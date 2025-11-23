Faits Divers

Six blessés et gros bouchons après un carambolage sur le périphérique lyonnais
Photo d'illustration - LyonMag

Un carambolage impliquant trois véhicules a fortement perturbé le boulevard périphérique Laurent-Bonnevay ce samedi en début de soirée.

Peu après 18 h, trois véhicules sont entrés en collision sur le boulevard périphérique Laurent-Bonnevay, dans le sens sud–nord, à hauteur de Bron. L’impact a concerné huit personnes, dont six ont été blessées, rapporte le Progrès.

Les secours se sont rapidement organisés pour sécuriser la zone et prendre en charge les victimes. Une quinzaine de sapeurs-pompiers et plusieurs engins d’intervention ont été mobilisés pour évacuer les blessés vers les hôpitaux proches. Les premiers éléments indiquent que leurs blessures ne mettent pas leur vie en danger.

Cet accident a eu des répercussions importantes sur la circulation, déjà dense en fin de journée. Les ralentissements se sont étendus sur plusieurs kilomètres autour de Bron. Les forces de secours et les équipes de gestion du trafic ont poursuivi leurs opérations une partie de la soirée pour fluidifier la circulation et dégager les véhicules accidentés.

3 commentaires
avatar
Glok le 23/11/2025 à 10:08

C'est tellement logique, avec la bande de criminels qui roulent sur ce périph......
Encore des encombrements au urgence HEH etc...... qITT..'''etc

Signaler Répondre
avatar
Entomologie humaine le 23/11/2025 à 10:03

Voilà ce qui arrive quand Chantal et Jean-Yves fréquentent les points de deal. Altération des réflexes et du jugement.... sniffer et conduire ne vont pas bien ensemble.

Signaler Répondre
avatar
20 000 tués en 1970, 3 000 en 2024 le 23/11/2025 à 09:52
1789 a écrit le 23/11/2025 à 09h43

Se produit il moins ou plus d'accidents depuis la disparition de la différence de vitesse autorisée pour les divers véhicules?

La vitesse tue. Ce n'est plus à demontrer.

Signaler Répondre
avatar
1789 le 23/11/2025 à 09:43

Se produit il moins ou plus d'accidents depuis la disparition de la différence de vitesse autorisée pour les divers véhicules?

Signaler Répondre
avatar
grognon69 le 23/11/2025 à 09:06

Très salutaire ce 70km/h sur le périphe, finalement.

Signaler Répondre
avatar
oui le 23/11/2025 à 08:30

Oui mais lai vailos...

Signaler Répondre

