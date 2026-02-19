Faits Divers

A47 coupée entre Lyon et Saint-Étienne : un blessé léger après un accident spectaculaire

La circulation a été très perturbée ce jeudi matin.

Un accident de la circulation s’est produit jeudi 19 février aux alentours de 7h45 sur l’A47, à hauteur du pont de Givors.

D’après les premiers éléments, une voiture est entrée en collision avec un poids lourd dans des circonstances qui restent à déterminer. À la suite du choc, le véhicule léger s’est retrouvé sur le toit, immobilisé sur les voies.

La position du véhicule accidenté a rapidement entraîné l’interruption du trafic en direction de Saint-Étienne. Les services de secours sont intervenus rapidement sur les lieux afin de sécuriser la zone et porter assistance aux victimes. Une personne, légèrement blessée, a été prise en charge.

Pendant l’intervention, l’autoroute a été fermée dans le sens Lyon—Saint-Étienne, tandis que la circulation demeurait possible dans l’autre sens, vers Lyon.

L’arrivée de la dépanneuse s’est révélée difficile en raison de l’encombrement important du trafic et des conditions de circulation sur cet axe particulièrement fréquenté aux heures de pointe. Ces contraintes ont retardé les opérations nécessaires pour dégager la chaussée et permettre un retour progressif à la normale.

