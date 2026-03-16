Près de Lyon : trois blessées graves dont une fillette après un choc frontal

Un grave accident de la route s’est produit dimanche vers 17h15 sur la route de la Gare à Chaponost, dans le sud-ouest de la métropole de Lyon.

Selon le Progrès, deux voitures sont entrées en collision frontale dans des circonstances qui restent à déterminer. À bord du premier véhicule se trouvaient une mère et sa fille âgée de 8 ans. Dans la seconde voiture circulaient trois femmes.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour porter secours aux cinq occupantes des véhicules. Le bilan fait état de trois victimes en urgence absolue, parmi lesquelles la fillette de 8 ans, habitante de Chaponost.

Les deux autres personnes blessées ont été classées en urgence relative.Parmi les victimes les plus grièvement touchées, deux ont dû être évacuées par hélicoptère vers des établissements hospitaliers.