Jean-Michel Jarre, intelligence artificielle : comment Jean-Michel Aulas veut révolutionner la Fête des Lumières à Lyon - LyonMag

Il faut bien deux Jean-Michel pour relever la Fête des Lumières.

A bout de souffle, l'évènement-phare de Lyon s'impose comme l'un des enjeux de cette élection municipale.

S'il avait pu le constater par lui-même lors d'une déambulation le 8 décembre en Presqu'île, Jean-Michel Aulas n'avait pas encore dévoilé son plan.

Ce jeudi soir sur le plateau de BFM-Lyon, le candidat Coeur Lyonnais a expliqué vouloir revenir à un lancement de la Fête des Lumières un 8 décembre, peu importe le jour de la semaine sur lequel ça tombera.

Et il compte aussi confier l'évènement à l'un des Lyonnais les plus connus à l'international : Jean-Michel Jarre.

"Dès le lendemain (de la Fête des Lumières ndlr), il y a eu un contact avec Jean-Michel Jarre. Je suis allé déjeuner avec lui (mercredi) à Paris pour lui demander s'il acceptait de devenir dès l'année prochaine le directeur artistique de cette Fête magnifique du 8 décembre que l'on doit porter au plus haut niveau", a expliqué Jean-Michel Aulas.

L'artiste a-t-il dit oui ? "Nous avons un accord", a confirmé l'ancien président de l'OL, saluant sa "conception de la culture" qui n'est "pas statique" "mais évolutive".

Jean-Michel Aulas a ensuite évoqué la proximité entre Jean-Michel Jarre et la Chine, ainsi que son appétence pour l'intelligence artificielle.

Le travail des artistes bientôt remplacé par de grands shows conçus par ordinateur ? C'est une voie qui tranche avec celle emprunté par Grégory Doucet depuis 2020.

Tonkinois le 30/01/2026 à 09:28

JM Aulas: 76 ans
JM Jarre: 77 ans

Si Aulas est élu en 2026, ils auront tous deux 1 an de plus pour la fête des lumière.
Lors de leur dernière fête des lumières en fin de mandat ils auront 82 ans (Aulas) et 83 ans (Jarre).
Certes il faut profiter de l'expérience de nos anciens, mais faire si peu de place à la jeunesse, est-ce bien raisonnable ?

C'est la religion qui sauvera les hommes le 30/01/2026 à 09:19

il faut revenir aux fondamentaux, lumignons au fenêtres le 8 décembre et basta. Ne surtout pas massacrer la fête avec IA chanteurs et autres fantaisies qui n'ont absolument rien à voir avec la tradition.

Chris6969699 le 30/01/2026 à 09:15

Du renouveau pour la fête des Lumières à Lyon ?

Bonne idée.

L'IA bouffe les emplois de nos jeunes et moins jeunes. Aulas, en bon patron français, va privilégier les technologies chinoises. le 30/01/2026 à 09:13

Jean Michel Jarre, 77 ans, va venir piquer le boulot des jeunes createurs lyonnais qui sont déjà en pleine galère.
La gerbe ce projet.

Virons tous ces bons à rien de techniciens, faisons appel à l'IA le 30/01/2026 à 09:08

Lyon modèle du renouveau !
Merci Aulas, il est là le progrès social.

