés, un appui en ingénierie pour accélérer les projets et une mutualisation des achats afin d’harmoniser les équipements entre communes.

Véronique Sarselli souhaite également déployer un plan de prévention de la délinquance et de la santé mentale dans les collèges de la Métropole. Elle propose la sécurisation des accès des établissements volontaires, sur le modèle mis en place par la Région : sas d’entrée sécurisés, portails motorisés, badgeage électronique ou encore vidéoprotection. L’investissement serait de 3 millions d’euros par an pour les collèges concernés.

Enfin, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon annonce vouloir créer une vice-présidence métropolitaine dédiée à la Sécurité et organiser des Assises territoriales de la sécurité et de la tranquillité publique avant la fin de l’année 2026.