Elections municipales : Bruno Bernard va signaler des posts-Facebook sponsorisés par des soutiens de Jean-Michel Aulas

Les écologistes ne comptent rien laisser passer à leurs adversaires. Eux-mêmes novices en 2020, ils estiment que certains soutiens de Jean-Michel Aulas ont fauté en sponsorisant des publications Facebook mettant en avant le candidat aux élections municipales, voire des têtes de liste Grand Coeur Lyonnais.

Selon Tribune de Lyon, le président sortant de la Métropole Bruno Bernard compte signaler des posts Facebook à la commission des comptes de campagne. Et notamment celui de Christian Besse, maire de Champagne-au-mont-d'Or, qui se félicitait d'avoir reçu le soutien de Jean-Michel Aulas. Car ce dernier a payé pour que la publication gagne en visibilité du 7 au 9 février.

Or l’article L. 52-1 du Code électoral “interdit, pendant les six mois précédant le premier jour du mois au cours duquel se déroule une élection et jusqu’à la date du scrutin, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale, que ce soit par la voie de la presse, par des moyens de communication audiovisuelle ou numériques".

Suffisant pour ébranler le rouleau-compresseur Coeur Lyonnais ?