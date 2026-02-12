Elections municipales : Bruno Bernard va signaler des posts-Facebook sponsorisés par des soutiens de Jean-Michel Aulas

Les écologistes ne comptent rien laisser passer à leurs adversaires. Eux-mêmes novices en 2020, ils estiment que certains soutiens de Jean-Michel Aulas ont fauté en sponsorisant des publications Facebook mettant en avant le candidat aux élections municipales, voire des têtes de liste Grand Coeur Lyonnais.
Selon Tribune de Lyon, le président sortant de la Métropole Bruno Bernard compte signaler des posts Facebook à la commission des comptes de campagne. Et notamment celui de Christian Besse, maire de Champagne-au-mont-d'Or, qui se félicitait d'avoir reçu le soutien de Jean-Michel Aulas. Car ce dernier a payé pour que la publication gagne en visibilité du 7 au 9 février.
Or l’article L. 52-1 du Code électoral “interdit, pendant les six mois précédant le premier jour du mois au cours duquel se déroule une élection et jusqu’à la date du scrutin, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale, que ce soit par la voie de la presse, par des moyens de communication audiovisuelle ou numériques".
Suffisant pour ébranler le rouleau-compresseur Coeur Lyonnais ?
❌ Après le tri des candidats, le tri des lois. Les candidats et soutiens de Jean-Michel Aulas ne semblent avoir aucun problème à s'affranchir des règles.— Avançons Ensemble (@AvanconsEns2026) February 11, 2026
Payer de la publicité sur Facebook en pleine campagne électorale est interdit par l’article L. 52-1 du code électoral. pic.twitter.com/0R6t1ziov1
Si la ville de Lyon est bien dotée en piste cyclables, ce n'est pas le cas d'autres villes de la Metropole, c'est plutot une bonne nouvelle pour tous, et surtout pour les enfants qui ne résident pas sur la ville de lyon et se deplacent en vélo pour se rendre à leur activités sportives dans les villes périphériques à la ville de LyonSignaler Répondre
Quand c'est pour faire sa propagande sur le magazine de la métropole 10 mois sur 12, à s'afficher en une tel un autocrate soviétique, là ça ne le dérange pas.Signaler Répondre
Indignation à géométrie variable chez ces sectaires.
ne serait-ce pas Véronique gazan la maire de Champagne-au-Mont-d'Or ?Signaler Répondre
Aulas se présente a la mairie de Lyon , Bernard a la Métropole donc je comprends pas tout , je dois etre un peu con .....Signaler Répondre
Bruno Bernard qui ne supporte aucune contradiction et qui censure et bloque tous les commentaires de ses réseaux sociaux, ils sont marrants ces militants écolos qui ferment également les espaces commentaires des organismes publics sous leur ordres....et après ça se plaint d'être qualifié de sectaire avec une mentalité totalitaire : ils font tout pour...Signaler Répondre
C'est un hargneux en fait le nanard...Signaler Répondre
De toute façon avec les dernières annonces qu'il a faites il s'est plombé tout seul ;-)