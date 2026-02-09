Accident sur l’A6 près de Lyon : 5 véhicules impliqués, trafic paralysé

Il était environ 7h30 lorsque l’accident s’est produit sur l’Autoroute A6, dans le sens Lyon-Paris, à hauteur de Lissieu. Selon les premiers éléments, quatre voitures et un poids lourd sont entrés en collision dans des circonstances qui n’ont pas été précisées.

Le bilan fait état de deux blessés légers, pris en charge et transportés vers un hôpital du secteur. Aucun blessé grave n’est à déplorer, précise le Progrès.

Jusqu’à 5 km de bouchons

La circulation a été fortement impactée dans tout le nord-ouest lyonnais. Sur l’Autoroute A6, près de 4,3 km de ralentissements ont été enregistrés entre Limonest et Lissieu en direction de Paris.

Des perturbations ont également touché l’Autoroute A89, avec environ 4 km de ralentissements entre La Tour-de-Salvagny et Limonest. À cela s’ajoutent près de 5 km de bouchons entre Lucenay et Lissieu.

Plusieurs bretelles d’entrée ont dû être temporairement fermées, notamment aux échangeurs de Limonest, Dardilly et La Tour-de-Salvagny, compliquant davantage les déplacements du matin.