Autonomie, insertion, enfance : la Métropole promet un virage social pour la Métropole de Lyon

Intitulé “Une Métropole bouclier social, à chaque âge de la vie”, le volet social du programme de Bruno Bernard, présenté ce mardi 17 février, fixe quatre priorités et revendique une politique structurée autour de la protection, de l’accompagnement et de l’émancipation.

Premier axe mis en avant par le président écologiste de la Métropole de Lyon : permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap de rester chez elles “dans la dignité”.

La majorité sortante souhaite engager une phase 2 du dispositif de zéro reste à charge pour l’aide à domicile, expérimenté depuis 2023. Afin d'élargir progressivement le nombre de bénéficiaires et réduire le reste à charge pour les ménages modestes.

Une aide métropolitaine à l’adaptation des logements serait également créée, avec l’ambition d’adapter 1000 logements par an, dans le parc privé comme social.

Le soutien aux aidants, estimés à 165 000 sur le territoire, serait renforcé, notamment via le développement du “baluchonage”, dispositif permettant à un professionnel de remplacer temporairement un proche aidant à domicile.

Deuxième priorité : la lutte contre l’isolement. Bruno Bernard annonce vouloir en faire une “grande cause métropolitaine”, avec un renforcement du repérage par les Maisons de la Métropole et les centres sociaux, mais aussi la création d’une Convention métropolitaine sur l’isolement, sur le modèle de celle organisée pour le climat.

Une réserve citoyenne solidaire composée de 300 à 400 bénévoles serait également créée pour intervenir lors d’épisodes climatiques extrêmes ou auprès de personnes isolées.

Sur le volet insertion, l’exécutif revendique une ligne “fondée sur l’émancipation plutôt que la sanction”.

Le Revenu Solidarité Jeunes (RSJ), créé sous le mandat actuel, serait consolidé. Depuis son lancement, 4023 jeunes ont été accompagnés, dont 1418 en 2025.

L'union de la gauche propose également une expérimentation de régularisation par le travail, ciblant prioritairement les mères isolées avec enfant de moins de trois ans et les jeunes majeurs accompagnés par la Métropole. Cette expérimentation concernerait, dans un premier temps, une vingtaine de personnes.

La politique d’hospitalité engagée depuis 2020 serait poursuivie. Le budget dédié est passé de 800 000 euros en 2019 à 11 millions d’euros en 2025, selon le document.

Enfin, Bruno Bernard souhaite amplifier son action en faveur de la petite enfance.

Un Pack naissance métropolitain serait créé en cas de réélection pour accompagner les parents dès la grossesse et dans les premiers mois de vie de l’enfant. Il comprendrait des entretiens renforcés via la PMI, des ateliers collectifs, un accompagnement alimentaire pour les familles précaires, une application d’information dédiée ainsi qu’un livre offert à chaque naissance.

Enfin, en protection de l’enfance, le président écologiste annonce la création d’une nouvelle pouponnière associative d’une dizaine de places pour les enfants de 0 à 3 ans confiés à l’Aide sociale à l’enfance, afin de répondre à la saturation actuelle.