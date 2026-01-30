Jean-Michel Jarre, intelligence artificielle : comment Jean-Michel Aulas veut révolutionner la Fête des Lumières à Lyon

A bout de souffle, l'évènement-phare de Lyon s'impose comme l'un des enjeux de cette élection municipale.
S'il avait pu le constater par lui-même lors d'une déambulation le 8 décembre en Presqu'île, Jean-Michel Aulas n'avait pas encore dévoilé son plan.
Ce jeudi soir sur le plateau de BFM-Lyon, le candidat Coeur Lyonnais a expliqué vouloir revenir à un lancement de la Fête des Lumières un 8 décembre, peu importe le jour de la semaine sur lequel ça tombera.
Et il compte aussi confier l'évènement à l'un des Lyonnais les plus connus à l'international : Jean-Michel Jarre.
"Dès le lendemain (de la Fête des Lumières ndlr), il y a eu un contact avec Jean-Michel Jarre. Je suis allé déjeuner avec lui (mercredi) à Paris pour lui demander s'il acceptait de devenir dès l'année prochaine le directeur artistique de cette Fête magnifique du 8 décembre que l'on doit porter au plus haut niveau", a expliqué Jean-Michel Aulas.
L'artiste a-t-il dit oui ? "Nous avons un accord", a confirmé l'ancien président de l'OL, saluant sa "conception de la culture" qui n'est "pas statique" "mais évolutive".
Jean-Michel Aulas a ensuite évoqué la proximité entre Jean-Michel Jarre et la Chine, ainsi que son appétence pour l'intelligence artificielle.
Le travail des artistes bientôt remplacé par de grands shows conçus par ordinateur ? C'est une voie qui tranche avec celle emprunté par Grégory Doucet depuis 2020.
JM Aulas: 76 ansSignaler Répondre
JM Jarre: 77 ans
Si Aulas est élu en 2026, ils auront tous deux 1 an de plus pour la fête des lumière.
Lors de leur dernière fête des lumières en fin de mandat ils auront 82 ans (Aulas) et 83 ans (Jarre).
Certes il faut profiter de l'expérience de nos anciens, mais faire si peu de place à la jeunesse, est-ce bien raisonnable ?
il faut revenir aux fondamentaux, lumignons au fenêtres le 8 décembre et basta. Ne surtout pas massacrer la fête avec IA chanteurs et autres fantaisies qui n'ont absolument rien à voir avec la tradition.Signaler Répondre
Du renouveau pour la fête des Lumières à Lyon ?Signaler Répondre
Bonne idée.
Jean Michel Jarre, 77 ans, va venir piquer le boulot des jeunes createurs lyonnais qui sont déjà en pleine galère.Signaler Répondre
La gerbe ce projet.
Lyon modèle du renouveau !Signaler Répondre
Merci Aulas, il est là le progrès social.