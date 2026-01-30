Jean-Michel Jarre, intelligence artificielle : comment Jean-Michel Aulas veut révolutionner la Fête des Lumières à Lyon

A bout de souffle, l'évènement-phare de Lyon s'impose comme l'un des enjeux de cette élection municipale.

S'il avait pu le constater par lui-même lors d'une déambulation le 8 décembre en Presqu'île, Jean-Michel Aulas n'avait pas encore dévoilé son plan.

Ce jeudi soir sur le plateau de BFM-Lyon, le candidat Coeur Lyonnais a expliqué vouloir revenir à un lancement de la Fête des Lumières un 8 décembre, peu importe le jour de la semaine sur lequel ça tombera.

Et il compte aussi confier l'évènement à l'un des Lyonnais les plus connus à l'international : Jean-Michel Jarre.

"Dès le lendemain (de la Fête des Lumières ndlr), il y a eu un contact avec Jean-Michel Jarre. Je suis allé déjeuner avec lui (mercredi) à Paris pour lui demander s'il acceptait de devenir dès l'année prochaine le directeur artistique de cette Fête magnifique du 8 décembre que l'on doit porter au plus haut niveau", a expliqué Jean-Michel Aulas.

L'artiste a-t-il dit oui ? "Nous avons un accord", a confirmé l'ancien président de l'OL, saluant sa "conception de la culture" qui n'est "pas statique" "mais évolutive".

Jean-Michel Aulas a ensuite évoqué la proximité entre Jean-Michel Jarre et la Chine, ainsi que son appétence pour l'intelligence artificielle.

Le travail des artistes bientôt remplacé par de grands shows conçus par ordinateur ? C'est une voie qui tranche avec celle emprunté par Grégory Doucet depuis 2020.