Municipales à Lyon : Coeur Lyonnais accuse des associations d’utiliser des fonds publics à des fins politiques

Le groupe d’opposition Cœur Lyonnais met en cause l’utilisation de subventions publiques accordées par la Ville de Lyon et la Métropole à plusieurs associations écologistes.

Dans un communiqué publié ce samedi 7 février, les élus soutenant Jean-Michel Aulas dénoncent un détournement manifeste de l’esprit des subventions publiques à des fins politiques et exigent le remboursement immédiat des aides concernées.

Selon Cœur Lyonnais, plusieurs associations, dont Alternatiba, ont perçu depuis 2020 "des dizaines de milliers d’euros d’argent public" pour des actions présentées comme relevant de l’intérêt général et de la sensibilisation climatique.

Or, le groupe affirme que ces structures utiliseraient désormais leurs moyens et leur notoriété pour mener une campagne politique ciblant explicitement un candidat à l’élection municipale, Jean-Michel Aulas.

Le communiqué évoque des conférences partisanes, des campagnes de communication hostiles, des actions coordonnées et des affichages qualifiés de sauvages. Pour Cœur Lyonnais, ces initiatives ne relèvent plus de l’engagement associatif mais d’une "propagande électorale assumée", qui engendrerait par ailleurs des coûts supplémentaires pour la collectivité, notamment en matière de nettoyage de l’espace public.

Alternatiba ne s'en cache d'ailleurs pas. Sur ses réseaux, il appelait à l'organisation le 3 février au "lancement de campagne contre la politique de Jean-Michel Aulas" à son QG L'Alternatibar.

Une association subventionnée par les majorités EELV s’apprête à lancer une campagne d’injures ciblant un candidat.



Les élus d’opposition dénoncent également ce qu’ils qualifient de "deux poids, deux mesures" dans l’attribution des aides publiques : "Cette situation est grave et choquante. Grave, parce qu’elle pose la question de l’utilisation illégale de fonds publics à des fins électorales. Choquante, parce qu’elle intervient alors que, dans le même temps, des centaines d’associations sportives, culturelles, éducatives et de quartier ont vu leurs subventions diminuer tout au long du mandat, au nom de prétendues contraintes budgétaires".

Face à cette situation, Cœur Lyonnais formule trois demandes : le remboursement des subventions jugées litigieuses, une transparence totale sur l’ensemble des aides versées par la Ville et la Métropole depuis 2020, et l’arrêt immédiat de toute utilisation de fonds publics à des fins de campagne électorale.

À défaut de réponse rapide et documentée de Grégory Doucet et Bruno Bernard, le groupe présidé par Pierre Oliver annonce son intention de saisir la justice.

Pour rappel, la Métropole avait notamment versé 56 000 euros à Alternatiba pour un festival qui n'avait finalement jamais eu lieu. De son côté, la Ville avait versé 8000 euros à l'association en 2023, dont 3000 pour l'accompagnement au service civique.